Las condiciones climáticas en Lima Metropolitana seguirán marcadas por mañanas frías, cielo cubierto y una sensación térmica baja, principalmente en los distritos cercanos al litoral, al menos hasta mediados de este mes. Así lo explicó la ingeniera Raquel Loayza, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en entrevista con La República.

De acuerdo con la especialista, este comportamiento responde principalmente a la persistencia de temperaturas frías en la superficie del mar, un factor determinante en el clima de la capital. “Cuando la temperatura superficial del agua del mar se enfría, el aire que está en contacto con ella también se enfría. Son sistemas vecinos”, precisó.

Actualmente, desde Piura hasta Tacna, se registran anomalías negativas en la temperatura superficial del mar. En el caso de Lima, el enfriamiento oscila entre 1 y 1.5 grados por debajo de su valor normal, mientras que en Piura la anomalía alcanza hasta 2 grados menos de lo habitual, lo que explica la continuidad de las mañanas frías y nubladas.

Distritos costeros con menos horas de sol

Loayza indicó que los distritos costeros como Miraflores, Barranco, Callao y Ventanilla seguirán presentando cielo cubierto durante gran parte de la mañana, con una mejora progresiva recién hacia el mediodía o primeras horas de la tarde. En contraste, zonas alejadas del mar como La Molina, Carabayllo, Santa Anita o San Juan de Lurigancho experimentan un despeje más temprano y temperaturas más elevadas.

Como ejemplo, la especialista detalló que mientras en sectores del Callao se registraron temperaturas cercanas a los 22 o 23 grados, en distritos del este de Lima se alcanzaron valores de 25 a 26 grados, evidenciando la influencia directa del océano en la regulación térmica.

Cambios graduales hacia el inicio del verano

Según la especialista, a partir del 16 de diciembre se espera una ligera mejora de las condiciones meteorológicas, debido al ingreso de vientos del norte, que permitirán mayor presencia de brillo solar. Sin embargo, el inicio del verano, previsto para el 21 de diciembre, es un evento astronómico y no implica un cambio inmediato en las temperaturas.

“El calentamiento es progresivo. Los picos más intensos del verano suelen registrarse entre febrero y marzo”, explicó. Además, advirtió que en los próximos días podrían presentarse nubes provenientes de la sierra central, lo que generaría cielos cubiertos acompañados de sensación de bochorno, especialmente en las tardes.

Recomendaciones ante el incremento de radiación UV

Además, alertó sobre el incremento del índice de radiación ultravioleta, que en verano alcanza niveles de muy alto a extremadamente alto en Lima. Por ello, recomendó el uso de bloqueador solar, sombreros de ala ancha, ropa clara, lentes con filtro UV, así como una correcta hidratación, incluso en días nublados.

“El cielo cubierto no elimina el riesgo. La radiación sigue presente por nuestra ubicación geográfica”, concluyó.

