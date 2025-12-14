HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Integrantes de la Comisión de Presupuesto que votaron a favor de otorgar S/50 millones a Beca18 buscan la reelección

De los 29 miembros, 16 votaron a favor de este monto en el Pleno, dinero insuficiente para financiar las 20,000 becas prometidas de Beca18, según la exdirectora de Pronabec, Alexandra Ames. Parlamentarios de diferentes bancadas, como APP, Fuerza Popular y Perú Libre, son algunos de los que postularán nuevamente a cargos en el Parlamento.

Congresistas intentarán buscar una curul en 2026. Foto: Composición/LR
Congresistas intentarán buscar una curul en 2026. Foto: Composición/LR

El último 28 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley del presupuesto nacional para el 2026, en el que se incluye solo 50 de los S/529 millones necesarios para financiar las 20.000 vacantes de los jóvenes que obtendrán un cupo en Beca 18. En esa votación, los integrantes de la Comisión de Presupuesto respaldaron dicha propuesta y ahora 16 de sus 29 miembros buscan la reelección para el siguiente Parlamento bicameral.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los principales legisladores que buscan la reelección son miembros de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, entre otros.

TE RECOMENDAMOS

CHAU LAVA JATO Y CUELLOS BLANCOS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Todo comenzó el 30 de agosto cuando el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte presentó la iniciativa al mencionado grupo de trabajo. Tras varias semanas de debate, el 20 de noviembre, se aprobó el dictamen para que sea aprobado en el Hemiciclo. Sin embargo, en ninguna parte del documento -que contó con el respaldo por unanimidad de la Comisión- se incluyó el financiamiento de las becas.

A raíz de esto, Alexandra Ames renunció al cargo de directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y responsabilizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la exclusión del presupuesto de las becas anunciadas por el Gobierno de José Jerí. De acuerdo con Ames, el problema se desencadenó por un "error técnico" del MEF, al no asignar el financiamiento a pesar de que, según precisó, el sector de Educación cumplió con enviar la información necesaria al ministerio.

PUEDES VER: Congreso legisla a favor de la ludopatía con ley de pro casas apuestas

lr.pe

Tras ello, 14 congresistas enviarion un oficio al primer ministro, Ernesto Álvarez, en el que exigen que el Gobierno asegure recursos para el financiamiento de las 20.000 Becas anunciadas por el Ejecutivo durante la sesión del Pleno del pasado 22 de octubre.

En ese sentido, el debate en el Pleno del Congreso pasó a un cuarto intermedio el 26 de noviembre, pese a que el debate comenzó un día antes. Dos días después, se aprobó un texto sustitutorio de la ley de presupuesto en el que se agregó una disposición que garantizaría el financiamiento de las becas, pero solo se incluyó 50 millones de los 529 solicitados por Pronabec. La disposición autoriza que el Ministerio de Educación (Minedu) pueda reorientar recursos dentro de su propio presupuesto para intentar cubrir lo restante en el sector.

En pocas palabras, el Minedu podrá mover dinero entre programas y actividades para financiar las becas del Pronabec.

De acuerdo con la exdirectora del Programa Nacional de Becas (Pronabec), Alexandra Ames, dicho presupuesto no alcanza ni para financiar 2.000 becas prometidas para los jóvenes.

PUEDES VER: Gremios periodísticos rechazan captura del Congreso en espacios de TV Perú para transmitir el Pleno en campaña electoral

lr.pe

"Del compromiso del actual Gobierno de que sean 20.000 becas de Beca 18, esto se reduce a un 10%, o sea, dejando de financiar un 90%. Esta situación es bastante compleja porque este año incluso se hizo un esfuerzo en llegar a todo el territorio para hacer una enorme difusión y convocar a los mejores talentos a nivel nacional. (…) Entonces haciendo cálculos, esos S/50 millones no alcanzan ni para 2.000 becas de Beca 18", reveló en una entrevista para La República publicada el pasado 2 de diciembre.

Congresistas que integraron la comisión de presupuesto y buscan la reelección

La República pudo corroborar a través de la lista de candidatos registrados ante la ONPE que, de los 29 miembros titulares del grupo de trabajo liderado por congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), 16 votaron a favor de que dicho monto ínfimo sea destinado para las becas de los jóvenes. Asimismo, dichos parlamentarios, intentarán volver a ocupar una curul como senador, diputado y parlamentario andino.

Tres de los integrantes de APP postulan para el 2026. Entre ellos están Soto Reyes, como candidato a diputado y segundo vicepresidente en la fórmula presidencial de César Acuña; Nelcy Heidinger como reemplazante para senadora y el expresidente del Congreso, Eduardo Salhuana, como aspirante al Senado.

Por otro lado, desde el fujimorismo, Eduardo Castillo Rivas, Mery Infantes y Tania Ramírez disputarán por ocupador el cargo de la cámara de diputados, mientras que David Jiménez irá al Senado.

En Avanza País, Rosselli Amuruz tomará un camino distinto: el Parlamento Andino, así como José Arriola (Podemos Perú).

