Integrantes de la Comisión de Presupuesto que votaron a favor de otorgar S/50 millones a Beca18 buscan la reelección

El último 28 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley del presupuesto nacional para el 2026, en el que se incluye solo 50 de los S/529 millones necesarios para financiar las 20.000 vacantes de los jóvenes que obtendrán un cupo en Beca 18. En esa votación, los integrantes de la Comisión de Presupuesto respaldaron dicha propuesta y ahora 16 de sus 29 miembros buscan la reelección para el siguiente Parlamento bicameral.

Los principales legisladores que buscan la reelección son miembros de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, entre otros.

Todo comenzó el 30 de agosto cuando el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte presentó la iniciativa al mencionado grupo de trabajo. Tras varias semanas de debate, el 20 de noviembre, se aprobó el dictamen para que sea aprobado en el Hemiciclo. Sin embargo, en ninguna parte del documento -que contó con el respaldo por unanimidad de la Comisión- se incluyó el financiamiento de las becas.

A raíz de esto, Alexandra Ames renunció al cargo de directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y responsabilizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la exclusión del presupuesto de las becas anunciadas por el Gobierno de José Jerí. De acuerdo con Ames, el problema se desencadenó por un "error técnico" del MEF, al no asignar el financiamiento a pesar de que, según precisó, el sector de Educación cumplió con enviar la información necesaria al ministerio.

Tras ello, 14 congresistas enviarion un oficio al primer ministro, Ernesto Álvarez, en el que exigen que el Gobierno asegure recursos para el financiamiento de las 20.000 Becas anunciadas por el Ejecutivo durante la sesión del Pleno del pasado 22 de octubre.

En ese sentido, el debate en el Pleno del Congreso pasó a un cuarto intermedio el 26 de noviembre, pese a que el debate comenzó un día antes. Dos días después, se aprobó un texto sustitutorio de la ley de presupuesto en el que se agregó una disposición que garantizaría el financiamiento de las becas, pero solo se incluyó 50 millones de los 529 solicitados por Pronabec. La disposición autoriza que el Ministerio de Educación (Minedu) pueda reorientar recursos dentro de su propio presupuesto para intentar cubrir lo restante en el sector.

En pocas palabras, el Minedu podrá mover dinero entre programas y actividades para financiar las becas del Pronabec.

De acuerdo con la exdirectora del Programa Nacional de Becas (Pronabec), Alexandra Ames, dicho presupuesto no alcanza ni para financiar 2.000 becas prometidas para los jóvenes.

"Del compromiso del actual Gobierno de que sean 20.000 becas de Beca 18, esto se reduce a un 10%, o sea, dejando de financiar un 90%. Esta situación es bastante compleja porque este año incluso se hizo un esfuerzo en llegar a todo el territorio para hacer una enorme difusión y convocar a los mejores talentos a nivel nacional. (…) Entonces haciendo cálculos, esos S/50 millones no alcanzan ni para 2.000 becas de Beca 18", reveló en una entrevista para La República publicada el pasado 2 de diciembre.

Congresistas que integraron la comisión de presupuesto y buscan la reelección

La República pudo corroborar a través de la lista de candidatos registrados ante la ONPE que, de los 29 miembros titulares del grupo de trabajo liderado por congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), 16 votaron a favor de que dicho monto ínfimo sea destinado para las becas de los jóvenes. Asimismo, dichos parlamentarios, intentarán volver a ocupar una curul como senador, diputado y parlamentario andino.

Tres de los integrantes de APP postulan para el 2026. Entre ellos están Soto Reyes, como candidato a diputado y segundo vicepresidente en la fórmula presidencial de César Acuña; Nelcy Heidinger como reemplazante para senadora y el expresidente del Congreso, Eduardo Salhuana, como aspirante al Senado.

Por otro lado, desde el fujimorismo, Eduardo Castillo Rivas, Mery Infantes y Tania Ramírez disputarán por ocupador el cargo de la cámara de diputados, mientras que David Jiménez irá al Senado.

En Avanza País, Rosselli Amuruz tomará un camino distinto: el Parlamento Andino, así como José Arriola (Podemos Perú).

Desde Renovación Popular, Diego Bazán y Miguel Ciccia postularán como diputados.

Por el lado de la izquierda, Isaac Mita y Américo Gonza (Perú Libre) tentarán el cargo de senadores; desde Juntos por el Perú, Elías Varas, también.

Congresista BANCADA Voto a favor de S/50 millones a Beca 18 POSTULARÁ EN 2026 Soto Reyes, Alejandro APP Sí Sí, como diputado y segundo vicepresidente Castillo Rivas, Eduardo Enrique Fuerza Popular Sí Sí, como diputado Amuruz Dulanto, Rosselli Avanza País Sí Sí, como parlamentaria andina Arriola Tueros, José Alberto Podemos Perú Sí Sí, como parlamentario andino Bazán Calderón, Diego Renovación Popular Sí Sí, como diputado Ciccia Vásquez, Miguel Ángel Renovación Popular Sí Sí, como diputado Gonza Castillo, Américo Perú Libre Sí Sí, como senador Heidinger Ballesteros, Nelcy APP Sí Sí, como reemplazante senadora Infantes Castañeda, Mery Eliana Fuerza Popular Sí Sí, como diputada Jiménez Heredia, David Fuerza Popular Sí Sí, como senador Mita Alanoca, Isaac Perú Libre Sí Sí, como senador Monteza Facho, Silvia María Acción Popular Sí Sí, como senadora Ramírez García, Tania Fuerza Popular Sí Sí, como diputada Salhuana Cavides, Eduardo APP Sí Sí, como senador Valer Pinto, Héctor Somos Perú sí Sí, como senador Varas Meléndez, Elías Marcial JPP Sí Sí, como senador

"No debería sorprendernos esa actitud de los congresistas", sostiene experto

En diálogo con La República, el politólogo y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM), Alejandro Mejía, mencionó que "no debería sorprendernos esa actitud de los congresistas" tras la aprobación de solo 50 millones de soles parael financiamiento de becas debido a que los parlamentarios "ya se encuentra en campaña". De igual manera, Mejía sostuvo que dicho presupuesto restante "ha sido redirigido hacia otros pliegos presupuestales como obras públicas en las regiones que responden exclusivamente a fines electorales".

"Este tipo de acciones debe recordarnos como ciudadanía que debemos votar realmente informados en las próximas elecciones y no perpetuar en los cargos de representación a personajes que toman decisiones en desmedro de la educación", aseguró.

En esa misma línea, Mejia criticó al Gobierno de Jerí y al de Boluarte por su poca atención a la prioridad para cerrar brechas educativas mediante las oportunidades para los jóvenes. Asimismo, cuestionó la falta de liderazgo en el Minedu "al no defender la necesidad de dicho presupuesto, dejando a Pronabec a la deriva y quien finalmente terminó asumiendo costos políticos".

"En 2021, Beca 18 ofrecía 5.000 becas. En solo 4 años y en toda esa incertidumbre política, incrementar de forma abrupta a 20.000, ha sido desatinado por parte de la burocracia de PRONABEC y de MINEDU por darle luz verde a ello. Lo correcto hubiera sido incrementar progresivamente las becas (un promedio de 1,000 por año), para así realizar constantemente una evaluación en función del cumplimiento de los objetivos de dicha Beca. Precisamente eso ha llevado al MEF a decidir que se debe "reevaluar el financiamiento de Beca 18", lo que puede poner en riesgo una nueva reducción de presupuesto en el siguiente gobierno.", explicó.