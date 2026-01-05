Las imágenes de la Municipalidad de Desaguadeero compartidas en TikTok sacaron más de una sonrisa a los usuarios. | Foto: composición LR/ TikTok /@danielitoblas17

Por fiestas navideñas, mucha gente se anima a decorar sus casas con todo: luces, arbolitos y nacimientos. Las municipalidades no se quedan atrás y también sacan sus adornos para sumarse al ambiente festivo. En Desaguadero, un municipio quiso celebrar a lo grande y colocó una enorme estrella luminosa en el techo de la pared principal. El detalle vino, cuando varios notaron que, en el centro de la figura, se formaba la silueta de una mujer haciendo un baile bastante sugerente, algo que nadie pareció advertir al momento de instalarla.

A través de un video en TikTok, el usuario @danielitoblas17 grabó el momento exacto en que la estrella colocada en el techo de la municipalidad se encendía con luces rojas y amarillas.

Silueta de mujer haciendo baile 'sensual' generó una ola de comentarios en TikTok

No obstante, en el centro de la figura se distinguía una silueta que simulaba a una mujer realizando un baile bastante subido de tono, algo que, al parecer, pasó desapercibido para quienes colocaron la decoración. El clip no tardó en llamar la atención y generar comentarios en redes sociales.

Algunos usuarios de la popular red social china tomaron con humor la escena, mientras que otros criticaron el descuido de los trabajadores o del propio alcalde. Comentarios como “¡Qué fue mano!”, “Desaguadero es otro level”, “En el día es sede municipal, por las noches es club nocturno”, “La muni: ¡Ya nos descubrieron!”, “¿Qué es eso qué veo?”.