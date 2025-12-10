La polémica por el árbol de Navidad instalado en el parque principal de Chiclayo escaló luego de que la propia alcaldesa provincial, Janet Cubas Carranza, defendiera públicamente la cuestionada infraestructura decorativa pese al amplio rechazo ciudadano. La controversia se agudizó tras el ataque que sufrió la decoración por un grupo de personas, entre ellas el tiktoker local Jordy Rioja, quien fue intervenido por la Policía luego de dañar parte de los adornos.

En medio de una tensa conferencia de prensa, la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza ratificó su postura y aseguró que el árbol “está bonito” y que que será reconstruido e inaugurado nuevamente en los próximos días. Sin embargo, su declaración reavivó las críticas de los vecinos, quienes cuestionan tanto la estética del árbol como el presunto gasto de S/20.000 en la ambientación navideña de la plaza principal de la ciudad.

TE RECOMENDAMOS RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

“Se sigue trabajando en el parque. No voy a negar mis declaraciones, me ratifico en que está bonito y aún no se ha culminado”, señaló la burgomaestra.

Vecinos descontentos con árbol navideño

En conversación con La República, vecinos de Chiclayo manifestaron su indignación por lo que consideraron una burla para la ciudad. En diálogo con La República, uno de ellos la calificó como la peor decoración de todos los tiempos y señaló que la mala imagen es producto de la corrupción. “La Victoria, que es un distrito, tiene un mejor árbol”, agregó.

Otros ciudadanos también cuestionaron la forma en la que se habría ejecutado el gasto público. “Las cosas la hacen al revés porque recién después de ver todo este desastre han dicho que están gastando S/20.000 en esto. En lugar de primero aprobar un presupuesto para que se hagan las cosas bien, primero ejecutan y luego ven si quedó bien”, refirió otro residente.

Árbol de navidad desmantelado tras incidente con tiktoker. Foto: Emmanuel Moreno.

A ello se suman críticas directas a los materiales utilizados como “fierros y papeles”, que luego fueron removidas del adorno. Una vecina resumió refirió que la imagen es un insulto para una ciudad que cada vez está siendo más reconocida, tras la popularidad por el papa Leon XIV.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

