Tres sujetos son capturados por la PNP cuando asaltaban red de agencias Mibanco en Huaral

Tres sujetos fueron capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando intentaban asaltar una agencia de la red Mibanco, ubicada en la calle Luis Colán, en la intersección con la avenida Cahuas, en la provincia de Huaral. Inicialmente, se reportó una balacera que alertó a los vecinos y testigos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades.

De acuerdo con información de un medio local, los presuntos delincuentes habrían intentado huir lanzándose desde un segundo piso al verse acorralados por los efectivos policiales.

En las imágenes también se observa a personal de Serenazgo, junto con efectivos del grupo especial Los Halcones de la Policía Nacional, resguardando la zona para las diligencias posteriores. Asimismo, se aprecia cómo los presuntos ladrones son trasladados en vehículos policiales y, de manera preliminar, se trataría de menores de edad.

Delincuentes son llevados por la PNP

En medio de los aplausos de los vecinos de la zona, los presuntos delincuentes fueron trasladados a la comisaría correspondiente para las investigaciones de ley, bajo un fuerte resguardo policial que garantizó el orden y la seguridad en el sector.

Los efectivos policiales procedieron a recabar las declaraciones correspondientes y a verificar la identidad de los intervenidos, con el objetivo de determinar su posible implicancia en otros hechos delictivos registrados en el sector.

