Sociedad

Joven trabajador perdió la vida tras caerle planchas de vidrio sobre su cuerpo en Huancayo

El dueño de la vidriería fue detenido preventivamente mientras las autoridades investigan la ausencia de protocolos de seguridad en la operación de descarga, que puso en riesgo la vida del trabajador en Huancayo.

Un joven trabajador falleció al caerle cinco toneladas de vidrio sobre su cuerpo en Huancayo.
Un joven trabajador falleció al caerle cinco toneladas de vidrio sobre su cuerpo en Huancayo. | Foto: Composición LR/ Infohuancayo Centro

Un joven trabajador, identificado como John Carlos Guerra Cóndor (25), falleció luego de que varias planchas de vidrio cayeran sobre su cuerpo en Huancayo. El ayudante estaba en labores de descarga de pesadas láminas de vidrio desde un camión en el centro de la ciudad, cuando, en la intersección de los jirones Angaraes y Moquegua, fue aplastado por el material.

Cuando intentó recibir una de las planchas desde el lado opuesto del vehículo, cinco toneladas de vidrio cayeron sobre él. Debido a la magnitud del incidente, fue necesario utilizar un vehículo de carga pesada para retirar el material. A pesar de los esfuerzos del personal de Bomberos, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Serenazgo, no lograron salvarle la vida.

Familiares criticaron ausencia de medidas de seguridad

Los familiares de la víctima expresaron su indignación ante la falta de medidas de seguridad en la zona donde ocurrió el accidente. Por ello, responsabilizaron al dueño de la vidriería y al conductor del camión por no contar con el equipo adecuado para la descarga de este tipo de materiales.

Denis Guerra, hermano del fallecido, declaró a RPP para exigir justicia y demandar que los responsables enfrenten las consecuencias legales. Señaló que el presunto responsable no habría cumplido con su deber de garantizar las medidas básicas de seguridad durante la descarga del vidrio. Además, indicó que tampoco se habría dispuesto el uso de lazos de seguridad ni la presencia de personal capacitado para esta labor. “Pido que se tomen medidas”, manifestó.

Asimismo, denunció que el procedimiento se realizó sin protocolos que resguardaran la integridad de los trabajadores, y pidió que se adopten medidas inmediatas ante esta presunta negligencia. La Fiscalía ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue de Hualguas. El subteniente Dante Méndez, de la Compañía de Bomberos, explicó que la emergencia fue especialmente compleja debido al peso y la fragilidad del material involucrado.

Al llegar al lugar, los rescatistas intentaron establecer contacto con la víctima. Para ello, uno de los bomberos ingresó con equipo estructural a fin de evaluar su estado y brindarle soporte emocional. Sin embargo, no obtuvieron respuesta, ya que la persona no mostraba signos de reacción.

Dueño de la vidriera fue detenido de forma preventiva en Huancayo

El dueño de la vidriería, Juan Carlos Góngora, fue detenido de manera preventiva en Huancayo, mientras la Fiscalía y la Policía continúan con las investigaciones. Personal de la Municipalidad Provincial de Huancayo y de Sunafil llegó al lugar para verificar si se contaba con el equipo adecuado para la manipulación de este tipo de material. Además, entrevistaron al personal del establecimiento y revisaron las condiciones del local.

