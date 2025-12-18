HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hallan cuerpo sin vida de niña de 12 años en piso 5 de edificio donde funciona comisaría de Mala en Cañete

El hecho ocurrió en el quinto piso de un edificio en Cañete; el área no correspondería directamente a las instalaciones policiales y viene siendo materia de investigación por las autoridades.

Menor fallece dentro de edificio en Cañete. Foto: composición LR
Menor fallece dentro de edificio en Cañete. Foto: composición LR

En el distrito de Mala, provincia de Cañete, se reportó el fallecimiento de una menor de 12 años, ocurrido la tarde de este martes en un inmueble donde opera, bajo la modalidad de alquiler, la Comisaría del distrito. Según la información conocida, el hecho se habría producido en el quinto piso del edificio, área que no correspondería directamente a las instalaciones policiales, sino que pertenecería a una concesionaria que funciona en el mismo inmueble. Efectivos policiales acordonaron la zona y realizaron el registro de la escena.

De acuerdo con la información preliminar, la niña fue hallada con signos vitales dentro del edificio, por lo que fue auxiliada de inmediato y trasladada al Centro de Salud de Mala. Pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su deceso minutos después de su ingreso al establecimiento.

lr.pe

Investigación en curso para esclarecer los hechos

La menor sería la hija de una de las trabajadoras de limpieza del inmueble, sin embargo, familiares ni personas cercanas a la víctima han brindado declaraciones concretas de lo ocurrido.

Tras conocerse el caso, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes con el fin de determinar las circunstancias y causas que rodearon este suceso. Representantes del Ministerio Público y efectivos policiales vienen recabando información, testimonios y otros elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. Asimismo, se ha dispuesto el resguardo del lugar y la revisión de posibles registros que contribuyan a la investigación.