Desde Renovación Popular, Diego Bazán y Miguel Ciccia postularán como diputados.

Por el lado de la izquierda, Isaac Mita y Américo Gonza (Perú Libre) tentarán el cargo de senadores; desde Juntos por el Perú, Elías Varas, también.

CongresistaBANCADA Voto a favor de S/50 millones a Beca 18POSTULARÁ EN 2026
Soto Reyes, AlejandroAPPSí, como diputado y segundo vicepresidente
Castillo Rivas, Eduardo EnriqueFuerza PopularSí, como diputado
Amuruz Dulanto, RosselliAvanza PaísSí, como parlamentaria andina
Arriola Tueros, José AlbertoPodemos PerúSí, como parlamentario andino
Bazán Calderón, DiegoRenovación PopularSí, como diputado
Ciccia Vásquez, Miguel Ángel Renovación Popular Sí, como diputado
Gonza Castillo, AméricoPerú LibreSí, como senador
Heidinger Ballesteros, NelcyAPPSí, como reemplazante senadora
Infantes Castañeda, Mery ElianaFuerza PopularSí, como diputada
Jiménez Heredia, David Fuerza Popular Sí, como senador
Mita Alanoca, IsaacPerú LibreSí, como senador
Monteza Facho, Silvia María Acción PopularSí, como senadora
Ramírez García, TaniaFuerza Popular Sí, como diputada
Salhuana Cavides, EduardoAPPSí, como senador
Valer Pinto, HéctorSomos PerúSí, como senador
Varas Meléndez, Elías MarcialJPPSí, como senador

"No debería sorprendernos esa actitud de los congresistas", sostiene experto

En diálogo con La República, el politólogo y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM), Alejandro Mejía, mencionó que "no debería sorprendernos esa actitud de los congresistas" tras la aprobación de solo 50 millones de soles parael financiamiento de becas debido a que los parlamentarios "ya se encuentra en campaña". De igual manera, Mejía sostuvo que dicho presupuesto restante "ha sido redirigido hacia otros pliegos presupuestales como obras públicas en las regiones que responden exclusivamente a fines electorales".

"Este tipo de acciones debe recordarnos como ciudadanía que debemos votar realmente informados en las próximas elecciones y no perpetuar en los cargos de representación a personajes que toman decisiones en desmedro de la educación", aseguró.

En esa misma línea, Mejia criticó al Gobierno de Jerí y al de Boluarte por su poca atención a la prioridad para cerrar brechas educativas mediante las oportunidades para los jóvenes. Asimismo, cuestionó la falta de liderazgo en el Minedu "al no defender la necesidad de dicho presupuesto, dejando a Pronabec a la deriva y quien finalmente terminó asumiendo costos políticos".

"En 2021, Beca 18 ofrecía 5.000 becas. En solo 4 años y en toda esa incertidumbre política, incrementar de forma abrupta a 20.000, ha sido desatinado por parte de la burocracia de PRONABEC y de MINEDU por darle luz verde a ello. Lo correcto hubiera sido incrementar progresivamente las becas (un promedio de 1,000 por año), para así realizar constantemente una evaluación en función del cumplimiento de los objetivos de dicha Beca. Precisamente eso ha llevado al MEF a decidir que se debe "reevaluar el financiamiento de Beca 18", lo que puede poner en riesgo una nueva reducción de presupuesto en el siguiente gobierno.", explicó.

Notas relacionadas
25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

LEER MÁS
¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

LEER MÁS
Reinfo: Congreso votaría el 18 de diciembre el dictamen que amplía el registro hasta fines del 2026

Reinfo: Congreso votaría el 18 de diciembre el dictamen que amplía el registro hasta fines del 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Acción Popular en crisis: JNE anula los comicios internos del partido y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Acción Popular en crisis: JNE anula los comicios internos del partido y lo deja fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Contraloría reporta observaciones en la compra de aviones de guerra

Contraloría reporta observaciones en la compra de aviones de guerra

LEER MÁS
José Jerí: desorden y empujones marcan el primer día de actividades del presidente en Cusco

José Jerí: desorden y empujones marcan el primer día de actividades del presidente en Cusco

LEER MÁS
Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

LEER MÁS
Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

LEER MÁS
Sobrina de Dina Boluarte obtiene plaza en el Rebagliati con extraño puntaje perfecto

Sobrina de Dina Boluarte obtiene plaza en el Rebagliati con extraño puntaje perfecto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones en Chile EN VIVO: las últimas noticias de la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

José Antonio Kast: perfil, propuestas y qué tan cerca está el candidato de derecha de ganar la presidencia de Chile en 2025

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: el presidente Gabriel Boric votó en medio de saludos de la ciudadanía chilena

Política

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Indyra Oropeza: "El congresista Muñante, es irresponsable (...) no puede votar desde la desinformación"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Indyra Oropeza: "El congresista Muñante, es irresponsable (...) no puede votar desde la desinformación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025