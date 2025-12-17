HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 17 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Fiscalía interviene las oficinas de la Municipalidad de Chiclayo por polémico árbol navideño

Las diligencias a cargo del fiscal Julio Pilco permitieron recabar el contrato y otros documentos relacionados a la decoración de la plaza principal de Chiclayo, que incluyó la elaboración del árbol navideño.


El operativo contó con la participación de la Policía Anticorrupción. Créditos: composición LR.
El operativo contó con la participación de la Policía Anticorrupción. Créditos: composición LR.

Luego de que el Ministerio Público en Lambayeque inició una investigación por el plazo de 120 días contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en el servicio de decoración de la plaza principal de la ciudad, el cual incluyó la instalación del polémico árbol navideño, este miércoles 17 de diciembre la Fiscalía intervino las oficinas de la comuna.

Las diligencias en la sede de la ex-Mutual (inmediaciones de la plazuela Elías Aguirre) comenzaron cerca de las 9 a. m. a cargo del fiscal Julio César Pilco del Tercer Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque. En el operativo también participaron agentes de la Policía Anticorrupción y tuvo una duración de casi tres horas.

TE RECOMENDAMOS

¿VIZCARRA PODRÁ SALIR DE PRISIÓN? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Detienen a profesor en Chiclayo acusado de chantajear sexualmente a alumna para modificar sus notas

lr.pe

"Si, es por el caso del árbol (navideño). Hemos recabado el expediente de contratación y toda la documentación relacionada al caso. Hemos estado en las áreas de Logística y Administración, y se nos ha proporcionado toda la información. La Municipalidad está colaborando con la investigación", declaró el fiscal Julio Pilco a su salida de la comuna.

La indagación del Ministerio Público tiene como finalidad determinar si funcionarios del ayuntamiento provincial cometieron actos irregulares durante el mencionado contrato de decoración y ambientación del parque principal de Chiclayo con motivo de la Navidad, y que pudo haber afectado el correcto uso de los recursos públicos. El destape de los vicios lo dio a conocer la Contraloría mediante un informe.

Árbol navideño fue el centro de la controversia

Como se ha informado en estos días, la estética del árbol navideño que instaló la comuna, a través de una empresa, en la plaza principal despertó el rechazo y malestar de la ciudadanía. La historia de este atractivo decorativo tuvo un punto controversial cuando la noche del martes 9 de diciembre un grupo de personas, entre ellos un conocido tiktoker, destruyó los adornos; por lo que este último fue detenido por la Policía Nacional.

Notas relacionadas
Detienen a profesor en Chiclayo acusado de chantajear sexualmente a alumna para modificar sus notas

Detienen a profesor en Chiclayo acusado de chantajear sexualmente a alumna para modificar sus notas

LEER MÁS
Vecinos y colegio se disputan losa deportiva en Chiclayo

Vecinos y colegio se disputan losa deportiva en Chiclayo

LEER MÁS
Chiclayo: regidores van por la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas tras polémico árbol navideño

Chiclayo: regidores van por la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas tras polémico árbol navideño

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Mineros bloquean la Panamericana Sur y paralizan tránsito: exigen ampliación del Reinfo hasta 2026

Mineros bloquean la Panamericana Sur y paralizan tránsito: exigen ampliación del Reinfo hasta 2026

LEER MÁS
La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

LEER MÁS
Cae banda criminal implicada en asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

Cae banda criminal implicada en asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

El país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años: hizo lo mismo con el Día de Reyes y Semana Santa

Sociedad

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025