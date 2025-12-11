Cercado de Lima: asesinan a alias 'Cara de Dedo' frente a su pareja en una balacera

Alias 'Cara de Dedo' fue atacado a disparos cuando salía con su pareja de una vivienda de Cercado de Lima. Foto: Latina

Alias 'Cara de Dedo' fue atacado a disparos cuando salía con su pareja de una vivienda de Cercado de Lima. Foto: Latina

La noche del miércoles 10 de diciembre, alias 'Cara de Dedo', sindicado por la policía como brazo armado de Gerald Oropeza, fue atacado en Cercado de Lima mientras estaba con su pareja, Jéssica Gil Zeta. El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Según información preliminar, ambos se encontraban saliendo de una vivienda para dirigirse a un vehículo cuando fueron sorprendidos por los atacantes. La mujer resultó herida, mientras 'Cara de Dedo' falleció en el trayecto al hospital.

Sicarios asesinan a disparos a 'Cara de Dedo'

Testigos señalaron que horas antes del ataque habían visto deambulando a tres sujetos desconocidos, lo que levantó sospechas en la zona. Cuando la pareja salió de la vivienda, los sicarios se acercaron directamente y realizaron al menos siete disparos.

Alias 'Cara de Dedo' quedó agonizando en el lugar, mientras que Jéssica Gil Zeta fue impactada por los disparos. Los vecinos de la zona quedaron consternados por lo ocurrido.

Tras el ataque, las autoridades llegaron hasta el lugar para acordonar la zona, mientras avanzan con las investigaciones para esclarecer el caso.

¿Quién era 'Cara de Dedo'?

Jonathan Navarro Berríos, alias 'Cara de Dedo', había sido vinculado por la policía como brazo armado de Gerald Oropeza. En 2015 ingresó al penal Castro Castro por 18 meses de prisión preventiva y, al año siguiente, fue absuelto de la cadena perpetua que se solicitaba en su contra.

Su historial también incluye investigaciones por asesinatos, entre ellos el homicidio de un comandante en la pollería El Corralito en 2014 y la muerte de un empresario dueño de una botica en el Cercado de Lima.

