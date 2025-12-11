La Municipalidad Metropolitana de Lima asume el control de las garitas de Rutas de Lima y elimina el cobro de peajes en la Panamericana Sur y Norte para garantizar un servicio sin costos para los ciudadanos. | Composición LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tomó el control de las garitas administradas por Rutas de Lima y anunció la suspensión del cobro de peajes en la Panamericana Sur y Norte. La medida se adoptó luego de que la concesionaria declarara inviable continuar la operación sin ingresos por peaje y anunciara su liquidación. La comuna asegura que asumirá la gestión sin trasladar costos a los ciudadanos, pero enfrenta un arbitraje internacional pendiente y la obligación de mantener operativa una de las vías más transitadas del país.

El alcalde Renzo Reggiardo calificó la decisión de la empresa como un “abandono” de la infraestructura y afirmó que la MML asumirá un gasto aproximado de S/ 6 millones mensuales —cifra que la municipalidad cifra por debajo de los S/25 millones que declaró la concesionaria—. “Hemos hecho nuestros cálculos y es por lo menos tres veces menos del servicio que se venía prestando”, dijo, además de adelantar que no se cobrará ''ningún centavo''.

Tras el retiro, la MML tomó control de siete garitas y presentó una denuncia penal contra los directivos de Rutas de Lima. La empresa, por su parte, advirtió que podría clausurar el túnel Benavides si la comuna no concretaba el traspaso del Centro de Control, esencial para operar sensores y sistemas de seguridad. Excolaboradores despedidos protestaron en la zona sin obtener respuestas concretas.

¿Qué tan viable es sostener el sistema sin peajes?

Para la exregidora metropolitana Jessica Huamán, el principal riesgo es financiero y de gobernanza. “Inicialmente, pues ya se ve una viabilidad limitada”, señaló, y advirtió que la MML tendrá que “reasignar presupuesto internamente” para cubrir operación y mantenimiento, una tarea difícil cuando el presupuesto 2026 ya fue aprobado o está en proceso de votación en el Concejo.

Huamán subraya que cualquier modificación de esos recursos debe pasar por la Comisión de Economía y la Comisión de Asuntos Legales antes de llegar al pleno: “Si hoy en día se va a tener que resignar ese presupuesto, se tendría que haber evaluado antes de que sea esta sesión de consejo”.

En su lectura, sostener la vía sin ingresos propios solo es factible si hay “una evaluación técnica transparente” que explique qué partidas se recortarán para financiar la Panamericana, y si se contempla el impacto de los litigios y costos legales pendientes en las cuentas municipales.

Intervención sería inevitable, pero insostenible sin peaje

El exregidor Jorge Valdés coincide en que, ante la salida de la concesionaria, la comuna no tenía alternativa técnica ni legal: “Corresponde definitivamente a la Municipalidad de Lima asumirlo”, explicó. Valdés recuerda que, aunque existía un contrato de concesión, la Panamericana “nunca ha dejado de ser una vía administrada por la Municipalidad de Lima”, por lo que la ciudad debía recuperar su jurisdicción. La última vez que la MML gestionó los peajes y la operación técnica especializada fue en 2013.

Sobre la suspensión del cobro, Valdés es claro en que el alivio para conductores es real pero temporal: “Es un beneficio perentorio, porque tarde o temprano… se va a tener que cobrar un peaje, porque caso contrario no se le va a poder dar el mantenimiento que requiere”.

Señala, además, que un peaje municipal sería más barato —sin IGV ni utilidades— y beneficia al conductor si se plantea como un cobro equilibrado que cubra mantenimiento, no ganancias. Valdés insiste en que la MML debe iniciar un arbitraje inmediato: un solo día de abandono, afirma, “debería ser suficiente para que la MML reclame la caducidad del contrato”.

Advierten sobre riesgos operativos y la necesidad de ''justiprecio''

Desde la Asociación Automotriz del Perú (AAP), su presidente, Karsten Kunckel, precisa: “Por el lado técnico es una situación bastante compleja, o sea, uno tiene que tener la experiencia de mantener la ruta y el conocimiento que lo va adquiriendo durante años”. También advirtió que esa experiencia incluye la identificación de “puntos claves” que requieren monitoreo y prevención especializada. Kunckel teme que el relevo sin una articulación adecuada derive en “problemas mayores en el verano por ese cambio que se hizo sin una articulación debida”.

