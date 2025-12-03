HOYSuscripcion LR Focus

Rutas de Lima advierte clausura del túnel Benavides a medianoche luego de que la Municipalidad de Lima no realice traspaso de operaciones del Centro de Control

Pese a las reuniones técnicas, la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha respondido a los requerimientos de Rutas de Lima relacionados con la operación del túnel Benavides y sus sistemas de monitoreo, según indicó la concesionaria en un comunicado.

Rutas de Lima (RDL) advirtió que clausurará el túnel Benavides a la medianoche si la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no acude al traspaso de la operación del Centro de Control en las próximas horas. Según el comunicado, la medida busca mantener la seguridad de las personas usuarias.

La entidad también señaló que el lunes, martes y miércoles se llevaron a cabo reuniones técnicas con la MML para abordar asuntos operativos relacionados con la concesión; sin embargo, “aún no han concretado coordinaciones vinculadas directamente con la transferencia de las operaciones”. Además, recalcó que la MML no ha emitido ninguna respuesta a la convocatoria.

Túnel Benavides requiere operación de equipos tecnológicos

El túnel Benavides requiere la "operación de equipos tecnológicos que deben mantenerse activos en todo momento para evitar riesgos al usuario". Este espacio público, además, "implica la gestión de sensores de movimiento, temperatura y calidad de aire, entre otras actividades que se gestionan desde un Centro de Control diseñado para tales efectos".

Asimismo, en el comunicado mencionan que no se está abandonando la concesión y que la razón por la que no seguirá operando se debe a las decisiones tomadas por diversas "entidades del Estado peruano, incluida la MML, quienes han actuado pública y reiteradamente para lograr que RDL sea privada de todas sus fuentes de ingreso".

Comunicado de Rutas de Lima. Foto: Rutas de Lima

Comunicado de Rutas de Lima. Foto: Rutas de Lima

Finalmente, en el comunicado recalcan que nada de lo declarado "implica una renuncia de derechos. RDL y sus accionistas se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano".

Municipalidad de Lima denuncia a Rutas de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó una denuncia penal contra la concesionaria Rutas de Lima (RDL). El alcalde Renzo Reggiardo confirmó la medida y expresó su respaldo al procurador municipal encargado de llevar adelante las acciones legales.

La MML sostuvo que la denuncia responde al ejercicio de sus funciones y tiene como objetivo identificar a las personas responsables del retiro unilateral de la empresa. Según la gestión edil, RDL habría incumplido el contrato al suspender sus operaciones sin contar con un plan de transición que garantizara la continuidad del servicio.

