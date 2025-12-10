Dos reclusos del penal de Lurigancho se habrían fugado la tarde de este miércoles, lo que obligó al personal penitenciario a activar un operativo de emergencia para ubicarlos tanto dentro como fuera del establecimiento. La evasión ocurrió alrededor de las 4:00 p. m., cuando se detectó que los internos no estaban en sus áreas asignadas durante el conteo general. Uno de ellos fue identificado como Andre Ruiz Tavara, mientras que del segundo no ha sido revelado el nombre.

De acuerdo con información interna del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), alrededor de las 16:30 horas, el técnico encargado del pabellón N.° 09 reportó la ausencia del recluso, quien cumple una condena de cinco años por el delito de robo agravado en grado tentativo.

TE RECOMENDAMOS RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

El informe detalla que el interno había salido del pabellón cerca de las 08:30 horas, debido a que contaba con un permiso para realizar labores en la empresa Heylux. Sin embargo, para la tarde ya no se encontraba dentro de las instalaciones, lo que encendió las alarmas del personal penitenciario.

Alertan por desaparición de reos

La ausencia de los internos fue advertida minutos después por el técnico encargado del pabellón, quien informó al supervisor de área y, posteriormente, al alcaide de servicio. Ante la confirmación de la fuga, el Subdirector de Seguridad dispuso la activación inmediata del plan operativo, mientras se realizaba un nuevo conteo general en los pabellones para descartar que hubiera más personas no ubicadas.

Los agentes del INPE emprendieron la búsqueda en zonas críticas como Tierra de Nadie y la pista vehicular, además de revisar las cámaras de seguridad para identificar la ruta que siguió el camión involucrado. Paralelamente, se notificó a la Policía Nacional para ampliar el rastreo fuera del penal y coordinar la ubicación del vehículo utilizado para la fuga.

Las autoridades del penal informaron que las investigaciones continúan y que se mantendrá el estado de alerta mientras se trabaja en la recaptura de los reclusos. Asimismo, se evaluarán las responsabilidades internas relacionadas con el control del ingreso de proveedores y la supervisión de las áreas de tránsito vehicular.