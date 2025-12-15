HOYSuscripcion LR Focus

Chiclayo: regidores van por la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas tras polémico árbol navideño

De prosperar la iniciativa, la burgomaestre provincial tendrá que alejarse del cargo por el plazo de 30 días. El futuro de la autoridad edil está en manos del Concejo.


Alcaldesa evitó pronunciarse sobre la posible suspensión. Créditos: composición LR
El polémico árbol navideño instalado en la plaza principal de Chiclayo (región Lambayeque), que ocasionó rechazo, risas e indignación, sigue generando noticia. Esta vez se conoció que un grupo de regidores provinciales irían por la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas Carranza. Para los concejales, lo sucedido amerita una sanción.

El regidor Fernando Fernández explicó que la iniciativa para separar de su cargo a la burgomaestre chiclayana por el plazo de 30 días será sustentada esta semana. La causal de esta sanción sería porque Cubas Carranza, en la conferencia de prensa del miércoles 10 de diciembre, dio "información no verídica", respecto al encendido del árbol que dañó la imagen de la institución.

El concejal detalló que, en esa rueda de preguntas con los medios de comunicación, la alcaldesa aseguró que se realizó una "prueba de luces" la noche de aquel lunes 8 de diciembre; sin embargo, a ellos (como Concejo Municipal) horas antes les había llegado una invitación para que asistan a una ceremonia formal del encendido de dicha estructura decorativa. Todo esto, cuando el árbol no estaba terminado.

"Esta semana vamos a sustentar el pedido de suspensión de la alcaldesa por 30 días. El motivo es una falta grave cometida por la alcaldesa por verter información que no era verídica. Si la ley dice que podemos sancionar a la señora por este tipo de faltas, hay que hacerlo. Los chiclayanos no somos su burla y no se pueden reír de nosotros", manifestó el regidor a La República.

"Ha dañado la imagen de la Municipalidad de Chiclayo"

A su turno, la regidora Mercedes Quispe también se mostró a favor de que Cubas Carranza sea suspendida temporalmente, pues apuntó que lo declarado por la primera vecina de la provincia no debe pasar desapercibido, más cuando el tristemente célebre árbol navideño de Chiclayo ha sido tendencia nacional, llegando, inclusive, a medios internacionales.

"Está contemplado como falta grave que la alcaldesa o un regidor dañen la imagen de la institución. Y aquel miércoles, en conferencia de prensa, la alcaldesa dio un rosario de cosas falsas que han afectado a la Municipalidad (…). Esta sanción también le sirve a ella para que pueda reflexionar y descansar, porque ella dice que 'no tiene un solo día de paz'. Entonces creo que se torna urgente", agregó la regidora.

Sin respuesta

La República trató de buscar una versión por parte de la alcaldesa, pero los responsables de la oficina de Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo indicaron que Cubas Carranza no estaba disponible para entrevistas por estar "alistándose" para el encendido del nuevo árbol navideño este lunes 15.

