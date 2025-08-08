Arequipa: explosión en taller pirotécnico clandestino deja más de 10 viviendas afectadas

Una fuerte explosión la madrugada del jueves 7 de agosto en el distrito de Mariano Melgar, Arequipa, remeció a los vecinos de la urbanización San Andrés. El estallido ocurrido alrededor de las 5:45 a. m., en una vivienda donde, según la Municipalidad de Mariano Melgar, estaría funcionando un establecimiento clandestino dedicado a la fabricación y venta de artefactos pirotécnicos.

A muchos vecinos esta explosión les generó miedo e indicaron que sospechaban que en el lugar fabricaban artefactos de pirotecnia.

“Vivo a dos cuadras abajo y sentí el sonido estruendoso y un olor a pólvora, la municipalidad tiene que controlar estos lugares porque pudo haber víctimas”, dijo un vecino del lugar. "Pensamos que era como un balón de gas, sentimos el sonido de la explosión”, dijo otra residente.

El gerente de Seguridad Ciudadana del distrito, James Sucari, refirió que la alerta fue recibida por su personal a tempranas horas. Al llegar al lugar, constataron que se trataba de una explosión de mayor magnitud, posiblemente causada por material explosivo, al inicio hubo un incendio que fue controlado rápidamente por vecinos y bomberos.

Sucari detalló que el impacto alcanzó casi a media cuadra, provocando daños materiales. Se estima que más de 10 viviendas fueron perjudicadas por la onda expansiva, reportándose rajaduras en paredes, techos prefabricados comprometidos y daños estructurales que podrían derivar en colapsos parciales.

Explosión en Arequipa no dejó heridos

La explosión no dejó heridos ni víctimas mortales, según el reporte preliminar de la Policía Nacional. Los propios vecinos actuaron de inmediato.

“Gracias a la intervención rápida de los vecinos y el personal (de serenazgo), se ha logrado sofocar el poco incendio que estaba ocurriendo en ese momento”, añadió Sucari, destacando que usaron extintores y mangueras caseras mientras esperaban la llegada de los bomberos.

“Encontramos aparente material explosivo, la Policía investiga, no hay heridos, solo daños materiales, puertas ventanas de las casas cercanas y riesgo de colapso del tercero al segundo nivel”, precisó el teniente Enrique Tantalean de la Compañía de Bomberos Arequipa 19.

Continúan las diligencias para que el responsable asuma cargos legales por poner en riesgo la vida de los vecinos y por la presunta venta ilegal de artefactos pirotécnicos.