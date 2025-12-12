HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Hasta cuándo hay clases en Perú? Revisa la fecha de inicio de vacaciones escolares, según calendario oficial de Minedu

Ya puedes planificar tus vacaciones. El Ministerio de Educación confirmó el fin del año escolar 2025 y publicó el calendario 2026. El descanso será de hasta 12 semanas y durará hasta marzo del próximo año.

Minedu anuncia inicio de vacaciones escolares este 19 de diciembre
Minedu anuncia inicio de vacaciones escolares este 19 de diciembre | Difusión

La culminación del año escolar 2025 se aproxima en todas las instituciones del país. Según la Resolución Ministerial N.º 556-2024-MINEDU, el viernes 19 de diciembre será el último día de clases y marcará el cierre oficial de las actividades académicas. La norma también precisa el fin del cuarto bloque lectivo, que abarca nueve semanas continuas de clases.

Con estas fechas ya definidas, las familias peruanas pueden organizar el inicio de las vacaciones escolares, que se extenderán por más de dos meses. Según la Resolución Ministerial N.º 501-2025-MINEDU, el siguiente año académico comenzará el lunes 16 de marzo de 2026, lo que permitirá un periodo amplio para que los alumnos refuercen sus conocimientos o realicen actividades recreativas en familia este verano.

PUEDES VER: Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

¿Cuándo empiezan y cuánto durarán las vacaciones escolares 2025?

El Minedu confirmó que el último día de clases del 2025 será el viernes 19 de diciembre, dando paso inmediato al periodo vacacional, el cual se extenderá hasta la segunda semana de marzo del siguiente año (2026). Esto implica un descanso aproximado de dos meses, tiempo en el que los docentes participarán en jornadas de capacitación y preparación del nuevo año académico.

Una vez terminado el periodo vacacional, se dará paso a un nuevo año educativo, compuesto por 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión, que suman un mínimo obligatorio de 190 días escolares: 160 de clases y 30 de actividades administrativas, de acuerdo a Minedu. Estos se distribuyen en bloques alternados según cada servicio educativo:

BloquesDuraciónFecha de inicio y fin
Primer bloque de semanas de gestión2 semanas2 al 13 de marzo
Primer bloque de semanas lectivas9 semanas16 de marzo al 15 de mayo
Segundo bloque de semanas de gestión1 semanas18 al 22 de mayo
Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas25 de mayo al 24 de julio
Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas27 de julio al 7 de agosto
Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas10 de agosto al 9 de octubre
Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12 al 16 de octubre
Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas19 de octubre al 18 de diciembre
Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas21 al 31 de diciembre

PUEDES VER: Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Fecha oficial del inicio de clases 2026

La Resolución Ministerial N.° 501-2025 confirmó que los colegios públicos iniciarán clases el lunes 16 de marzo de 2026. “Esta información es clave para padres de familia y estudiantes”, señala el documento, pues marca el fin de las vacaciones y el inicio del próximo ciclo lectivo. Las escuelas privadas, por su parte, podrían adelantar su retorno durante la primera semana de marzo, según su propia programación interna.

Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

LEER MÁS
Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

LEER MÁS
''Super gripe'' H3N2: Ministerio de Salud activa protocolos de vigilancia epidemiológica ante aumento de casos mundiales

''Super gripe'' H3N2: Ministerio de Salud activa protocolos de vigilancia epidemiológica ante aumento de casos mundiales

LEER MÁS
Lluvias y rayos activan alerta naranja en el Perú: Senamhi advierte fenómeno en estas 10 regiones

Lluvias y rayos activan alerta naranja en el Perú: Senamhi advierte fenómeno en estas 10 regiones

LEER MÁS
Detienen a seis policías de la División de Robos de la Dirincri por recibir presunta coima de S/15.000 en San Miguel

Detienen a seis policías de la División de Robos de la Dirincri por recibir presunta coima de S/15.000 en San Miguel

LEER MÁS
Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

LEER MÁS

