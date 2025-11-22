HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Caso Manta: Corte Suprema demora justicia para víctimas de violencia sexual en el conflicto armado interno

Por segunda vez la Corte Suprema posterga audiencia para evaluar apelación de militares condenados por violaciones a derechos humanos en Manta, así como sus recursos invocando a leyes de amnistía y de prescripción de lesa humanidad.

Víctimas de violación sexual: Manta y Vilca
Víctimas de violación sexual: Manta y Vilca | Difusión

María y Teresa, dos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el distrito huancavelicano de Manta durante el conflicto armado interno, esperaron durante casi 40 años para alcanzar justicia. En junio del año pasado 10 militares en retiro fueron condenados en primera instancia. Sin embargo, el fantasma de la impunidad sigue presente, pues la Corte Suprema ha postergado dos veces la audiencia para ver la apelación de los sentenciados.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Puno: profesores bloquean el transporte en paro de 24 horas contra el gobierno de José Jerí

lr.pe

La Sala suspendió la diligencia por primera vez el 17 de julio pasado, y volvió a hacerlo el último miércoles 19 de noviembre. Sin aviso previo, el mismo día, los magistrados decidieron no llevar a cabo la audiencia, sin importar que ambas mujeres dejaron todo para acudir a la convocatoria. Una de ellas, incluso, viajó durante horas desde su natal Manta.

TE RECOMENDAMOS

PNP SIGUE BAJO LA MIRA: HABRÍAN FACILITADO FUGA DE ÓSCAR ACUÑA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Los magistrados también debían evaluar los recursos pidiendo que se les apliquen las leyes de amnistía y prescripción de lesa humanidad. Todo quedó paralizado.

Junto a María y Teresa, estaban también los familiares de Marilia, otra víctima de violación de militares que estuvieron destacados en Manta, y quien falleció un mes antes de la sentencia. Las tres sufrieron múltiples abusos del personal militar siendo adolescentes, quienes brindaron sus desgarradores testimonios ante los jueces durante el proceso.

La Base de Manta, donde efectivos del Ejército acantonados en los años 80, cometieron graves abusos contra mujeres de la comunidad.

La Base de Manta, donde efectivos del Ejército acantonados en los años 80, cometieron graves abusos contra mujeres de la comunidad.

Solo dos detenidos

La abogada de Demus, Cynthia Silva, que representa a tres de nueve víctimas que se incluyeron en la demanda, explica que dicha suspensión vulnera los derechos de las mujeres de Manta, pues se les está negando la seguridad de que la justicia obtenida en junio del año pasado no se transforme en impunidad. “Con este tipo de decisiones, la justicia les está dando la espalda”, refirió.

“Tocaba que la Corte Suprema se pronuncie sobre el fondo de los cuestionamientos a la sentencia y a la solicitud de aplicación de las dos leyes que busca eximirlos de responsabilidad”, agregó.

Remarcó que para las víctimas es importante cerrar de una vez este caso en la última instancia, pues siguen sufriendo la estigmatización de su comunidad. Contar con una condena definitiva las resarcirá de alguna manera.

Indicó que solo dos de los militares en retiro, Sabino Valentino Rutti y Lorenzo Romero, están detenidos y cumplen la sentencia en el penal. La Sala los condenó a penas de entre 6 y 10 años. Uno de los acusados ha fallecido y siete siguen en libertad.

“Hacemos un llamado para que las órdenes de captura se reactiven las veces que sean necesarias y para que se les incluya en el programa de recompensas”, requirió Silva.

Otro tema que sigue pendiente es el pago de reparación civil ordenado por la Sala, de la cual debe hacerse responsable el Estado a través del Ministerio de Defensa. Ellos también han presentado un recurso de nulidad, la cual debe ser vista por la Corte Suprema.

Fue un ataque sistemático

El caso Manta es el primero de violaciones sexuales colectivas que han sido consideradas delitos de lesa humanidad debido al contexto de conflicto en el que se dieron. En la sentencia también se resalta que estas acciones no fueron individuales o aisladas, sino un ataque sistemático y generalizado del Ejército hacia las adolescentes y mujeres mantinas.

La sentencia del 19 de junio de 2024 reconoció que estos crímenes fueron de lesa humanidad, cometidos de manera sistemática y como parte de una política contrasubversiva discriminatoria.

“Las mujeres de Manta no pueden seguir suspendiendo sus vidas por la incapacidad del sistema de justicia. Exigimos que la Corte Suprema cumpla su rol: dar celeridad, confirmar las condenas, establecer penas proporcionales al daño causado y garantizar reparaciones civiles justas”, sostuvo la abogada de Demus.

Notas relacionadas
Ordenan inicio de juicio oral contra tres militares en Ayacucho por crimen de lesa humanidad cometido en 1985

Ordenan inicio de juicio oral contra tres militares en Ayacucho por crimen de lesa humanidad cometido en 1985

LEER MÁS
Pedro Grández: las empresas, la democracia y el bien común

Pedro Grández: las empresas, la democracia y el bien común

LEER MÁS
Fiscalía de Ayacucho entrega restos de 13 víctimas del conflicto armado interno a sus familiares

Fiscalía de Ayacucho entrega restos de 13 víctimas del conflicto armado interno a sus familiares

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Embajador de Ucrania: “El Perú compró avión que ya no se fabrica”

Embajador de Ucrania: “El Perú compró avión que ya no se fabrica”

LEER MÁS
Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

LEER MÁS
Gustavo Petro sobre prisión contra Betssy Chávez: "Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada"

Gustavo Petro sobre prisión contra Betssy Chávez: "Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada"

LEER MÁS
Pedro Castillo y Martín Vizcarra: 26 de noviembre, el día que se leerá sentencia a dos ex presidentes

Pedro Castillo y Martín Vizcarra: 26 de noviembre, el día que se leerá sentencia a dos ex presidentes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025