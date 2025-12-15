HOYSuscripcion LR Focus

Loreto: tres personas fallecen tras ataque a disparos en la frontera con Colombia y Brasil

Las víctimas fueron halladas sin identificar en la provincia de Mariscal Ramón Castilla. Los cuerpos fueron enterrados como NN en una fosa común, por las autoridades.

Víctimas no fueron identificadas. Foto: Cortesía
Víctimas no fueron identificadas. Foto: Cortesía

En la localidad de Caballococha, provincia de Datém del Marañón, en Loreto, zona fronteriza con Colombia y Brasil, tres personas fallecieron tras ser atacadas a balazos durante este fin de semana.

El hecho se registró en el asentamiento José Olaya, donde los efectivos policiales, pertenecientes a la comisaría local de Caballococha resguardaron el área para preservar la escena hasta la llegada del Ministerio Público.

Posteriormente se realizó el levantamiento y traslado de los cuerpos para las diligencias correspondientes. Según información de Medicina Legal, las víctimas fallecieron a consecuencia de múltiples impactos de proyectiles de arma de fuego.

Víctimas no fueron identificadas

Sin embargo, al no lograrse su identificación, los cadáveres fueron registrados en condición de NN y sepultados en una fosa común del cementerio de Caballococha, por disposición fiscal.

En Caballococha, algunas versiones de testigos vinculan el crimen con un presunto ataque a personas vinculadas al narcotráfico. El caso aún continúa en investigación.

