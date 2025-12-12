Papa León XIV designa nuevos obispos en Piura y Chuquibamba

El Papa León XIV nombró este viernes 12 de diciembre a Luciano Maza Huamán como arzobispo de la arquidiócesis de Piura y Tumbes; mientras que al monseñor Juan Carlos Asqui Pilco lo designó como nuevo obispo de Chuquibamba

Luciano Maza sucederá a José Antonio Eguren, quien estuvo involucrado en los abusos sexuales y psicológicos del Sodalicio por lo cual el Vaticano solicitó su renuncia el 2 de abril del 2024. En la actualidad, el padre Luciano Maza es vicario general de la arquidiócesis de Piura y nació en la región de Piura, en el distrito de Castilla, en 1957.

A lo largo de casi cuatro décadas de ministerio se desempeñó en diversas responsabilidades pastorales y académicas, entre ellas, vicario parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, párroco de San Silvestre, formador, director espiritual y profesor en el Seminario San Juan María Vianney.

“También fue canciller de la archidiócesis, asistente espiritual de varios movimientos eclesiales y miembro de los consejos consultivos diocesanos. Desde 2023 era parte de la Vicaría de la Familia y, hasta ahora, vicario general de Piura”, reporta el portal Infovaticana.

En tanto, el monseñor Juan Carlos Asqui Pilco, quien asume como obispo de Chuquibamba, nació en 1972 en la ciudad de Tacna y fue ordenado como sacerdote en el año 2000 y así se inició en la arquidiócesis de Tacna y Moquegua.

En la actualidad se venía desempeñando como administrador apostólico de Chuquibamba, prelatura que desde hoy pasa a presidir como obispo prelado. Estudió filosofía en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote en Colombia, y teología en el Instituto de Estudios Teológicos Juan XXIII de Lima, donde obtuvo una licenciatura en teología.

Infovaticana señala que Asqui Pilco se desempeñó en múltiples funciones pastorales: asistente en diversas comunidades, vicario parroquial y párroco en Ilo y Tacna; asesor de movimientos juveniles y grupos carismáticos; economato diocesano; rector del Seminario San José de Tacna y vicario episcopal para la pastoral y la implementación del plan de evangelización. En 2022 fue nombrado obispo auxiliar de Tacna y Moquegua.