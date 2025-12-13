HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina
Sociedad

Piura: fallece quinto integrante de familia que chocó contra un bus a mediados de noviembre

Un nuevo dolor. El patriarca de la familia Valverde permaneció casi un mes en UCI, pero perdió la vida por las graves lesiones sufridas tras el accidente contra el ómnibus.

Tragedia sigue enlutando a familia de Catacaos. Foto: difusión.
La familia Valverde vuelve a sumirse en el dolor tras confirmarse el fallecimiento de Alejandro Valverde Chávez (57), la quinta víctima tras el trágico accidente de tránsito, ocurrido en la vía Olmos - Chulucanas, en la región Piura.

Como se recuerda, el pasado 15 de noviembre, la familia Valverde transitaba a bordo de su camioneta cuando impactó contra un ómnibus que había volteado en una vía no permitida.

Piura: evacuan de emergencia a alcalde de Los Órganos tras ser agredido en ceremonia de aniversario por manifestantes

Producto del siniestro, cuatro integrantes de la familia perecieron: Consuelo Ipanaqué Sosa; sus hijos, Pedro Demetrio y Thalía Valverde Ipanaqué; y su nieto de apenas un año de edad. Por su parte, Randy, padre del menor, y Alejandro, el patriarca de la familia, quedaron gravemente heridos.

Luchó por su vida

Lamentablemente, tras varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos y diversas operaciones, Alejandro no soportó y falleció la noche del último viernes. La noticia ha conmocionado a la población de Catacaos, quienes mantenían la esperanza de reencontrarse con ‘El amigo’, como le decían de cariño.

La víctima es recordada como un hombre comprometido con su familia, dedicado a su trabajo, alegre y responsable. Él laboraba en el Desembarcadero Artesanal de Parachique.

Las víctimas iniciales del accidente fueron despedidas en masivo entierro. Foto: difusión.

Exigen la pena máxima

Días después de la tragedia, las cámaras de seguridad salieron a la luz. En las imágenes se observa cuando el ómnibus de placa A1D-965 realiza un giro a la izquierda en una zona no permitida, mientras que la camioneta familiar que iba en sentido contrario no logró frenar a tiempo.

Ante esta nueva evidencia, el Ministerio Público ordenó siete meses de prisión preventiva contra Fernando Chávez Espinoza (44), conductor del ómnibus. A él se lo investiga por el presunto delito de homicidio culposo y lesiones culposas.

Desde aquella fecha, la familia, amigos y pobladores de Catacaos se han sumado al pedido de justicia. Ellos exigen la pena máxima contra el chofer. "Nada nos puede regresar a nuestra familia, lo perdimos todo (…) queremos justicia, pena máxima", enfatizaron los deudos.

