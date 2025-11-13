Sunat y Sucamec incautan más de 94 toneladas de pirotécnicos no autorizados en Pasamayo rumbo a Lima
Sunat y Sucamec detuvieron en Pasamayo un cargamento de pirotécnicos no autorizados que salió de Chancay, en medio de los controles intensificados por las fiestas de fin de año.
- Paro de transportistas 14 de noviembre: gremios exigen mayor seguridad ante extorsiones en Lima y Callao
- Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas
La intervención ocurrió en la variante de Pasamayo, en Chancay, donde personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) incautó 94,6 toneladas de pirotécnicos no autorizados que un importador movilizaba en cuatro camiones con destino a Lima, punto donde la carga se iba a ofrecer por la campaña navideña. El operativo respondió a una alerta que surgió por inconsistencias en la declaración aduanera y por el volumen de productos que ingresaron al país.
Tras la verificación del local registrado por Sucamec, donde no se encontró ninguna unidad del lote importado, las autoridades iniciaron la búsqueda del cargamento y detectaron dos de los vehículos en Pasamayo. La mercancía supera los S/ 500.000 en valor y, según Sunat, se suma a las más de 710.000 unidades intervenidas en el país en lo que va del año como parte de los controles para evitar riesgos a la población y proteger el comercio formal.
TE RECOMENDAMOS
POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
PUEDES VER: Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z
Sunat y Sucamec refuerzan control de pirotécnicos no autorizados por campaña navideña
El operativo formó parte del plan “Perú Seguro” y de las acciones del Estado de Emergencia en Lima y Callao. Las autoridades señalaron que los pirotécnicos no autorizados representan un riesgo directo para la población, ya que pueden provocar accidentes durante su almacenamiento, traslado o venta informal en la capital.
Sunat informó que las intervenciones continuarán en rutas, almacenes y puntos de ingreso al país para impedir el movimiento de productos ilegales que perjudican al comercio formal y a la economía nacional. La entidad recordó que solo los artículos aprobados por Sucamec pueden ingresar al mercado y que el incumplimiento de la ley expone a sanciones y decomisos inmediatos.