Sociedad

Padres y madres de familia terminan peleando en fiesta de promoción escolar y menores intentan separarlos en Huaraz

El caso ha encendido las alertas en el sector Educación y motivó el anuncio de nuevas exigencias y mayor supervisión para las celebraciones escolares organizadas fuera de los planteles.

Fiesta de promoción en Ancash termina en pelea debido a padres de familia
Fiesta de promoción en Ancash termina en pelea debido a padres de familia | America TV

La fiesta de promoción de estudiantes de sexto grado de primaria, que debía ser un espacio de celebración y cierre del año escolar, terminó convirtiéndose en un escenario de violencia protagonizada por padres y madres de familia en la provincia de Carhuaz, región Áncash. La gresca ocurrió en un local alquilado y fue presenciada por los propios menores, quienes incluso intentaron intervenir para detener las agresiones.

De acuerdo con testigos y material audiovisual difundido en redes sociales, la situación se descontroló rápidamente con empujones, golpes y lanzamiento de objetos, presuntamente bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas. Al respecto, también se pronunció la Dirección Regional de Educación de Áncash, recordando medidas importantes y la prohibición de alcohol en celebraciones de este tipo.

PUEDES VER: Escolar queda herido tras ataque frente a colegio en San Juan de Lurigancho: padres exigen mayor seguridad

lr.pe

Padres ocasionan peleas en promoción escolar

Las imágenes registradas muestran a varios adultos enfrentándose sin considerar la presencia de los escolares, algunos de los cuales entraron en estado de shock al presenciar la pelea. Incluso se reportó que un menor intentó separar a sus familiares, mientras otros niños quedaron momentáneamente desprotegidos en medio del caos.

La Policía Nacional informó que viene recopilando información para identificar a los responsables de los actos violentos y de los daños ocasionados al local donde se desarrollaba el evento. El caso ha generado rechazo generalizado por parte de padres, docentes y autoridades locales.

PUEDES VER: Atacan con 5 disparos a colegio en San Juan de Lurigancho: vigilante resulta herido y vecinos denuncian atentados desde hace 2 años

lr.pe

Pronunciamiento de la Dirección Regional de Educación de Áncash

Tras lo ocurrido, la Dirección Regional de Educación (DRE) de Áncash emitió un comunicado oficial exhortando a la comunidad educativa a priorizar la vida, la salud y la integridad física y emocional de los estudiantes. En el documento, la entidad recordó que la autorización para realizar fiestas de promoción es responsabilidad directa del director de cada institución educativa.

La DRE precisó que toda actividad de este tipo debe contar previamente con un plan de actividades, que contemple aspectos organizativos, logísticos y de seguridad, además de realizarse en un horario adecuado a la edad de los estudiantes y en concordancia con las normas de convivencia escolar y el enfoque de derechos.

PUEDES VER: Disparan ocho veces contra colegio en el Rímac durante horario escolar y desatan caos: “No hay seguridad”

lr.pe

Prohibición del consumo de alcohol y medidas posteriores

En el pronunciamiento, la entidad fue enfática al señalar que queda estrictamente prohibido el consumo, expendio o promoción de bebidas alcohólicas durante las fiestas de promoción escolar. Asimismo, lamentó que algunos padres prioricen este tipo de consumo por encima de la seguridad y el bienestar de sus hijos.

Como medidas posteriores al incidente, se informó que los estudiantes que presenciaron los hechos recibirán atención psicológica para mitigar el impacto emocional. Además, la DRE anunció que reforzará la supervisión de este tipo de eventos y exigirá con mayor rigor el cumplimiento de las disposiciones establecidas, con el fin de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Finalmente, las autoridades educativas hicieron un llamado a los comités de padres de familia a actuar con responsabilidad y a promover celebraciones seguras, respetuosas y acordes con el verdadero sentido educativo de las fiestas de promoción.



