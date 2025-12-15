HOYSuscripcion LR Focus

Ecuador cierra la frontera con Perú
Ecuador cierra la frontera con Perú      
Sociedad

Vecinos y colegio se disputan losa deportiva en Chiclayo

Los moradores del pueblo joven San Nicolás piden que la plataforma de concreto continúe a disposición de la comunidad. Llaman a la intervención de la Municipalidad.


Los moradores exigieron la intervención urgente de la Municipalidad. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.
Los moradores exigieron la intervención urgente de la Municipalidad. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

En una gran controversia se han visto envueltos vecinos del pueblo joven San Nicolás de la ciudad de Chiclayo (Lambayeque) y directivos de la institución educativa del mismo nombre por la propiedad de la losa deportiva de este sector. Los moradores denuncian que existe una intención del colegio de apoderarse de este espacio público.

Con un plantón, la población recordó que la plataforma deportiva fue designada como tal a través de una resolución de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la década del 70. Posteriormente, fueron los mismos vecinos quienes construyeron el colegio San Nicolás a un costado de la cancha, ante la necesidad de que sus hijos puedan estudiar cerca. Entonces, todo parecía ir bien.

LAS FIGURAS QUE NO IRÁN A LAS ELECCIONES 2026 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Chiclayo: regidores van por la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas tras polémico árbol navideño

No obstante, el dirigente vecinal Jorge Ortiz cuenta que a finales de los años 90 hasta la actualidad todos los directivos que han pasado por esta institución educativa han querido apropiarse de la losa deportiva y que esta pase a ser parte del plantel con fines aún desconocidos. Para ello se valdrían de documentos presuntamente falsos.

Dirigente vecinal asegura que, desde los años 90, los directivos del colegio han deseado apropiarse de la plataforma. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Dirigente vecinal asegura que, desde los años 90, los directivos del colegio han deseado apropiarse de la plataforma. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

En ese sentido, los moradores exigieron la intervención urgente de la Municipalidad para que resuelva esta controversia. Asimismo, pidieron que la Defensoría del Pueblo actúe conforme a sus facultades.

"Si la cancha se la dan al colegio, ¿Dónde van a hacer deporte nuestros niños y jóvenes? La juventud puede verse refugiada en las drogas y otros vicios ante la imposibilidad de gozar de espacios como este", agregó Jorge Ortiz.

Sin respuesta

La República buscó la versión de la directora de la I. E. San Nicolás, pero trabajadores indicaron que no estaba en el plantel y que no sabían la hora de su regreso.

