Alias Coco extorsionaba desde un número de celular registrado a nombre de otras 3 personas

Más de setenta llamadas extorsivas fueron realizadas en los últimos días por el peruano Jorge Luis Félix Calla (36), alias Coco, cabecilla de la banda criminal ‘Las Hermandad del Mal’, dedicada a extorsionar a los comerciantes mayoristas del mercado Tres Regiones, de Carabayllo, y del Mercado Central Tahuantinsuyo, en Independencia.

El delincuente utilizaba generalmente el celular 913557603 para hacer las llamadas extorsivas. Sin embargo, de acuerdo a un reporte enviado por Osiptel a la Policía Nacional del Perú, este mismo número de América Móvil Perú SAC está registrado también a nombre de otras tres personas.

En el 2019 pertenecía a Dolores Córdova, en el 2022 correspondió a Mirella Hallasi y en el 2023 estaba registrado a nombre de Jimmy Quispe.

¿Cómo es que alias Coco obtuvo ese mismo número? Aparentemente, esa nueva forma de robo se da a conocer. De acuerdo a las investigaciones, este sujeto tiene registrado otros 18 números en distintas operadoras telefónicas.

En ese sentido la Dirección de Delitos Informáticos de la Policía Nacional ya han adelantado las respectivas investigaciones.

La tarde del martes Jorge Félix Calla fue detenido por agentes de la División de Investigación de Extorsiones. El coronel Víctor Revoredo dijo que se le incautó una granada tipo piña, una agendaque contenía diferentes notas aduciendo préstamos de diferentes cantidades, un porta chip N° 935064207, un celular, un holograma de placa CKS-534.

Fue sorprendido frente a la Mza.M,lote 4 de Las Casuarinas, Carabayllo.

El comerciante A.V.E.,comenzó a recibir mensajes y fotografías de la rutina y los lugares frecuentados por cada miembro de su familia. Esas imágenes fueron acompañadas de amenazas de muerte, y la exigencia de pagar una extorsión.

La investigación realizada por la policía concluyó el martes sin que la víctima pagara un sol. Esas indagaciones lograron identificar a sólo uno de los cabecillas de ‘La Hermandad del Mal’, un grupo que opera en el cono norte y que perpetra desde extorsiones hasta sicariato.

MÁS DE 25 MIL EXTORSIONES

La extorsión violenta es un mecanismo del crimen organizado destinado a controlar territorios para someter a la población y manejar el mercado. Uno de sus objetivos es, además, asegurar ingresos estables en el tiempo para la asociación delictual a través de un ilícito menos riesgoso para los perpetradores, y con penas más bajas, que el secuestro.

Aunque las denuncias por extorsiones sobrepasan los 25 mil casos a nivel nacional, en Lima y Callao la policía sigue golpeando a los grupos criminales. La tarde de ayer fue detenido José Dennis Rojas Delgado (27) alias Charapa, integrante de la banda Los Mochos o Centauros, dedicada a extorsionar a las empresas de transportes Translima, Etuginesa, HIR, Norlima y también a los informales.

Cada transportista debía pagar 30 soles diario por derecho de trabajo y seguridad y de no hacerlo recibían amenazas de muerte.

Cansado de estas intimidaciones una persona con reserva de su identidad permitió identificar una de las cuentas receptoras de dinero. Rojas Delgado fue intervenido en la calle Los Andes, en Independencia.