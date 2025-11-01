HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     
Real Madrid vs Valencia EN VIVO
Real Madrid vs Valencia EN VIVO      Real Madrid vs Valencia EN VIVO      Real Madrid vs Valencia EN VIVO      
Sociedad

Universidades del Cusco: más de 30 casos de acoso evidencian fallas en la atención a víctimas

Congresista Ruth Luque presentó informe que revela la falta de protocolos eficaces para atender las denuncias. Parlamentaria propuso la creación de un registro nacional de hostigadores universitarios.

Unsaac concentra 15 denuncias de acoso según el informe. Foto: Luis Álvarez - La República.
Unsaac concentra 15 denuncias de acoso según el informe. Foto: Luis Álvarez - La República.

Un total de 31 casos de hostigamiento y acoso sexual fueron identificados en casas superiores de estudios de la región Cusco, según el Informe de Fiscalización sobre Hostigamiento y Acoso Sexual en Universidades, presentado por la congresista Ruth Luque Ibarra.

El estudio, que abarca a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac), la Universidad Andina del Cusco (UAC) y la Universidad Intercultural de Quillabamba (UNIQ), advierte serias deficiencias en la atención, investigación y sanción de los casos.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Trasladan a Lima los restos de las víctimas del accidente aéreo en la Planta de Gas Malvinas

lr.pe

De acuerdo con el informe, la UAC registró 15 denuncias de acoso, de las cuales solo cuatro culminaron con sanción de destitución. En tanto, la Unsaac reportó 16 casos, aunque los propios estudiantes advirtieron que la cifra real sería mucho mayor y podría superar el medio centenar de incidencias.

En la UNIQ, los problemas se agravan por episodios de discriminación y racismo contra alumnos de comunidades indígenas y amazónicas de la provincia de La Convención.

Congresista exige aplicar reglamentos

“La falta de claridad en los procedimientos y la inestabilidad de las autoridades hacen que los estudiantes desconfíen del sistema. No basta con tener reglamentos si no se aplican con firmeza y enfoque de derechos”, señaló la parlamentaria durante la presentación del informe.

Luque sostuvo que todas las autoridades rectores, docentes y funcionarios públicos tienen la obligación de actuar ante cualquier indicio de acoso o violencia, y advirtió que no hacerlo constituye una omisión sancionable. Recordó que ya comunicó al Ministerio Público las presuntas inacciones en más de una decena de denuncias en la Unsaac.

Registro de acosadores

La congresista anunció, además, que impulsará la creación de un Registro Nacional de Hostigadores en Universidades, con efecto vinculante, que impida el nombramiento o contratación de personas sancionadas por acoso sexual.

“No podemos permitir que quienes agreden a estudiantes vuelvan a enseñar. Los instrumentos normativos existen desde 2021, pero su implementación al 2025 sigue siendo precaria”, afirmó Luque.

El informe concluye con la recomendación de reforzar las capacidades institucionales con enfoque de derechos humanos y diversidad cultural, así como de articular acciones entre las universidades, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y la Policía Nacional para erradicar la violencia en los espacios académicos.

Docentes con prisión preventiva por acoso

Dos casos recientes de docentes acusados de acoso sexual causaron indignación en Cusco. El primero involucra a Justo Lavilla (71), profesor de la Facultad de Educación de la Unsaac, quien fue detenido por la Policía en pleno dictado de clases tras ser denunciado por tocamientos indebidos a una estudiante.

El segundo corresponde a Wilfredo Cano, catedrático de la Universidad Continental, denunciado por dos estudiantes (una de ellas menor de edad), por haberles realizado propuestas indecorosas. Ambos docentes cumplen prisión preventiva por seis meses.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

Notas relacionadas
Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

LEER MÁS
Trasladan a Lima los restos de las víctimas del accidente aéreo en la Planta de Gas Malvinas

Trasladan a Lima los restos de las víctimas del accidente aéreo en la Planta de Gas Malvinas

LEER MÁS
Hombre intentó recoger encomienda con ocho cráneos humanos y fue detenido en Cusco: fiscalía investiga tráfico de bienes culturales

Hombre intentó recoger encomienda con ocho cráneos humanos y fue detenido en Cusco: fiscalía investiga tráfico de bienes culturales

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO: sigue el último recorrido de la sagrada imagen por Lima

Señor de los Milagros EN VIVO: sigue el último recorrido de la sagrada imagen por Lima

LEER MÁS
Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

LEER MÁS
Cierre de calles por procesión del Señor de los Milagros: rutas alternas para saber por dónde pasar este 1 de noviembre

Cierre de calles por procesión del Señor de los Milagros: rutas alternas para saber por dónde pasar este 1 de noviembre

LEER MÁS
Peruana en Madrid encuentra por error obra de Picasso desaparecida y termina siendo investigada: "Pensé que era un espejo"

Peruana en Madrid encuentra por error obra de Picasso desaparecida y termina siendo investigada: "Pensé que era un espejo"

LEER MÁS
¿A qué hora sale la última procesión del Señor de los Milagros este sábado 1 de noviembre?

¿A qué hora sale la última procesión del Señor de los Milagros este sábado 1 de noviembre?

LEER MÁS
¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Sociedad

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025