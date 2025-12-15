Loreto: tres personas fallecen tras ataque a disparos en la frontera con Colombia y Brasil

En la localidad de Caballococha, provincia de Datém del Marañón, en Loreto, zona fronteriza con Colombia y Brasil, tres personas fallecieron tras ser atacadas a balazos durante este fin de semana.

El hecho se registró en el asentamiento José Olaya, donde los efectivos policiales, pertenecientes a la comisaría local de Caballococha resguardaron el área para preservar la escena hasta la llegada del Ministerio Público.

Posteriormente se realizó el levantamiento y traslado de los cuerpos para las diligencias correspondientes. Según información de Medicina Legal, las víctimas fallecieron a consecuencia de múltiples impactos de proyectiles de arma de fuego.

Víctimas no fueron identificadas

Sin embargo, al no lograrse su identificación, los cadáveres fueron registrados en condición de NN y sepultados en una fosa común del cementerio de Caballococha, por disposición fiscal.

En Caballococha, algunas versiones de testigos vinculan el crimen con un presunto ataque a personas vinculadas al narcotráfico. El caso aún continúa en investigación.