Mariella Zanetti anuncia la partida de su hija Gamille Ode al extranjero y se despide de ella: “Merecidas vacaciones”

Mariella Zanetti le dedicó unas sentidas palabras a su hija Gamille Ode minutos antes de que la joven abordara el avión que la llevaría al extranjero por motivo de vacaciones. La exvedette y hoy locutora de radio acompañó a su hija de 22 años hasta el aeropuerto y la grabó mientras ingresaba a la puerta de salidas internacionales.

“Merecidas vacaciones”, escribió la actriz cómica en Tiktok al compartir las imágenes del emotivo momento en que se despedía de ella. Cabe recordar que, hace algunos meses, ambas estuvieron en el ojo de la polémica tras la revelación de Gamille, quien aseguró que la pareja de su madre, Javier Blondet, la habría tratado mal, hecho que originó una pelea callejera con Farid Ode.

Mariella Zanetti se despide de su hija antes de partir al extranjero

Mariella Zanetti, de 49 años, dedicó un emotivo mensaje a su hija en redes sociales al anunciar su partida al extranjero por vacaciones. "Buen viaje amorcito, merecidas vacaciones. Disfruta, nadie se lo merece más que tú te amo mucho", escribió la exvedette este lunes 1 de diciembre por la mañana.

Sin embargo, no reveló el país de destino ni la fecha de regreso de su heredera, quien trabaja como tripulante de cabina en una conocida aerolínea. Una usuaria en Tiktok elogió a Zanetti por acompañar a su hija hasta el aeropuerto, destacando su rol como madre. La artista no dudó en responderle. "Siempre hasta la madrugada soy yo la que hace, hizo y siempre lo haré así tenga q trabajar temprano al día siguiente", compartió.

¿Qué carrera estudió Gamille Ode?

A pesar de que sus padres, Mariella Zanetti y Farid Ode, continúan siendo personajes mediáticos en la televisión peruana, Gamille Ode optó por una vida profesional alejada de la farándula. Estudió la carrera de Turismo, hotelería y gastronomía en la Universidad Ricardo Palma, a la que ingresó a los 16 años.

Según su padre, la joven realizó sus prácticas en Estados Unidos y posteriormente continuó sus estudios en la Universidad del Itsmo, en Panamá. Gracias a esa preparación, desde este año trabaja en una famosa aerolínea como tripulante de cabina.