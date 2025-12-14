Joven comparte emotivo video de su visita a la tumba de su hermano horas antes de casarse: “Me da mucha pena que no esté en este día”

El video ha recibido más de 5 mil comentarios de apoyo al accionar de la novia. | Foto: TikTok | Composición: LR

Una joven usuaria de TikTok conmovió a millones de personas al publicar un video en el que se la ve vestida de novia visitando el cementerio, horas antes de su boda, para despedirse de su hermano fallecido. El gesto, que ella misma describió como una manera de “recibir su bendición”, generó bastantes reacciones y mensajes de apoyo en la plataforma.

Joven busca la bendición de su hermano en el cementerio antes de asistir a su boda

El video de @tiareht.ignacia, que cuenta con 4.7 millones de visualizaciones hasta el momento del cierre de esta nota, muestra a la joven ingresar al cementerio con un ramo y su vestido de novia puesto. Se detiene frente a la lápida de su hermano, lo saluda, le brinda unas cuantas palabras y finalmente se arrodilla para besar su lápida.

“Un día muy emotivo, pero tenía que pasar a visitar a mi hermanito e irme con su bendición a mi boda. Te amo, Jair, algún día nos volveremos a encontrar”, mencionó en la descripción del video.

De igual manera, la joven indicó que si bien se siente apenada porque su hermano no se encuentra con ella físicamente, lo tiene siempre presente. Por dicha razón, colocó una foto de su rostro en su ramo de novia y, en representación simbólica, también apartó una silla con su nombre. “Reservado en memoria de Jair Oyarce, hermano de la novia”, se aprecia en el video.

Usuarios en redes sociales brindan apoyo a la joven tras emotivo encuentro con su hermano fallecido

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el video ha recibido más de 5 mil comentarios de usuarios conmovidos por las escenas. “Jair, desde donde está, siempre te cuidará”, “el amor verdadero nunca muere, y menos el de uno hacia sus hermanos”, “imposible no emocionarse” y “me tocó el alma ver este video porque haré lo mismo, iré a ver a mi padre antes de casarme, era su sueño” son algunos de los comentarios más relevantes.