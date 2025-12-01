HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Espectáculos

Mariella Zanetti anuncia la partida de su hija Gamille Ode al extranjero y se despide de ella: “Merecidas vacaciones”

Exvedette Mariella Zanetti compartió video y unas sentidas palabras en su despedida de Gamille, la hija que tiene en común con Farid Ode.

Mariella Zanetti no reveló cuando volverá su hija. Foto: Composición LR/Instagram.
Mariella Zanetti no reveló cuando volverá su hija. Foto: Composición LR/Instagram.

Mariella Zanetti le dedicó unas sentidas palabras a su hija Gamille Ode minutos antes de que la joven abordara el avión que la llevaría al extranjero por motivo de vacaciones. La exvedette y hoy locutora de radio acompañó a su hija de 22 años hasta el aeropuerto y la grabó mientras ingresaba a la puerta de salidas internacionales.

“Merecidas vacaciones”, escribió la actriz cómica en Tiktok al compartir las imágenes del emotivo momento en que se despedía de ella. Cabe recordar que, hace algunos meses, ambas estuvieron en el ojo de la polémica tras la revelación de Gamille, quien aseguró que la pareja de su madre, Javier Blondet, la habría tratado mal, hecho que originó una pelea callejera con Farid Ode.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZAS Y FLORECIMIENTOS 2026 CON EL MAESTRO LAKSHMI | ¿QUÉ ES LA SANTA MUERTE? | ASTROMOOD

PUEDES VER: Mariella Zanetti se conmueve al acompañar a su hija Gamille Ode durante su trabajo en una aerolínea internacional

lr.pe

Mariella Zanetti se despide de su hija antes de partir al extranjero

Mariella Zanetti, de 49 años, dedicó un emotivo mensaje a su hija en redes sociales al anunciar su partida al extranjero por vacaciones. "Buen viaje amorcito, merecidas vacaciones. Disfruta, nadie se lo merece más que tú te amo mucho", escribió la exvedette este lunes 1 de diciembre por la mañana.

Sin embargo, no reveló el país de destino ni la fecha de regreso de su heredera, quien trabaja como tripulante de cabina en una conocida aerolínea. Una usuaria en Tiktok elogió a Zanetti por acompañar a su hija hasta el aeropuerto, destacando su rol como madre. La artista no dudó en responderle. "Siempre hasta la madrugada soy yo la que hace, hizo y siempre lo haré así tenga q trabajar temprano al día siguiente", compartió.

PUEDES VER: Gamille Ode, hija mayor de Mariella Zanetti, se muestra orgullosa por importante logro laboral de su madre

lr.pe

¿Qué carrera estudió Gamille Ode?

A pesar de que sus padres, Mariella Zanetti y Farid Ode, continúan siendo personajes mediáticos en la televisión peruana, Gamille Ode optó por una vida profesional alejada de la farándula. Estudió la carrera de Turismo, hotelería y gastronomía en la Universidad Ricardo Palma, a la que ingresó a los 16 años.

Según su padre, la joven realizó sus prácticas en Estados Unidos y posteriormente continuó sus estudios en la Universidad del Itsmo, en Panamá. Gracias a esa preparación, desde este año trabaja en una famosa aerolínea como tripulante de cabina.  

Notas relacionadas
Mariella Zanetti se conmueve al acompañar a su hija Gamille Ode durante su trabajo en una aerolínea internacional

Mariella Zanetti se conmueve al acompañar a su hija Gamille Ode durante su trabajo en una aerolínea internacional

LEER MÁS
Mariella Zanetti destaca el sentido del humor de Guillermo Rossini: “Era muy caballero y correcto”

Mariella Zanetti destaca el sentido del humor de Guillermo Rossini: “Era muy caballero y correcto”

LEER MÁS
Gamille Ode, hija mayor de Mariella Zanetti, se muestra orgullosa por importante logro laboral de su madre

Gamille Ode, hija mayor de Mariella Zanetti, se muestra orgullosa por importante logro laboral de su madre

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

LEER MÁS
Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

LEER MÁS
Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

LEER MÁS
Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

LEER MÁS
Muere Raquel Escalante, presentadora y exreina de belleza, a los 28 años tras una dura luchar contra el cáncer

Muere Raquel Escalante, presentadora y exreina de belleza, a los 28 años tras una dura luchar contra el cáncer

LEER MÁS
La inesperada reacción de doña Charo al hablar de un posible matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: ''No hago comentarios''

La inesperada reacción de doña Charo al hablar de un posible matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: ''No hago comentarios''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Espectáculos

Samantha Batallanos presume exclusivo penthouse luego de ser tildada como interesada por Álvaro Rod: "Con vista al Golf de San Isidro"

'El valor de la verdad' de Agatha Lys EN VIVO: horario y canal de TV donde ver el programa en Perú, Estados Unidos, España y otros países

Magaly Medina presume de ser la madrina de La Bella Luz y le saca pica a Christian Cueva: “¿Cómo te quedó el ojo?”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025