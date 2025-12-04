Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 28 de la Panamericana Sur, frente al fundo Mamacona, en el distrito de Lurín. El hecho fue reportado alrededor del mediodía de este jueves 4 de diciembre y generó una intensa congestión vehicular en ambos sentidos de la vía, afectando a los conductores que no contaban con rutas alternas.

El incidente ocurrió porque un tráiler quedó atravesado en la calzada luego de que el contenedor que transportaba se desprendiera y cayera sobre el carril en sentido sur–norte, interrumpiendo por completo la circulación desde el puente San Pedro. Lima Expresa informó que el tráfico llegó hasta la Vía de Evitamiento en sentido sur.

Accidente en Lurín marca inicio en gestión de MML sin Rutas de Lima

La congestión también afectó el sentido norte–sur debido a la presencia de una grúa que realizaba los trabajos de remoción del tráiler y la carga. Hasta el lugar acudió personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que asumió las labores de control y ordenamiento vehicular este jueves 4 de diciembre, tras el retiro definitivo de Rutas de Lima, concesionaria que tenía a su cargo 85 kilómetros de la Panamericana Sur y Norte y era responsable de atender emergencias de este tipo.

El accidente no dejó heridos ni víctimas mortales, pero sí generó una fuerte congestión y malestar entre los conductores, quienes no contaban con rutas alternas. La única vía habilitada para evitar el tránsito es el puente Conchán (Lurín), que permanece cerrado desde marzo por daños estructurales debido a un hundimiento en la calzada.

Este cierre continúa provocando grandes atascos. Conductores y vecinos reportan congestión constante, especialmente en el puente Alipio Ponce y en las rutas alternas por Villa El Salvador o San Pedro, lo que agrava el tráfico. A ello se suma la disputa por la responsabilidad de la reparación: mientras la Municipalidad de Lurín sostiene que el puente es competencia metropolitana, Rutas de Lima afirma que corresponde a la MML hacerse cargo de su rehabilitación. Hasta la fecha, la infraestructura sigue cerrada.