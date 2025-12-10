El tiktoker Jordy Rioja fue detenido en Chiclayo tras causar destrozos en el árbol navideño instalado en la plaza principal de la ciudad. Durante una transmisión en vivo, el creador de contenido expresó su descontento por la decoración, jaló parte de la estructura y la dañó mientras incitaba a otras personas a actuar de forma similar. Su comportamiento generó indignación entre los ciudadanos chiclayanos, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional, que lo trasladó a la comisaría del lugar.

¿Cómo fue detenido el tiktoker chiclayano Jordy Rioja?

Los actos cometidos por el tiktoker Jordy Rioja, quien transmitía en vivo desde su cuenta personal de TikTok, generaron numerosas expresiones de rechazo por parte de la ciudadanía. A su vez, varias personas consideraron que la decoración —que costó más de 20.000 soles— era deficiente y poco representativa de la Navidad, al punto de describirla como algo impropio.

Para algunas personas, el hecho de que alguien se anime a protestar resulta comprensible debido al descontento general. No obstante, la acción concreta de vandalismo generó denuncias y expresiones de rechazo, por lo que el sujeto fue trasladado a la comisaría PNP César Llatas apenas fue detenido.

Por otro lado, tras la viralización del hecho en redes sociales, la hermana de Rioja y otras personas cercanas sostienen que él solo quiso expresar su rechazo a la decoración y denuncian que se está cometiendo una injusticia, pues aseguran que está siendo tratado como un delincuente.

“Estamos acá porque hacen una injusticia. Lo agarran como si fuera un delincuente y lo quieren denunciar por vandalismo, cuando no es así, mi hermano es un padre de familia, que sale adelante por su hijo, tiene familia. Él no ha hecho nada, lo quieren acusar de algo que no es. Ha venido un señor ha jalado una pita, y porque él es conocido le quieren echar la culpa a él”, expresó.

La denuncia formal a Jordy Rioja

Durante una rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación para informar sobre lo sucedido, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, y el gerente municipal, Carlos Paredes, anunciaron que ya se ha presentado la denuncia correspondiente contra el responsable y precisaron que el árbol dañado se encontraba en fase de pruebas al momento de realizarse el encendido.

Por otro lado, la Fiscalía ya se encuentra investigando el hecho, el cual ha generado un intenso debate público en Chiclayo, especialmente entre quienes cuestionan la forma en que se realizó la decoración del árbol navideño.

En ese contexto, el abogado defensor del tiktoker, Carlos Lazo, relató cómo ocurrieron los hechos y confirmó que su patrocinado, junto a otras ocho personas no identificadas, fue responsable de los daños a la estructura navideña. Además, recordó que, si se llega a comprobar la culpabilidad de Jordy Rioja, podría recibir una pena de cárcel mínima de tres años.

''El único intervenido es Jordy. El Ministerio Público ha iniciado diligencias como la declaración del gerente municipal, la de mi patrocinado y la revisión del video existente para determinar si cometió o no este delito'', declaró Lazo.