En términos operativos, Kunckel expone ejemplos concretos sobre lo que se pierde con la salida de la concesionaria. Contó que en su recorrido por la Panamericana observó “dos cadáveres de animales… en medio de la Panamericana” que nadie retiró —una tarea que, asegura, “durante los últimos 10 años no lo he visto” sin el servicio concesionado—. Ese tipo de descuidos, explica, puede transformar un obstáculo menor en un riesgo de siniestralidad si no hay auxilio rápido y protocolos de respuesta.

Sobre financiamiento, Kunckel rechazó dar un número promedio por kilómetro sin datos técnicos, pero fue categórico en la idea central: el esquema sin peaje solo tiene sentido si la municipalidad “le sobre el dinero”, lo cual pone en duda. Promovió el concepto de “justiprecio”: un peaje razonable que garantice una vía adecuada —segura y rápida— sin ser excesivo.

En su diagnóstico técnico también pide modernizar la recaudación: criticó que aún se privilegie el cobro físico y reivindicó el pase total a peajes electrónicos y sistemas por tramos o por kilómetro recorrido, no un cobro uniforme por trayectos que no se usan en su totalidad. Kunckel resumió el nudo: el peaje, bien diseñado, es una herramienta para pagar una contraprestación que la ciudadanía valora —llegar más rápido y seguro—; pero debe existir siempre una vía alterna gratuita para quienes no puedan o no quieran pagar.

Arbitraje, confianza inversora y gobernanza

Todos los entrevistados coinciden en un punto clave: sin un esquema financiero estable y sin la logística que daba la concesionaria, la MML enfrenta riesgos reales. Huamán advierte que una vía de más de 80 kilómetros requiere financiamiento permanente y que, sin ingresos, la municipalidad podría verse obligada a recortar programas en otras gerencias. Valdés y Kunckel alertan sobre el riesgo de deterioro por uso intenso: sin reemplazo oportuno de asfalto, reparación de baches, mantenimiento de guardavías y retiro inmediato de obstáculos, la siniestralidad podría aumentar.

Ambos exregidores y el presidente de la Asociación Automotriz coinciden en que el verano —con un flujo que en tramos puede superar los 60.000 vehículos diarios— será la primera prueba real de la capacidad operativa del municipio. Según la MML, el feriado largo transcurrió sin percances en la vía. Sin embargo, el lunes se reportó un accidente en el km 35, lo que evidenció la necesidad de mayor personal para labores de seguridad, auxilio vial, limpieza y mantenimiento.

En el frente legal, Valdés plantea que la municipalidad debe activar cuanto antes el arbitraje para forzar el cumplimiento o demostrar la caducidad por abandono. Huamán recuerda que los pasivos legales y arbitrales deben incorporarse al análisis de sostenibilidad del nuevo esquema: un proceso internacional podría prolongarse y encarecer la cuenta pública. Kunckel añade otra variable: la incertidumbre sobre contratos futuros y la confianza del inversionista; aunque admite que, si se acreditan vicios de corrupción, la anulación puede ser válida, advierte que hay que probarlo en tribunales y buscar consensos técnicos para no ahuyentar inversión necesaria en infraestructura.

Una transición con incertidumbre en la Panamericana

Mientras la MML apuesta por mantener la Panamericana operativa y sin peaje, los especialistas coinciden en que el escenario es transitorio, con riesgos financieros, operativos y legales. Jessica Huamán exige transparencia y análisis riguroso; Jorge Valdés reclama acciones legales y la idea de un peaje equilibrado como salida inevitable; Karsten Kunckel pide planes operativos claros, modernización tecnológica y un “justiprecio” que garantice la seguridad y la vida útil de la infraestructura.

La discusión se desarrolla en medio del inicio del verano, un aumento del tránsito y un proceso electoral que podría cambiar el rumbo de la gestión. La verdadera pregunta, coinciden, no es solo quién opera la vía hoy, sino cómo se sostendrá mañana: con decisiones técnicas y financieras claras, o con improvisación que termine costando caro a la ciudad y a sus usuarios.

¿Qué garitas están bajo control de la MML?

Panamericana Norte:

Peaje Chillón

Panamericana Sur:

Peaje Villa

Peaje Huaylas

Peaje Puente Arica

Peaje San Pedro

Peaje Quebrada Seca

Peaje Punta Negra

