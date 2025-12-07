Un incendio en la urbanización Isla Cantagallo, Rímac, destruyó una casa prefabricada y afectó a otras dos. Una persona resultó con heridas leves y se investigan las causas del siniestro. | composición LR

Un incendio registrado cerca de la medianoche en la urbanización Isla Cantagallo, en el distrito del Rímac, destruyó por completo una vivienda prefabricada y afectó al menos otras dos casas de material noble en la comunidad Shipibo-Konibo. El siniestro dejó a una persona con heridas leves, mientras las causas siguen en investigación.

El fuego fue advertido por residentes que viven en una galería comercial ubicada entre la avenida Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla. Al notar las llamas, varios vecinos intentaron contener el avance del incendio utilizando baldes con agua y tierra, pero la magnitud del fuego superó rápidamente sus esfuerzos.

Ante la emergencia, se dio aviso a los bomberos y a la Municipalidad del Rímac, cuyos equipos ingresaron por la parte posterior de la galería para llegar hasta la zona afectada. Para acceder al área del siniestro, tuvieron que romper las rejas colindantes a la Línea Amarilla.

Bomberos controlaron el fuego en Cantagallo

Las labores de emergencia permitieron finalmente controlar el incendio, que ya había consumido en su totalidad la vivienda prefabricada y dañado las fachadas de otras dos casas construidas con material noble. La intervención evitó que las llamas se propagaran hacia más viviendas de la comunidad.

Hasta el lugar llegó el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, quien confirmó que una persona resultó con heridas leves producto del siniestro. No se reportaron víctimas mortales.

Posibles causas del incendio en el Rímac

Las autoridades indicaron que el origen del incendio aún se encuentra bajo investigación. Sin embargo, vecinos de la zona mencionaron que cerca de la vivienda afectada funcionaría un taller de confecciones, donde pudo haberse producido un cortocircuito.

Otra hipótesis mencionada por los residentes es que en la comunidad varias familias suelen cocinar con leña, lo que también podría haber provocado un descuido que desencadenara el fuego. Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

