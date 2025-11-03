El futbolista Christian Cueva dejó a sus seguidores boquiabiertos al unirse a una inusual batalla de TikTok junto a Gerald Oropeza, polémico personaje que en el pasado estuvo relacionado con el narcotráfico. En varios clips de la transmisión se puede ver al mediocampista enfrentando un reto de baile mientras le dice entre bromas 'patrón' a Oropeza.

Christian Cueva sorprende al unirse a batalla de TikTok con Gerald Oropeza y cumple reto de baile

Una batalla de TikTok entre Christian Cueva y Gerald Oropeza causó varias reacciones la tarde de este lunes 3 de noviembre. El futbolista del Emelec aceptó la propuesta de recibir regalos virtuales, reaccionar en tiempo real, y acatar el reto correspondiente si es que obtenía menos puntos frente a Oropeza.

Tras varios minutos, la plataforma de TikTok determinó que Gerald Oropeza obtuvo más puntos y el deportista cumplió con un reto de baile al ritmo de la canción 'Mar De Emociones' (Bambole) de Afrosound. "Patrón, solo por usted, usted sabe la vuelta", reaccionó el futbolista. La escena desató una avalancha de comentarios y reacciones en dicha plataforma por esta inesperada colaboración.

Batalla de TikTok superó los 500.000 puntos. Foto: TikTok

Por su parte, Gerald Oropeza López, quien alguna vez se hizo llamar 'Tony Montana' por su vida llena de lujos y excesos, sigue sorprendiendo al público con su nueva faceta como influencer y creador de contenido. Después de pasar casi siete años en prisión, el exempresario busca reinventarse en el mundo digital, utilizando plataformas como TikTok para mostrar un estilo de vida más tranquilo y enfocado en sus negocios.

¿Futbolista Christian Cueva incursionará en el streaming?

Hace poco, Christian Cueva anunció a sus seguidores que incursionaría en el mundo del streaming a través de la plataforma Kick. Durante una transmisión en vivo del último 31 de octubre, acompañado por Pamela Franco, el mediocampista del Emelec se mostró entusiasmado y lanzó una peculiar frase: "Se viene el Kick, el Kick del 10 del pueblo".

De acuerdo al creador de contenido José Pastor, el popular 'Aladino' posiblemente realice una colaboración con el streamer Cristorata.