Piura: fallece quinto integrante de familia que chocó contra un bus a mediados de noviembre

La familia Valverde vuelve a sumirse en el dolor tras confirmarse el fallecimiento de Alejandro Valverde Chávez (57), la quinta víctima tras el trágico accidente de tránsito, ocurrido en la vía Olmos - Chulucanas, en la región Piura.

Como se recuerda, el pasado 15 de noviembre, la familia Valverde transitaba a bordo de su camioneta cuando impactó contra un ómnibus que había volteado en una vía no permitida.

Producto del siniestro, cuatro integrantes de la familia perecieron: Consuelo Ipanaqué Sosa; sus hijos, Pedro Demetrio y Thalía Valverde Ipanaqué; y su nieto de apenas un año de edad. Por su parte, Randy, padre del menor, y Alejandro, el patriarca de la familia, quedaron gravemente heridos.

Luchó por su vida

Lamentablemente, tras varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos y diversas operaciones, Alejandro no soportó y falleció la noche del último viernes. La noticia ha conmocionado a la población de Catacaos, quienes mantenían la esperanza de reencontrarse con ‘El amigo’, como le decían de cariño.

La víctima es recordada como un hombre comprometido con su familia, dedicado a su trabajo, alegre y responsable. Él laboraba en el Desembarcadero Artesanal de Parachique.

Las víctimas iniciales del accidente fueron despedidas en masivo entierro. Foto: difusión.

Exigen la pena máxima

Días después de la tragedia, las cámaras de seguridad salieron a la luz. En las imágenes se observa cuando el ómnibus de placa A1D-965 realiza un giro a la izquierda en una zona no permitida, mientras que la camioneta familiar que iba en sentido contrario no logró frenar a tiempo.

Ante esta nueva evidencia, el Ministerio Público ordenó siete meses de prisión preventiva contra Fernando Chávez Espinoza (44), conductor del ómnibus. A él se lo investiga por el presunto delito de homicidio culposo y lesiones culposas.

Desde aquella fecha, la familia, amigos y pobladores de Catacaos se han sumado al pedido de justicia. Ellos exigen la pena máxima contra el chofer. "Nada nos puede regresar a nuestra familia, lo perdimos todo (…) queremos justicia, pena máxima", enfatizaron los deudos.