Fiscalía interviene las oficinas de la Municipalidad de Chiclayo por polémico árbol navideño

Luego de que el Ministerio Público en Lambayeque inició una investigación por el plazo de 120 días contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en el servicio de decoración de la plaza principal de la ciudad, el cual incluyó la instalación del polémico árbol navideño, este miércoles 17 de diciembre la Fiscalía intervino las oficinas de la comuna.

Las diligencias en la sede de la ex-Mutual (inmediaciones de la plazuela Elías Aguirre) comenzaron cerca de las 9 a. m. a cargo del fiscal Julio César Pilco del Tercer Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque. En el operativo también participaron agentes de la Policía Anticorrupción y tuvo una duración de casi tres horas.

"Si, es por el caso del árbol (navideño). Hemos recabado el expediente de contratación y toda la documentación relacionada al caso. Hemos estado en las áreas de Logística y Administración, y se nos ha proporcionado toda la información. La Municipalidad está colaborando con la investigación", declaró el fiscal Julio Pilco a su salida de la comuna.

La indagación del Ministerio Público tiene como finalidad determinar si funcionarios del ayuntamiento provincial cometieron actos irregulares durante el mencionado contrato de decoración y ambientación del parque principal de Chiclayo con motivo de la Navidad, y que pudo haber afectado el correcto uso de los recursos públicos. El destape de los vicios lo dio a conocer la Contraloría mediante un informe.

Árbol navideño fue el centro de la controversia

Como se ha informado en estos días, la estética del árbol navideño que instaló la comuna, a través de una empresa, en la plaza principal despertó el rechazo y malestar de la ciudadanía. La historia de este atractivo decorativo tuvo un punto controversial cuando la noche del martes 9 de diciembre un grupo de personas, entre ellos un conocido tiktoker, destruyó los adornos; por lo que este último fue detenido por la Policía Nacional.