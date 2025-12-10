La Municipalidad denunció que el arbol navideño colocado en la plaza había sido vandalizado | Emmanuel Moreno | La República

El árbol de Navidad instalado este año en el Parque Principal de Chiclayo ha desatado un intenso malestar entre vecinos, comerciantes y visitantes. La estructura, colocada por la gestión de la alcaldesa Janet Cubas Carranza, consiste en un armazón metálico cubierto parcialmente por una tela blanca y decorado con luces distribuidas de forma irregular, además de una estrella blanca en la punta.

La falta de elementos alusivos a las fiestas de fin de año aumentó la indignación. Vecinos consideran que la propuesta carece de sentido estético y no representa la identidad navideña de la ciudad. La polémica también sumó un episodio adicional este último 9 de diciembre, cuando un influencer fue detenido luego de retirar parte de la tela del árbol ante un grupo de espectadores que lo animaba a continuar.

Vecinos y visitantes rechazan árbol de Navidad de Chiclayo

La República consultó con un grupo de vecinos que transitaban por la plaza su opinión respecto a la instalación, y esto fue lo que respondieron. Un visitante que llegó desde Lima expresó su sorpresa: “Está muy feo, es la primera vez que veo un árbol así; parece papel higiénico envuelto en un tubo”, afirmó.

Algunos vecinos aseguraron que ni siquiera se habían enterado de la ceremonia de encendido. Una ciudadana declaró: “¿Así lo han instalado? Le faltan adornos”, mostrando una evidente decepción al observar la estructura de cerca.

Otro residente, oriundo de Chiclayo, vinculó el árbol con el estado general del espacio público en la ciudad: “Este árbol es un disparate, los de años pasados eran mucho mejores. Indudablemente, tenemos una alcaldesa inoperante, solo hay que ver cómo están las calles de Chiclayo, yo vivo en el centro, Vicente de la Vega, y están un desastre”, señaló, agregando que preferiría llevar a sus familiares a otros parques. "Si viniese algún familiar, lo llevaría al parque Grau, que está mucho mejor, nada que ver con esto", afirmó.

Los fotógrafos que trabajan diariamente en el lugar reportaron una disminución en la demanda de retratos desde la instalación del árbol. Uno de ellos, con más de cuatro décadas en el oficio, relató que la ornamentación ha afectado directamente su actividad comercial: “La gente pasa a criticarlo, dicen que es un árbol disparatero… no tiene ni los adornos alusivos a la Navidad. Las personas no quieren tomarse fotos”, dijo.

Instalación de árbol navideño en Plaza Principal de Chiclayo causa indignación. Foto: Emmanuel Moreno

Influencer detenido durante transmisión en vivo

Recientemente, un incidente reavivó la polémica, luego de que el influencer Jordy Rioja, durante una transmisión en vivo, retirara parte de la tela blanca que cubre el árbol junto a otros vecinos. Decenas de personas se acercaron mientras la escena era transmitida, y algunos lo alentaban con gritos como “¡Rómpelo, rómpelo!” y “¡Es una burla!”.

La intervención generó desorden en la plaza y terminó con la llegada de efectivos de la Policía Nacional, quienes detuvieron al creador de contenido.

La comuna se pronuncia

Al respecto, la alcaldesa Janet Cubas reconoció que se cometieron errores al encender el árbol navideño debido a que, según comenta, aún se encontraba inconcluso, señalando que el acto no correspondía al encendido oficial. Indicó que el equipo municipal continuará con los trabajos y que el árbol estará listo para el día lunes. Cubas también admitió que existen fallas en la comunicación institucional, lo que ha dificultado transmitir de manera asertiva los avances y procesos a la comunidad. Pese a la controversia, aseguró que el personal sigue laborando y que en la provincia no suele colocarse señalización durante la ejecución de obras.

Por su parte, el gerente municipal Carlos Paredes precisó que el árbol no tiene un costo de 20.000 soles, sino que el presupuesto incluye la caja, la cúpula, el adorno principal y el nacimiento. Aclaró que, al momento del encendido, la estructura estaba apenas al 50% y que el acto oficial se realizará el lunes, una vez superados los daños y culminado el montaje final. Paredes afirmó que la gestión busca revertir las percepciones negativas de la ciudadanía y garantizar que los arreglos navideños estén a la altura de lo que los chiclayanos merecen.

