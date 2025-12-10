HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Senamhi alerta mañanas frías y cielo nublado en Lima en días previos a la llegada del verano

El organismo meteorológico explicó que la persistente cobertura nubosa y las temperaturas por debajo de lo normal se deben al enfriamiento de la temperatura superficial del mar.


Senamhi advierte cielos nubosos por enfriamiento del mar durante esta semana de diciembre
Senamhi advierte cielos nubosos por enfriamiento del mar durante esta semana de diciembre | Andina

Lima amanecerá con cielos cubiertos y sensación de frío durante toda esta semana, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en conversación con La República. A pesar de que el 21 de diciembre inicia oficialmente el verano astronómico en el hemisferio sur, las condiciones atmosféricas en la capital todavía no reflejan el ingreso pleno a la estación cálida.

Las temperaturas mínimas seguirán por debajo de los valores habituales para estas fechas. En los distritos costeros, como Barranco, Miraflores, Magdalena, San Miguel, San Isidro y Chorrillos, la ciudad continuará registrando amaneceres de aproximadamente 18°C. Mientras que en las zonas más alejadas del mar, especialmente en la zona este, como Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Ate y La Molina, los valores descenderán hasta 16°C. Asimismo, la humedad seguirá bordeando el 95% en las primeras horas del día.

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿A guardar las casacas? Senamhi pronostica días soleados y alta radiación UV en estos distritos de Lima

lr.pe

Mar frío y nubes persistentes en cielo limeño

La ingeniera Raquel Loayza, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que la actual frialdad del mar es el principal factor que mantiene la ciudad cubierta y retrasando el calentamiento típico previo al verano. La temperatura superficial del agua se encuentra por debajo de su valor normal, lo que genera una “anomalía negativa” que enfría la atmósfera en contacto directo con el océano.

Esta condición no desaparecería rápidamente, pues las masas de agua tardan más en calentarse o enfriarse que el aire. Por ello, parte de la frialdad acumulada sigue generando nubosidad densa, especialmente durante la mañana. A esta capa baja se suma, en ciertos días, nubosidad media y alta proveniente de la selva central, donde se han registrado lluvias intensas; estas nubes avanzan hacia la sierra y alcanzan la costa por efecto normales de los vientos. Desde la entidad también sostienen que, hacia el mediodía, la nubosidad tenderá a disiparse y la temperatura podría incrementarse.

¿Hasta cuándo continuará la DANA 'Qori' afectando el clima del Perú? Esta es la respuesta del Senamhi

lr.pe

Pronóstico de temperaturas: leves incrementos hacia el mediodía

Pese a las mañanas grises, el organismo prevé que las temperaturas aumenten ligeramente hacia el mediodía gracias al incremento progresivo del calentamiento propio de diciembre, así como una mayor presencia de brillo solar. En los distritos costeros, las temperaturas máximas llegarán entre 22°C y 23°C, mientras que en los sectores más distantes del mar, como la zona este, los valores máximos alcanzarán entre 26°C y 27°C.

Aún así, estas cifras se mantienen dentro del rango normal para un inicio de temporada cálida sin presencia de fenómenos como El Niño o La Niña, ya que el país se encuentra actualmente bajo condiciones “neutras”.

En contraste con los fuertes vientos registrados días atrás, que incluso generaron lloviznas persistentes y una sensación similar al invierno, el Senamhi adelantó que esta semana no se esperan incrementos importantes de viento, ya que, el anticiclón del Pacífico Sur, sistema que suele intensificar los vientos del sur al acercarse al continente, se mantendrá alejado, favoreciendo tardes más estables. Solo se prevén ráfagas aisladas asociadas a variaciones térmicas locales, pero no eventos continuos ni de fuerte intensidad.

Alerta roja por bajas temperaturas en Lima y otras regiones a pocos días del verano, advierte Senamhi

lr.pe

Un verano que llegará lentamente

El Senamhi recordó que, si bien el verano astronómico inicia el 21 de diciembre, las condiciones climáticas no cambian de inmediato. El calentamiento progresivo de la atmósfera y del mar suele hacer que los picos más altos del verano se presenten entre febrero y marzo.

Por ahora, Lima se mantendrá en una transición marcada por mañanas frescas, humedad muy alta y tardes ligeramente más cálidas. La institución recomendó a la población salir abrigada en las primeras horas del día y vestirse “por capas”, especialmente quienes comienzan su jornada laboral antes del amanecer.

