¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

El sismo de hoy, 20 de noviembre, se registró a 4 kilómetros al noroeste de Chilca, Cañete, y se produjo a una profundidad de 68 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor de 3,5 de registró en Cañeta, Lima. Foto: Composición LR
Temblor de 3,5 de registró en Cañeta, Lima. Foto: Composición LR

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 3:45 p. m. a 4 kilómetros al noroeste de Cañete, en Lima. El temblor de hoy, 20 de noviembre, tuvo una profundidad de 68 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Según el informe oficial emitido por la entidad correspondiente, el sismo registrado alcanzó una intensidad de nivel II en la zona de Chilca, provincia de Cañete, lo cual indica que fue percibido como un movimiento notable por la población. Hasta el momento, no se han registrado daños materiales de consideración.

Sismo en Cañete. Fuente: IGP (X)

Sismo en Cañete. Fuente: IGP (X)

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

De acuerdo con información proporcionada por el IGP, el epicentro del movimiento sísmico se ubicó a 22 kilómetros al oeste de la comunidad de Camisea, en la provincia de La Convención, región Cusco. El evento telúrico se produjo a una profundidad de 26 kilómetros.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y trasladarse de inmediato a las zonas de seguridad previamente señalizadas, tanto en interiores como exteriores.
  • Prestar atención especial a menores de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
  • Alejarse de elementos peligrosos como ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y superficies de vidrio.
  • Evitar la proximidad a cables eléctricos, postes y estructuras inestables en la vía pública.
  • Identificar con anticipación las zonas seguras dentro y fuera del domicilio.
  • Tener siempre a la mano una mochila de emergencia equipada con mascarillas, alcohol, herramientas básicas, alimentos enlatados, una radio portátil, linterna y otros artículos esenciales para la supervivencia.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Para afrontar los primeros días tras un sismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda preparar una mochila de emergencia con los siguientes artículos básicos:

  • Artículos de higiene personal: toallas de mano y de baño, cepillo y pasta dental, además de jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada, antisépticos (como aseptil rojo), medicamentos básicos y tratamientos específicos para integrantes de la familia.
  • Dinero en efectivo: preferentemente en monedas, para facilitar transacciones durante la emergencia.
  • Abrigo: manta polar y calzado adicional.
  • Alimentos no perecibles: agua embotellada sin gas (mínimo medio litro por persona), barras de cereal, conservas, chocolates y productos con alto valor calórico.
  • Medios de comunicación y orientación: radio a pilas, linterna, silbato, duplicado de llaves del domicilio y copias de documentos personales (como DNI o carné del seguro).
  • Herramientas y artículos varios: bolsas de plástico resistentes, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para cubrir el piso o techo, cinta adhesiva y una manta o tapete aislante.
  • Artículos específicos: productos de higiene femenina, pañales y alimentos infantiles, así como insumos especiales para personas adultas mayores.

