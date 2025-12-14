HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile
Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile     Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile     Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile     
EN VIVO

🔴 ELECCIONES EN CHILE 2025 EN VIVO: Kast y Jara pelean voto a voto | #LR

Tendencias

Joven comparte emotivo video de su visita a la tumba de su hermano horas antes de casarse: “Me da mucha pena que no esté en este día”

El clip, que actualmente supera los 4 millones de visualizaciones en TikTok, muestra a la joven con flores en la mano y arrodillándose frente a la lápida de su ser querido.

El video ha recibido más de 5 mil comentarios de apoyo al accionar de la novia.
El video ha recibido más de 5 mil comentarios de apoyo al accionar de la novia. | Foto: TikTok | Composición: LR

Una joven usuaria de TikTok conmovió a millones de personas al publicar un video en el que se la ve vestida de novia visitando el cementerio, horas antes de su boda, para despedirse de su hermano fallecido. El gesto, que ella misma describió como una manera de “recibir su bendición”, generó bastantes reacciones y mensajes de apoyo en la plataforma.

PUEDES VER: Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

lr.pe

Joven busca la bendición de su hermano en el cementerio antes de asistir a su boda

El video de @tiareht.ignacia, que cuenta con 4.7 millones de visualizaciones hasta el momento del cierre de esta nota, muestra a la joven ingresar al cementerio con un ramo y su vestido de novia puesto. Se detiene frente a la lápida de su hermano, lo saluda, le brinda unas cuantas palabras y finalmente se arrodilla para besar su lápida.

“Un día muy emotivo, pero tenía que pasar a visitar a mi hermanito e irme con su bendición a mi boda. Te amo, Jair, algún día nos volveremos a encontrar”, mencionó en la descripción del video.

De igual manera, la joven indicó que si bien se siente apenada porque su hermano no se encuentra con ella físicamente, lo tiene siempre presente. Por dicha razón, colocó una foto de su rostro en su ramo de novia y, en representación simbólica, también apartó una silla con su nombre. “Reservado en memoria de Jair Oyarce, hermano de la novia”, se aprecia en el video.

PUEDES VER: Pareja conmueve al contar cómo se conoció tras una transferencia errónea en Yape: “Los accidentes no existen”

lr.pe

Usuarios en redes sociales brindan apoyo a la joven tras emotivo encuentro con su hermano fallecido

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el video ha recibido más de 5 mil comentarios de usuarios conmovidos por las escenas. “Jair, desde donde está, siempre te cuidará”, “el amor verdadero nunca muere, y menos el de uno hacia sus hermanos”, “imposible no emocionarse” y “me tocó el alma ver este video porque haré lo mismo, iré a ver a mi padre antes de casarme, era su sueño” son algunos de los comentarios más relevantes.

Notas relacionadas
Profesor de la UNMSM revela notas finales de sus alumnos y redes se sorprenden al ver que todo el salón jaló: "Verano con fe"

Profesor de la UNMSM revela notas finales de sus alumnos y redes se sorprenden al ver que todo el salón jaló: "Verano con fe"

LEER MÁS
Joven italiano confiesa que dejó su carrera en Londres para casarse con una peruana y hoy vende ropa en Gamarra: "Lo hice por amor"

Joven italiano confiesa que dejó su carrera en Londres para casarse con una peruana y hoy vende ropa en Gamarra: "Lo hice por amor"

LEER MÁS
Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven italiano confiesa que dejó su carrera en Londres para casarse con una peruana y hoy vende ropa en Gamarra: "Lo hice por amor"

Joven italiano confiesa que dejó su carrera en Londres para casarse con una peruana y hoy vende ropa en Gamarra: "Lo hice por amor"

LEER MÁS
Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

LEER MÁS
Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

LEER MÁS
Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

LEER MÁS
Profesor de la UNMSM revela notas finales de sus alumnos y redes se sorprenden al ver que todo el salón jaló: "Verano con fe"

Profesor de la UNMSM revela notas finales de sus alumnos y redes se sorprenden al ver que todo el salón jaló: "Verano con fe"

LEER MÁS
Pareja conmueve al contar cómo se conoció tras una transferencia errónea en Yape: “Los accidentes no existen”

Pareja conmueve al contar cómo se conoció tras una transferencia errónea en Yape: “Los accidentes no existen”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Tendencias

Pol Deportes confiesa que narró gol de la Champions en quechua en honor a su mamá: "Ella solo habla quechua"

Tras polémica en Chiclayo, peruana muestra árbol navideño de Chachapoyas y redes estallan: "¿Hay concurso?"

Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025