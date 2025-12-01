HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker Moca termina su relación con su pareja de 4 años tras supuesta infidelidad: "Estoy dando la cara"

Creadora de contenido Moca anunció el fin de su relación con Haybinn mediante un comunicado en sus redes sociales.

Creadora de contenido Moca tiene 800.000 seguidores en TikTok.
Creadora de contenido Moca tiene 800.000 seguidores en TikTok.

La tiktoker Jusseira Mayumi Quispe, conocida como Moca, sorprendió a sus seguidores tras revelar el fin de su relación con su pareja Haybinn. Todo se dio tras la viralización de varios videos, donde la creadora de contenido fue captada besando al camarógrafo del influencer Carlitos TV durante una fiesta. De esta forma, la creadora de contenido publicó un comunicado en sus cuentas oficiales y solicitó comprensión a sus fans.

Tiktoker Moca oficializa el fin de su relación con su pareja

A través de TikTok, la tiktoker y streamer Moca compartió un comunicado en el que confirmó el fin de su relación con Haybinn. Explicó que, según su experiencia, la relación dejó de ser sana. "Confirmo que mi relación de 4 años con Haybinn llegó a su fin. Ya no era una relación bonita y, según mi experiencia, había situaciones que no me hacían bien, como faltas de respeto, actitudes que me lastimaron e infidelidades", indicó.

lr.pe

También señaló que su intención al hablar públicamente no es generar chismes ni drama, sino ser transparente con su comunidad, que siempre ha estado presente en su día a día.

Asimismo, agradeció a sus seguidoras por la comprensión y el apoyo que le brindan en cada proceso, y pidió que también aprendan a priorizar su bienestar por encima de relaciones que las desgasten. Afirmó que busca paz y desea seguir adelante con la frente en alto. "Las quiero muchísimo, team Morado", finalizó.

Tiktoker Haybinn rompe su silencio tras comunicado de Moca

El tiktoker Haybinn rompió su silencio luego del comunicado de Moca y se mostró visiblemente apenado por la situación, señalando que atraviesa un momento difícil tras el fin de su relación. Pese a ello, varios usuarios lo alentaron a seguir adelante, enviándole mensajes de apoyo y recordándole que tiene una comunidad que lo respalda.

