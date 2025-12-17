Hallan cuerpo sin vida de recién nacido en basurero cerca de Plaza Norte en Independencia

Trabajadores buscaron ayuda, pero más tarde se percataron que el menor ya había fallecido | Difusión / Exitosa

Trabajadores buscaron ayuda, pero más tarde se percataron que el menor ya había fallecido | Difusión / Exitosa

El cuerpo sin vida de un recién nacido fue hallado entre bolsas de basura en los exteriores del Mercado Central Fevacel, en el distrito de Independencia, recinto ubicado a pocos metros del terrapuerto del centro comercial Plaza Norte. El hecho se registró alrededor del mediodía del martes 16 de diciembre.

El hallazgo se produjo en la puerta 13 del mercado, ubicada a la altura de la avenida Tomás Valle. Trabajadores del lugar fueron quienes hallaron al menor y, aunque intentaron buscar ayuda, pensando que aún se encontraba con vida, más tarde comprobaron que había fallecido.

TE RECOMENDAMOS ¿VIZCARRA PODRÁ SALIR DE PRISIÓN? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Trabajadores alertaron a la Policía tras encontrar al menor

Según se pudo conocer, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de criminalística acudieron a la zona y establecieron un cercado en el área para facilitar las diligencias correspondientes y la intervención del fiscal a cargo del levantamiento del cuerpo. Los agentes iniciaron la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del mercado con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que el menor fue abandonado e identificar a los responsables.

Peritos forenses continúan con la recopilación de pruebas en el lugar. Hasta la noche, no se había identificado al entorno familiar del recién nacido, mientras el Ministerio Público permanece a cargo de la investigación en el distrito de Independencia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.