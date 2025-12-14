Alarma en el Hospital Materno Infantil El Carmen de Huancayo tras la difusión de un video que muestra una larva de mosca cayendo durante una intervención quirúrgica. | Composición LR

Alarma en el Hospital Materno Infantil El Carmen de Huancayo tras la difusión de un video que muestra una larva de mosca cayendo durante una intervención quirúrgica. | Composición LR

La alarma se encendió en el Hospital Materno Infantil El Carmen de Huancayo tras la difusión de un video que muestra el momento exacto en que una larva de mosca cae del techo sobre la mesa de operaciones mientras se realizaba una intervención quirúrgica.

Las imágenes, grabadas por personal del propio establecimiento, generaron indignación en la comunidad médica y profunda preocupación en la población sobre la seguridad sanitaria en este hospital de referencia regional.

El hecho ocurrió durante al menos dos cirugías distintas. En ambas, un médico detecta y retira una larva que habría caído desde el techo del quirófano, en una amenaza directa para la atención de madres, gestantes y recién nacidos que dependen de los servicios del nosocomio.

Infestación por heces de paloma y deterioro del techo

La presidenta del cuerpo médico del hospital, Lucinda Matías Malpartida, señaló que la situación no es un hecho aislado. En declaraciones a 24 Horas Noticias, explicó que la infestación se origina por la persistente humedad y el avanzado deterioro del techo del centro quirúrgico, donde se ha acumulado una gran cantidad de heces de paloma, generando la proliferación de larvas y moscas.

“Sigue igual. Lo único que se ha hecho es cerrar dos quirófanos. La infestación de heces de palomas, producción de larvas y moscas afecta a toda la extensión del techo. No existe garantía de que en los quirófanos donde aún se realizan cirugías de emergencia no haya contaminación”, advirtió.

Riesgos laborales y condiciones precarias

El personal médico también denunció la falta de condiciones adecuadas de ventilación, así como riesgos para la salud y la seguridad laboral. Profesionales del hospital señalaron que los ambientes son reducidos y expuestos, y que se han registrado accidentes laborales y descargas eléctricas sin que se adopten medidas correctivas oportunas.

“Hay casos de compañeras que han sufrido accidentes laborales y eso no se está considerando. Las descargas eléctricas han llegado a afectar a colegas”, indicaron.

Infraestructura con más de 45 años sin mantenimiento

Por su parte, la subdirectora del Hospital El Carmen, Ángela Alvarado, reconoció públicamente la antigüedad de la infraestructura. Precisó que el centro quirúrgico tiene más de 45 años de funcionamiento y que nunca ha recibido una intervención integral del techo.

“Normalmente, se debería intervenir el techo dos veces al año como medida preventiva, pero en cuatro décadas y media nunca se ha realizado un trabajo de esa magnitud. Lo que se ha hecho hasta ahora es solo una limpieza superficial”, explicó.

Toman medidas en el hospital de Huancayo

Ante la crisis, la dirección del hospital emitió un comunicado oficial en el que informó que, tras el primer reporte, se activaron los protocolos de respuesta y se dispusieron acciones preventivas para salvaguardar la seguridad del personal y de los pacientes.

El establecimiento indicó que las acciones se realizan bajo la supervisión de la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, en coordinación con la DIRESA Junín, como parte de los procedimientos interinstitucionales de transparencia.

Asimismo, el hospital aseguró que las cirugías de emergencia continúan realizándose en ambientes considerados seguros, priorizando a la población más vulnerable, mientras se implementan planes de intervención a corto, mediano y largo plazo para mejorar la infraestructura.

