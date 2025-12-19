La víctima era conocido en su unidad vecinal y era padre de tres hijos. | Composición LR | América Noticias

La víctima era conocido en su unidad vecinal y era padre de tres hijos. | Composición LR | América Noticias

Un intento de robo terminó con la vida de Ángelo Miota (38) y dejó a otra persona herida en Cercado de Lima, durante la madrugada del jueves 18 de diciembre. El hombre recibió un impacto de bala en el abdomen durante un asalto frustrado por un agente policial en el cruce de la avenida Argentina con el jirón Leonardo Arrieta.

Según el parte policial, los delincuentes bajaron de un vehículo con lunas polarizadas y encañonaron al conductor y a su acompañante mientras esperaban el cambio de semáforo. La rápida intervención de un efectivo que se encontraba en la zona desató un tiroteo, lo que obligó a los asaltantes a huir del lugar.

Hombre muere durante intento de robo

Miota fue trasladado de emergencia a una clínica, donde se confirmó su fallecimiento horas más tarde. Su acompañante, identificado como Luis Cornejo, sufrió una herida de bala en el brazo y se encuentra fuera de peligro.

La víctima era reconocida en la Unidad Vecinal N.º 3 y en el sector de Mirones por su participación en torneos de fútbol. Tenía licencia vigente para portar armas y, según las primeras diligencias, habría intentado evitar el robo de su vehículo.

Era padre de tres hijas e hijos, y, recientemente, había tenido otro bebé. Al momento del asalto, trasladaba a su amigo, motivo por el que se hallaba en el lugar del ataque.

Delincuentes implicados huyeron del lugar

La investigación está a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), que revisa las cámaras de videovigilancia con el fin de identificar la placa del vehículo utilizado por los atacantes. Según fuentes policiales, algunos de los delincuentes escaparon a pie y otros lo hicieron a bordo del automóvil con lunas polarizadas.

Personal de Criminalística recogió casquillos de bala en la zona para realizar los peritajes correspondientes. La camioneta permanece bajo custodia policial mientras se buscan huellas dactilares u otras evidencias que permitan identificar a las personas implicadas.

