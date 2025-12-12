HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Gobierno anuncia el fin de Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Adolescente de 15 años muere en centro de rehabilitación en SJL: madre denuncia tortura contra la menor en el local

La madre de la víctima denuncia que su hija fue golpeada en el establecimiento y que, según la Policía Nacional, no contaba con licencia de funcionamiento. Además, señala la desaparición de dos pacientes y que el espacio continúa operando.

Adolescente de 15 años muere en centro de rehabilitación y denuncian desaparición de dos pacientes en San Juan de Lurigancho
Adolescente de 15 años muere en centro de rehabilitación y denuncian desaparición de dos pacientes en San Juan de Lurigancho | Foto: composición LR/América.

Una adolescente de 15 años murió en un centro de rehabilitación clandestino, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde, según las primeras declaraciones de la Policía Nacional (PNP), habría sido víctima de agresiones físicas por parte de otras pacientes del lugar.

“Se tiene conocimiento que tres féminas internas, con más tiempo en el centro de rehabilitación, serían quienes ejercieron fuerza contra la menor, causándole la muerte”, sostuvo en conferencia de prensa el Coronel PNP Marcial Flores, jefe de la División Policial Este 1

TE RECOMENDAMOS

BANCADA DE LÓPEZ ALIAGA CONTRA LOS CUIDADOS PALIATIVOS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Cercado de Lima: asesinan a alias 'Cara de Dedo' frente a su pareja en una balacera

lr.pe

Sin embargo, Naida Huamán, madre de la fallecida, desmintió esta versión y señaló que las pacientes eran golpeadas y torturadas cuando no querían alimentarse o bañarse, bajo la permisión de la directora del centro.

“Eso es mentira, las chicas han visto (...). Seguro se ha asfixiado porque la que la cuidaba la golpeaba, así dicen las chicas. Mi hija tenía hematomas en todo el cuerpo, cuando ha venido el perito ha dicho eso”, indicó.

Tras reportarse el hecho, la menor, que llevaba cerca de tres semanas en el establecimiento, fue trasladada a un centro de salud, pero llegó sin signos vitales. La situación inició una investigación policial y generó la indignación de su familia, quien denunció no haber sido comunicada por la institución sobre la situación de la menor.

Irregularidades del centro de rehabilitación clandestino

La PNP confirmó que la menor llegó sin vida a la posta médica donde fue trasladada e indicó que 16 personas —entre trabajadores y administradores— fueron intervenidas como parte de las diligencias que lidera el Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho. “Dos representantes de este centro de rehabilitación no cuentan con ningún tipo de licencia o permiso y se está procediendo a la clausura definitiva”, expresó el coronel en horas de la noche.

No obstante, durante este mañana el local aún no contaba con ningún letrero que exprese el cierre del lugar. “Ayer nos dijeron en la comisaría que iban a clausurarlo, pero no lo está, sigue normal (…). Prácticamente, mi hija llegó a la posta sin vida. El perito dijo que tenía más de ocho horas de muerte. Seguro la han tenido acá (en el centro de rehabilitación) hasta cuando ya no la han visto respirar”, expresó Huamán.  

La madre de la fallecida también señaló que tras recibir una llamada en la que le indicaban que la menor se encontraba grave, intentó comunicarse con la directora del centro de rehabilitación, pero nunca obtuvo respuesta. “De ahí, de otro número desconocido me dijeron que ya había fallecido mi hija”, denunció.

Los familiares de la víctima acudieron a la Comisaría de Santa Elizabeth, donde sostienen que recibieron la negativa de los oficiales, quienes le dijeron que no podía hacer la denuncia hasta que el cuerpo regrese de la morgue.

Los padres, quienes acudía al centro de rehabilitación desde San Juan de Miraflores, depositaban semanalmente S/120 por el albergue y S/20 por el psicólogo. Además, pagaban entre S/150 y S/180 para la alimentación de la menor.

“Quiero que se haga justicia. Las otras mamás seguro no saben lo que ha pasado porque había 36 niñas en este centro de rehabilitación (…). Hay dos niñas que arrojaban sangre, han sido llevadas a otro centro, y están desaparecidas”, sostuvo Huamán.

La familia de la víctima solicitó apoyo para los gastos del sepelio. El padre de la menor, Santos Gonzáles, dejó su número de Yape 929745218.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Jefe del INPE denuncia amenazas de muerte por realizar requisas en penales: "Contra mis amigos, familiares"

Jefe del INPE denuncia amenazas de muerte por realizar requisas en penales: "Contra mis amigos, familiares"

LEER MÁS
Recluso del penal de Lurigancho reportado como desaparecido fue hallado inconsciente dentro de la cárcel

Recluso del penal de Lurigancho reportado como desaparecido fue hallado inconsciente dentro de la cárcel

LEER MÁS
Caen presuntos extorsionadores en San Juan de Lurigancho que exigían cuota inicial de S/10.000 a comerciantes de Lima Norte y Gamarra

Caen presuntos extorsionadores en San Juan de Lurigancho que exigían cuota inicial de S/10.000 a comerciantes de Lima Norte y Gamarra

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

LEER MÁS
Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

LEER MÁS
''Super gripe'' H3N2: Ministerio de Salud activa protocolos de vigilancia epidemiológica ante aumento de casos mundiales

''Super gripe'' H3N2: Ministerio de Salud activa protocolos de vigilancia epidemiológica ante aumento de casos mundiales

LEER MÁS
Lluvias y rayos activan alerta naranja en el Perú: Senamhi advierte fenómeno en estas 10 regiones

Lluvias y rayos activan alerta naranja en el Perú: Senamhi advierte fenómeno en estas 10 regiones

LEER MÁS
Detienen a seis policías de la División de Robos de la Dirincri por recibir presunta coima de S/15.000 en San Miguel

Detienen a seis policías de la División de Robos de la Dirincri por recibir presunta coima de S/15.000 en San Miguel

LEER MÁS
Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025