Christian Cueva llora al hablar de sus hijos y se autoproclama el Marc Anthony de la cumbia

Christian Cueva y su pareja, Pamela Franco, son los nuevos invitados del programa de la Chola Chabuca, ‘Esta noche’. Según el avance promocional, el espacio de América TV anunció que el futbolista contará toda su verdad sobre las polémicas en las que se ha visto involucrado.

Mostrando un lado sensible poco habitual, el todavía esposo de Pamela López rompió en llanto al hablar de sus tres hijos, fruto de su relación con la trujillana, y admitió errores que reconoce haber cometido como padre. Además, expresó el dolor que siente por no verlos con frecuencia. "Lo más duro que ha sido es no ver a mis hijos durante mucho tiempo. Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto", declaró Cueva.

Cueva sorprende al autoproclamarse el Marc Anthony de la cumbia

Durante otro momento del avance del programa ‘Esta noche’, Christian Cueva acepta que su pareja, Pamela Franco, ingrese al set para que ambos den sus descargos frente a los comentarios y cuestionamientos que reciben en torno a su relación, los cuales desmienten. "Se dijo una y otra cosa, todo eso es mentira", afirmó el futbolista ante la mirada de la cantante de cumbia, quien aparentemente se quiebra por las palabras de su pareja.

Además, Cueva sorprendió a autoproclamarse el “Marc Anthony de la cumbia” durante la presentación exclusiva de su nueva canción junto a Franco, con la que buscarían competir con ‘La clandestina’, tema interpretado por Paul Michael y Pamela López, que viene ganando mucha popularidad.

¿Dónde ver ‘Esta noche’, programa con Christian Cueva y Pamela Franco?

‘Esta noche’, último programa del año conducido por la Chola Chabuca, tendrá como invitados exclusivos a Christian Cueva y Pamela Franco. El programa se estrenará este sábado 20 de diciembre a las 10:00 p.m. por América TV, inmediatamente después de ‘El reventonazo’.

El espacio de entrevistas y música se convirtió líder en su horario y con la presencia del futbolista y la cantante esperan arrebatarle audiencia a su competencia: ‘Yo soy’, de Latina, y JB en ‘ATV’.