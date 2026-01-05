HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Tachas rechazadas, partidos en crisis y una región marcada por la guerra | Arde Troya con Juliana Oxenford

Tendencias

Municipalidad de Desaguadero coloca estrella navideña gigante, pero inusual silueta de mujer bailando sorprende a miles: “¡Qué fue Mano!”

Desaguadero sorprendió a los vecinos con una estrella luminosa decorativa que, al encenderse, mostró una controvertida silueta de mujer en actitud sugerente. Video es viral en TikTok.

Las imágenes de la Municipalidad de Desaguadeero compartidas en TikTok sacaron más de una sonrisa a los usuarios.
Las imágenes de la Municipalidad de Desaguadeero compartidas en TikTok sacaron más de una sonrisa a los usuarios. | Foto: composición LR/ TikTok /@danielitoblas17

Por fiestas navideñas, mucha gente se anima a decorar sus casas con todo: luces, arbolitos y nacimientos. Las municipalidades no se quedan atrás y también sacan sus adornos para sumarse al ambiente festivo. En Desaguadero, un municipio quiso celebrar a lo grande y colocó una enorme estrella luminosa en el techo de la pared principal. El detalle vino, cuando varios notaron que, en el centro de la figura, se formaba la silueta de una mujer haciendo un baile bastante sugerente, algo que nadie pareció advertir al momento de instalarla.

A través de un video en TikTok, el usuario @danielitoblas17 grabó el momento exacto en que la estrella colocada en el techo de la municipalidad se encendía con luces rojas y amarillas.

PUEDES VER: Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

lr.pe

Silueta de mujer haciendo baile 'sensual' generó una ola de comentarios en TikTok

No obstante, en el centro de la figura se distinguía una silueta que simulaba a una mujer realizando un baile bastante subido de tono, algo que, al parecer, pasó desapercibido para quienes colocaron la decoración. El clip no tardó en llamar la atención y generar comentarios en redes sociales.

PUEDES VER: ¡Feliz Navidad 2025!: ¿por qué se celebra cada 25 de diciembre en Perú y el mundo?

lr.pe

Algunos usuarios de la popular red social china tomaron con humor la escena, mientras que otros criticaron el descuido de los trabajadores o del propio alcalde. Comentarios como “¡Qué fue mano!”, “Desaguadero es otro level”, “En el día es sede municipal, por las noches es club nocturno”, “La muni: ¡Ya nos descubrieron!”, “¿Qué es eso qué veo?”.

Notas relacionadas
Árbol de Navidad instalado en la plaza principal de Chiclayo genera indignación y rechazo entre los vecinos: "Parece papel higiénico en un tubo"

Árbol de Navidad instalado en la plaza principal de Chiclayo genera indignación y rechazo entre los vecinos: "Parece papel higiénico en un tubo"

LEER MÁS
Puno: envían a prisión preventiva a policías implicados en robo de auto en Desaguadero

Puno: envían a prisión preventiva a policías implicados en robo de auto en Desaguadero

LEER MÁS
Alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, sobre polémico árbol de Navidad de la ciudad que habría costado 20.000: "Está bonito"

Alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, sobre polémico árbol de Navidad de la ciudad que habría costado 20.000: "Está bonito"

LEER MÁS
Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

LEER MÁS
Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

LEER MÁS
Novios decidieron no ofrecer alcohol en su matrimonio y desatan polémica al revelar la razón

Novios decidieron no ofrecer alcohol en su matrimonio y desatan polémica al revelar la razón

LEER MÁS
Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

LEER MÁS
Cubano queda sorprendido por los precios de consulta en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima: 'En Cuba es gratis'

Cubano queda sorprendido por los precios de consulta en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima: 'En Cuba es gratis'

LEER MÁS
Joven le propuso matrimonio a su pareja en pleno concierto de Armonía 10, pero fue rechazado: "No puedo"

Joven le propuso matrimonio a su pareja en pleno concierto de Armonía 10, pero fue rechazado: "No puedo"

LEER MÁS
Teletubbies: ¿a qué saben las tubitostadas y cómo prepararlas en casa?

Teletubbies: ¿a qué saben las tubitostadas y cómo prepararlas en casa?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Tendencias

Familia celebró Año Nuevo en la playa Los Yuyos junto a su inusual mascota: un hurón que sorprendió a los veraneantes

Conductor peruano causa sensación al colocar ‘ropa interior’ amarilla a su auto: “Perú ganándole a la IA”

Peruano compró luces de bengala para el Año Nuevo, pero detalle lo decepciona al encenderlo: “Te voy a encontrar, ambulante”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025