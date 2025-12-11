HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos
María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 11 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Cercado de Lima: asesinan a alias 'Cara de Dedo' frente a su pareja en una balacera

Alias 'Cara de Dedo', sindicado por las autoridades como brazo armado de Gerald Oropeza, falleció en un ataque a balazos que también dejó herida a su pareja.

Alias 'Cara de Dedo' fue atacado a disparos cuando salía con su pareja de una vivienda de Cercado de Lima. Foto: Latina
Alias 'Cara de Dedo' fue atacado a disparos cuando salía con su pareja de una vivienda de Cercado de Lima. Foto: Latina

La noche del miércoles 10 de diciembre, alias 'Cara de Dedo', sindicado por la policía como brazo armado de Gerald Oropeza, fue atacado en Cercado de Lima mientras estaba con su pareja, Jéssica Gil Zeta. El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Según información preliminar, ambos se encontraban saliendo de una vivienda para dirigirse a un vehículo cuando fueron sorprendidos por los atacantes. La mujer resultó herida, mientras 'Cara de Dedo' falleció en el trayecto al hospital.

TE RECOMENDAMOS

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER Doble homicidio en Cercado de Lima: sicarios asesinan a hombres, uno habría sido extorsionador de transportistas

lr.pe

Sicarios asesinan a disparos a 'Cara de Dedo'

Testigos señalaron que horas antes del ataque habían visto deambulando a tres sujetos desconocidos, lo que levantó sospechas en la zona. Cuando la pareja salió de la vivienda, los sicarios se acercaron directamente y realizaron al menos siete disparos.

Alias 'Cara de Dedo' quedó agonizando en el lugar, mientras que Jéssica Gil Zeta fue impactada por los disparos. Los vecinos de la zona quedaron consternados por lo ocurrido.

PUEDES VER Incautan media tonelada de medicamentos ilegales en Cercado de Lima: fentanilo y pastillas abortivas se vendían sin control

lr.pe

Tras el ataque, las autoridades llegaron hasta el lugar para acordonar la zona, mientras avanzan con las investigaciones para esclarecer el caso.

¿Quién era 'Cara de Dedo'?

Jonathan Navarro Berríos, alias 'Cara de Dedo', había sido vinculado por la policía como brazo armado de Gerald Oropeza. En 2015 ingresó al penal Castro Castro por 18 meses de prisión preventiva y, al año siguiente, fue absuelto de la cadena perpetua que se solicitaba en su contra.

Su historial también incluye investigaciones por asesinatos, entre ellos el homicidio de un comandante en la pollería El Corralito en 2014 y la muerte de un empresario dueño de una botica en el Cercado de Lima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Presencia de ambulantes aumenta en un 30% en el Centro de Lima pese a promesas de la MML

Presencia de ambulantes aumenta en un 30% en el Centro de Lima pese a promesas de la MML

LEER MÁS
Doble homicidio en Cercado de Lima: sicarios asesinan a hombres, uno habría sido extorsionador de transportistas

Doble homicidio en Cercado de Lima: sicarios asesinan a hombres, uno habría sido extorsionador de transportistas

LEER MÁS
Incautan media tonelada de medicamentos ilegales en Cercado de Lima: fentanilo y pastillas abortivas se vendían sin control

Incautan media tonelada de medicamentos ilegales en Cercado de Lima: fentanilo y pastillas abortivas se vendían sin control

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Recluso del penal de Lurigancho se dan a la fuga tras salir con permiso laboral

Recluso del penal de Lurigancho se dan a la fuga tras salir con permiso laboral

LEER MÁS
Detienen a inspectores municipales de Ate por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este

Detienen a inspectores municipales de Ate por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este

LEER MÁS
Tragedia en Barranca: tres hermanas a bordo de una camioneta mueren tras choque contra auto en Panamericana Norte

Tragedia en Barranca: tres hermanas a bordo de una camioneta mueren tras choque contra auto en Panamericana Norte

LEER MÁS
Vía Expresa Sur: Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias tras inauguración hace más de 3 meses

Vía Expresa Sur: Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias tras inauguración hace más de 3 meses

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Sociedad

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025