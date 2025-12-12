Adolescente de 15 años muere en centro de rehabilitación y denuncian desaparición de dos pacientes en San Juan de Lurigancho | Foto: composición LR/América.

Una adolescente de 15 años murió en un centro de rehabilitación clandestino, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde, según las primeras declaraciones de la Policía Nacional (PNP), habría sido víctima de agresiones físicas por parte de otras pacientes del lugar.

“Se tiene conocimiento que tres féminas internas, con más tiempo en el centro de rehabilitación, serían quienes ejercieron fuerza contra la menor, causándole la muerte”, sostuvo en conferencia de prensa el Coronel PNP Marcial Flores, jefe de la División Policial Este 1

Sin embargo, Naida Huamán, madre de la fallecida, desmintió esta versión y señaló que las pacientes eran golpeadas y torturadas cuando no querían alimentarse o bañarse, bajo la permisión de la directora del centro.

“Eso es mentira, las chicas han visto (...). Seguro se ha asfixiado porque la que la cuidaba la golpeaba, así dicen las chicas. Mi hija tenía hematomas en todo el cuerpo, cuando ha venido el perito ha dicho eso”, indicó.

Tras reportarse el hecho, la menor, que llevaba cerca de tres semanas en el establecimiento, fue trasladada a un centro de salud, pero llegó sin signos vitales. La situación inició una investigación policial y generó la indignación de su familia, quien denunció no haber sido comunicada por la institución sobre la situación de la menor.

Irregularidades del centro de rehabilitación clandestino

La PNP confirmó que la menor llegó sin vida a la posta médica donde fue trasladada e indicó que 16 personas —entre trabajadores y administradores— fueron intervenidas como parte de las diligencias que lidera el Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho. “Dos representantes de este centro de rehabilitación no cuentan con ningún tipo de licencia o permiso y se está procediendo a la clausura definitiva”, expresó el coronel en horas de la noche.

No obstante, durante este mañana el local aún no contaba con ningún letrero que exprese el cierre del lugar. “Ayer nos dijeron en la comisaría que iban a clausurarlo, pero no lo está, sigue normal (…). Prácticamente, mi hija llegó a la posta sin vida. El perito dijo que tenía más de ocho horas de muerte. Seguro la han tenido acá (en el centro de rehabilitación) hasta cuando ya no la han visto respirar”, expresó Huamán.

La madre de la fallecida también señaló que tras recibir una llamada en la que le indicaban que la menor se encontraba grave, intentó comunicarse con la directora del centro de rehabilitación, pero nunca obtuvo respuesta. “De ahí, de otro número desconocido me dijeron que ya había fallecido mi hija”, denunció.

Los familiares de la víctima acudieron a la Comisaría de Santa Elizabeth, donde sostienen que recibieron la negativa de los oficiales, quienes le dijeron que no podía hacer la denuncia hasta que el cuerpo regrese de la morgue.

Los padres, quienes acudía al centro de rehabilitación desde San Juan de Miraflores, depositaban semanalmente S/120 por el albergue y S/20 por el psicólogo. Además, pagaban entre S/150 y S/180 para la alimentación de la menor.

“Quiero que se haga justicia. Las otras mamás seguro no saben lo que ha pasado porque había 36 niñas en este centro de rehabilitación (…). Hay dos niñas que arrojaban sangre, han sido llevadas a otro centro, y están desaparecidas”, sostuvo Huamán.

La familia de la víctima solicitó apoyo para los gastos del sepelio. El padre de la menor, Santos Gonzáles, dejó su número de Yape 929745218.

