Estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes toman campus de Huancayo y logran anulación del alza de pensiones tras exigencias

La protesta masiva escaló hasta bloquear una calle del centro de Huancayo. Tras la presión estudiantil, la Universidad Peruana Los Andes corrigió sus resoluciones internas y dejó sin efecto la propuesta que incrementaba las pensiones desde el semestre 2026-I.

Estudiantes toman campus de la UPLA por alza de pensiones
Estudiantes toman campus de la UPLA por alza de pensiones | HuancaYork Times

El 25 de octubre, medios locales reportaron que alrededor de 500 estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) tomaron el campus de Chorrillos, en Huancayo, para exigir la nulidad del incremento de pensiones aprobado en Consejo Universitario. La medida, que había sido diseñada para aplicarse desde el semestre académico 2026-I, generó indignación entre los alumnos, quienes denunciaron falta de transparencia y nula comunicación institucional sobre la magnitud del alza y sus criterios de aplicación.

Horas antes de la ocupación, las protestas se congregaron en el centro de Huancayo. Según se pudo conocer, se reunieron alrededor de las 4 de la tarde en el cocal central de Giráldez. Aquí, uno de los estudiantes habría bloqueado uno de los carriles de la calle para visibilizar su reclamo, lo que motivó la intervención policial. Según denunciaron los manifestantes, los agentes intentaron retirarlos con empujones para restablecer el tránsito. Pese a ello, los alumnos se mantuvieron firmes e ingresaron al campus, donde permanecieron por varias horas, asegurando que no cesarían hasta obtener una respuesta oficial de la máxima autoridad universitaria.

'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Por negar beca a estudiante peruana, Indecopi MULTÓ por más de S/40.000 a reconocida universidad privada

lr.pe

Estudiantes de UPLA tomaron campus en Huancayo

El proceso comenzó con el Oficio Digital N.º 1365-2025-DGA-UPLA, emitido el 1 de septiembre de 2025, en el que la Dirección General de Administración proponía “la actualización de las cuotas de enseñanza para los estudiantes del segundo ciclo en adelante, de la modalidad presencial, a partir del semestre 2026-I”. Este documento no tenía carácter normativo, pero motivó a los alumnos a levantar su voz. "Nos enteramos a través de nuestros grupos estudiantiles de WhatsApp y después fue un tema de boca a boca", afirmó un estudiante para La República.

Oficio Digital en el que se aprueba la propuesta del alza de pensiones en 2026. Fuente: UPLA

Oficio Digital en el que se aprueba la propuesta del alza de pensiones en 2026. Fuente: UPLA

El 1 de octubre de 2025, el Consejo Universitario aprobó la propuesta mediante la Resolución N.º 1442-2025-CU-UPLA, lo que convirtió el aumento en una decisión legal. Desde ese momento, el alza quedó formalmente autorizada, aunque su aplicación efectiva se programó para 2026. La República realizó una búsqueda del documento; sin embargo, este no pudo ser encontrado.

Resolución N.° 1442-2025-CU-UPLA no pudo ser encontrada. Foto: UPLA

Resolución N.° 1442-2025-CU-UPLA no pudo ser encontrada. Foto: UPLA

PUEDES VER: Sunedu otorgó el licenciamiento institucional a la Universidad Peruana Los Andes

lr.pe

Corrección final del Consejo Universitario

Asi, en un intento de dar marcha atrás, de acuerdo a la Resolución del Consejo Universitario N.º 1642-2025-CU-UPLA, el 12 de noviembre de 2025, la casa de estudios emitió la Resolución N.º 1602-2025-CU-UPLA, cuyo Artículo 1° señalaba: “Deja sin efecto la Resolución N.º 1442-2025-CU-UPLA”, es decir, anulaba por completo el incremento. Sin embargo, el documento contenía un error: en su Artículo 2°, volvía a aprobar la actualización de pensiones, lo cual generó una contradicción normativa y alimentó la desconfianza estudiantil.

"No nos aclaraban las cosas, salían documentos por todos lados haciendo confundir a la comunidad estudiantil. Recién nos enteramos de que nos querían subir la pensión hace tres días", acota el estudiante.

El 25 de noviembre de 2025, mediante la Resolución N.º 1642-2025-CU-UPLA, la universidad reconoció el error y precisó: “Dejar nulo y sin efecto el artículo 2° de la Resolución Universitaria N.º 1602-2025-CU-UPLA”, eliminando cualquier interpretación que permitiera cobrar el aumento. Al día siguiente, el 26 de noviembre, se emitió una Fe de Erratas que añadió un artículo aclaratorio y vinculante: “Dejar sin efecto toda disposición contraria o diferente a la dispuesta en el artículo 1°”, blindando la anulación y cerrando definitivamente la discusión legal.

Con la Resolución 1642 y su Fe de Erratas, la UPLA dejó sin sustento cualquier intento de incremento de pensiones. Ya no existe norma vigente que autorice aplicar alzas desde 2026-I.

Comunicado UPLA

Comunicado UPLA

