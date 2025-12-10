HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas
Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Tiktoker Jordy Rioja fue detenido tras destruir árbol navideño en Chiclayo mientras hacía una transmisión en vivo

El tiktoker Jordy Rioja fue detenido en Chiclayo tras realizar actos de vandalismo contra un árbol navideño que se encontraba en la plaza principal. Todo quedó grabado en su cuenta de TikTok.

El tiktoker chiclayano fue detenido cometer actos vandálicos contra un árbol navideño.
El tiktoker chiclayano fue detenido cometer actos vandálicos contra un árbol navideño. | Foto: composición LR/TikTok/Diario La Industria - Chiclayo

El tiktoker Jordy Rioja fue detenido en Chiclayo tras causar destrozos en el árbol navideño instalado en la plaza principal de la ciudad. Durante una transmisión en vivo, el creador de contenido expresó su descontento por la decoración, jaló parte de la estructura y la dañó mientras incitaba a otras personas a actuar de forma similar. Su comportamiento generó indignación entre los ciudadanos chiclayanos, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional, que lo trasladó a la comisaría del lugar.

¿Cómo fue detenido el tiktoker chiclayano Jordy Rioja?

Los actos cometidos por el tiktoker Jordy Rioja, quien transmitía en vivo desde su cuenta personal de TikTok, generaron numerosas expresiones de rechazo por parte de la ciudadanía. A su vez, varias personas consideraron que la decoración —que costó más de 20.000 soles— era deficiente y poco representativa de la Navidad, al punto de describirla como algo impropio.

TE RECOMENDAMOS

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Tiktoker Carlitos TV llega a Perú desde EE. UU. y le hacen fiesta de bienvenida: Zein le regaló lujosos lentes

lr.pe

Para algunas personas, el hecho de que alguien se anime a protestar resulta comprensible debido al descontento general. No obstante, la acción concreta de vandalismo generó denuncias y expresiones de rechazo, por lo que el sujeto fue trasladado a la comisaría PNP César Llatas apenas fue detenido.

Por otro lado, tras la viralización del hecho en redes sociales, la hermana de Rioja y otras personas cercanas sostienen que él solo quiso expresar su rechazo a la decoración y denuncian que se está cometiendo una injusticia, pues aseguran que está siendo tratado como un delincuente.

PUEDES VER: TikToker es acusado de estafar a peruanos con falsas inversiones de más de S/100.000: se habría fugado del país

lr.pe

“Estamos acá porque hacen una injusticia. Lo agarran como si fuera un delincuente y lo quieren denunciar por vandalismo, cuando no es así, mi hermano es un padre de familia, que sale adelante por su hijo, tiene familia. Él no ha hecho nada, lo quieren acusar de algo que no es. Ha venido un señor ha jalado una pita, y porque él es conocido le quieren echar la culpa a él”, expresó.

La denuncia formal a Jordy Rioja

Durante una rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación para informar sobre lo sucedido, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, y el gerente municipal, Carlos Paredes, anunciaron que ya se ha presentado la denuncia correspondiente contra el responsable y precisaron que el árbol dañado se encontraba en fase de pruebas al momento de realizarse el encendido.

Por otro lado, la Fiscalía ya se encuentra investigando el hecho, el cual ha generado un intenso debate público en Chiclayo, especialmente entre quienes cuestionan la forma en que se realizó la decoración del árbol navideño.

En ese contexto, el abogado defensor del tiktoker, Carlos Lazo, relató cómo ocurrieron los hechos y confirmó que su patrocinado, junto a otras ocho personas no identificadas, fue responsable de los daños a la estructura navideña. Además, recordó que, si se llega a comprobar la culpabilidad de Jordy Rioja, podría recibir una pena de cárcel mínima de tres años.

''El único intervenido es Jordy. El Ministerio Público ha iniciado diligencias como la declaración del gerente municipal, la de mi patrocinado y la revisión del video existente para determinar si cometió o no este delito'', declaró Lazo.

Notas relacionadas
Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

LEER MÁS
Turistas quedan impactados al encontrar a heladero vendiendo en el mar: “Peligrosamente, cerca de ti”

Turistas quedan impactados al encontrar a heladero vendiendo en el mar: “Peligrosamente, cerca de ti”

LEER MÁS
Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS
Detienen a inspectores municipales de Ate por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este

Detienen a inspectores municipales de Ate por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este

LEER MÁS
Bono de S/1.560 para trabajadores del Minedu sigue impago: administrativos protestan en huelga nacional indefinida

Bono de S/1.560 para trabajadores del Minedu sigue impago: administrativos protestan en huelga nacional indefinida

LEER MÁS
Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

LEER MÁS
Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Sociedad

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Costa Verde cerrada este domingo 7 de diciembre por maratón Mapoli 2025: revisa rutas alternas y horarios

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025