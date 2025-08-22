HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Disparan ocho veces contra colegio en el Rímac durante horario escolar y desatan caos: “No hay seguridad”

Los padres de familia exigen mayor presencia policial y la implementación de medidas de seguridad para proteger a los alumnos, tras el atentado que desató el caos en un colegio del Rímac.

Policía Nacional investiga si atentado contra colegio en el Rímac se trata de un caso de extorsión.
Policía Nacional investiga si atentado contra colegio en el Rímac se trata de un caso de extorsión. | Foto: composición LR | RPP

La mañana de este viernes 22 de agosto, el colegio Ricardo Bentín ubicado en el Rímac sufrió un atentado en pleno horario escolar. Sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra de la puerta de institución educativa. Afortunadamente, ningún estudiante ni personal del centro educativo resultó herido, ni fallecido.

"Casi al finalizar el horario de clases sucedió esta balacera donde los padres esperaban a los alumnos para la salida. Los familiares iban a recoger a sus pequeños cuando una moto pasó por la institución y regresó para impactar con 8 disparos en contra del colegio. Se creó el caos. Directamente en la puerta del colegio, al costado de un salón de clases", manifestó una madre de familia en diálogo con RPP.

PUEDES VER: Dos sujetos son asesinados frente a colegio inicial en SJM: se habrían resistido a un robo

lr.pe

Atentan contra colegio en el Rímac en pleno horario escolar

Tras el atentado en contra de la institución educativa en el Rímac, los efectivos policiales llegaron a la zona para iniciar las investigaciones de lo sucedido y determinar si se trató de un caso de extorsión. Sin embargo, las autoridades aún no han brindado declaraciones al respecto. Continúan con las indagaciones.

Por su parte, los padres de familia denunciaron la falta de presencia de la Policía Nacional en la zona y exigieron la implementación de medidas de seguridad para proteger a los estudiantes.

"Los policías no paran, no vienen. Solo han venido por el tema de la balacera, pero ellos no vienen. Aquí no hay seguridad, no hay Serenazgo. La policía pasa una vez al mes, me parece a tomarse una fotito, y se va", indicó otra madre de familia.

PUEDES VER: Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

