La culminación del año escolar 2025 se aproxima en todas las instituciones del país. Según la Resolución Ministerial N.º 556-2024-MINEDU, el viernes 19 de diciembre será el último día de clases y marcará el cierre oficial de las actividades académicas. La norma también precisa el fin del cuarto bloque lectivo, que abarca nueve semanas continuas de clases.

Con estas fechas ya definidas, las familias peruanas pueden organizar el inicio de las vacaciones escolares, que se extenderán por más de dos meses. Según la Resolución Ministerial N.º 501-2025-MINEDU, el siguiente año académico comenzará el lunes 16 de marzo de 2026, lo que permitirá un periodo amplio para que los alumnos refuercen sus conocimientos o realicen actividades recreativas en familia este verano.

¿Cuándo empiezan y cuánto durarán las vacaciones escolares 2025?

El Minedu confirmó que el último día de clases del 2025 será el viernes 19 de diciembre, dando paso inmediato al periodo vacacional, el cual se extenderá hasta la segunda semana de marzo del siguiente año (2026). Esto implica un descanso aproximado de dos meses, tiempo en el que los docentes participarán en jornadas de capacitación y preparación del nuevo año académico.

Una vez terminado el periodo vacacional, se dará paso a un nuevo año educativo, compuesto por 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión, que suman un mínimo obligatorio de 190 días escolares: 160 de clases y 30 de actividades administrativas, de acuerdo a Minedu. Estos se distribuyen en bloques alternados según cada servicio educativo:

Bloques Duración Fecha de inicio y fin Primer bloque de semanas de gestión 2 semanas 2 al 13 de marzo Primer bloque de semanas lectivas 9 semanas 16 de marzo al 15 de mayo Segundo bloque de semanas de gestión 1 semanas 18 al 22 de mayo Segundo bloque de semanas lectivas 9 semanas 25 de mayo al 24 de julio Tercer bloque de semanas de gestión 2 semanas 27 de julio al 7 de agosto Tercer bloque de semanas lectivas 9 semanas 10 de agosto al 9 de octubre Cuarto bloque de semanas de gestión 1 semanas 12 al 16 de octubre Cuarto bloque de semanas lectivas 9 semanas 19 de octubre al 18 de diciembre Quinto bloque de semanas de gestión 2 semanas 21 al 31 de diciembre

Fecha oficial del inicio de clases 2026

La Resolución Ministerial N.° 501-2025 confirmó que los colegios públicos iniciarán clases el lunes 16 de marzo de 2026. “Esta información es clave para padres de familia y estudiantes”, señala el documento, pues marca el fin de las vacaciones y el inicio del próximo ciclo lectivo. Las escuelas privadas, por su parte, podrían adelantar su retorno durante la primera semana de marzo, según su propia programación interna.

