Política

Piura: evacuan de emergencia a alcalde de Los Órganos tras ser agredido en ceremonia de aniversario por manifestantes

La reacción seria consecuencia de un comunicado del burgomaestre, quien calificó a los pobladores que se oponían a la celebración del aniversario de "sufridos".


Alcalde calificó de "sufridos" y "mediocres" a sus pobladores. Foto: Composición LR
Alcalde calificó de "sufridos" y "mediocres" a sus pobladores. Foto: Composición LR

La mañana de este jueves 11 de diciembre en la región de Piura, el alcalde del distrito de Los Órganos, Manuel Garrido, tuvo que ser evacuado de emergencia luego de que un grupo de manifestantes interrumpieran la ceremonia por el 61° aniversario de la jurisdicción, la cual se llevaba a cabo en la plaza Miraflores, y lo agredieran.

Al grito de "Garrido mentiroso" y "Garrido corrupto", decenas de ciudadanos de la caleta El Ñuro rodearon la plaza con pancartas y banderas. La tensión escaló rápidamente en el momento en que el alcalde inició su mensaje por el aniversario. Algunos ciudadanos comenzaron a arrojar objetos contra el burgomaestre, por lo que personal de serenazgo intervino y retiró a la autoridad edil del lugar.

Alcalde llama "sufridos" y "mediocres" a sus pobladores

Se conoció que la población acudió indignada hasta el lugar de la ceremonia luego de que se compartiese un video donde el alcalde los calificara de "sufridos" y "mediocres", a quienes acusó de difamar y difundir mentiras en torno a su gestión.

"Esto se va a hacer (el aniversario) sí o sí, les guste o no a estos sufridos y mediocres, que lo único que hacen es difamar y confundir a la población con sus mentiras (...) Hay comentarios de que piensan venir y cometer actos violentistas. Están advertidos, si eso llega a pasar vamos a comunicarle a la Policía", sostuvo el burgomaestre en un comunicado, previendo los sucesos acontecidos el día de hoy.

De forma preliminar se supo que los manifestantes consideraban que "no habría nada que celebrar" debido a las malas condiciones en las que viven en la caleta El Ñuro y el presunto incumplimiento de promesas por parte de la autoridad edil.

Cabe señalar que todas las actividades por el aniversario del distrito de Los Órganos, en Talara, fueron canceladas ya que no existirían las garantías suficientes para su desarrollo.

