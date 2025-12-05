HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     
Sociedad

Bono de S/1.560 para trabajadores del Minedu sigue impago: administrativos protestan en huelga nacional indefinida

El bono, acordado en un convenio colectivo de 2023, no ha sido cumplido a pesar de dos años desde su firma. Fentase exige que se concrete el pago y evalúa acciones legales contra el Minedu.

La Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase) mantiene una huelga nacional indefinida exigiendo el pago del bono de S/1.560 por parte del Ministerio de Educación.
La Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase) mantiene una huelga nacional indefinida exigiendo el pago del bono de S/1.560 por parte del Ministerio de Educación. | Fentase Callao

La Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase) mantiene una huelga nacional indefinida para exigir al Ministerio de Educación (Minedu) el pago del bono de S/1.560, acordado en un convenio colectivo en 2023, pero que hasta la fecha no ha sido cumplido. Según el gremio, ya han pasado dos años desde la firma del pacto sin que el beneficio económico se haga efectivo.

“Somos 48.000 trabajadores administrativos a nivel nacional. Afiliados tenemos 33.000, bajo el Decreto Legislativo 276. En 2023 firmamos un convenio colectivo con el Ministerio de Educación que reconoce un bono anualizado de S/1.560 por concepto de apoyo alimentario. Ese bono debió entregarse en diciembre del año pasado”, explicó en diálogo con La República, José Delgado, secretario general de la Fentase.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Según el dirigente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) observó la solicitud presentada por el Minedu para ejecutar el pago, al considerar que había sido formulada de manera incorrecta. “El pedido fue mal formulado, inadecuadamente, y por eso no se nos pudo pagar el bono”, señaló.

PUEDES VER: Línea 2 del Metro de Lima y Callao anuncia que operará con normalidad el 6 de diciembre tras reestructuración de mantenimiento

lr.pe

Denuncian que convenio sobre el bono fue hecho en 2023

Delgado indicó que primero hubo compromisos por parte del exministro Morgan Quero, y, luego, del actual titular del sector, pero el beneficio sigue pendiente. “Nos comprometieron, luego lo cambiaron, ha venido el actual ministro Figueroa, pero ya ha pasado desde que tuvimos el pacto dos años y hasta ahora no se hace efectivo el bono”, afirmó. Ante esta situación, el gremio decidió iniciar una huelga nacional indefinida. “Estamos ya en 11 días de huelga, en todo el país, tanto en Lima como en las regiones”, precisó.

Para que el pago se concrete este diciembre, el dirigente explicó que el Ejecutivo deberá aprobar una norma específica. “Nos han propuesto sacar una ley, una norma habilitante, para que con el presupuesto del Ministerio de Educación se nos pague el bono. Esto tendría que salir antes de que cierre el Congreso”, dijo.

Aunque el actual ministro de Educación, Jorge Figueroa, ha expresado su disposición de cumplir en las últimas reuniones, para la Fentase las palabras ya no son suficientes. “Podemos creer en su voluntad, pero después de dos años esa voluntad tiene que expresarse en hechos concretos, y lo concreto es que se haga efectivo el pago”, subrayó.

Fentase anunció que seguirán en huelga hasta el pago del bono. Foto: Fentase

Fentase anunció que seguirán en huelga hasta el pago del bono. Foto: Fentase

Posible radicalización de protestas y llegada masiva a Lima

Delgado también advirtió que la huelga no se levantará hasta que el acuerdo sea cumplido. “Esta es una huelga nacional indefinida. Vamos a insistir. A partir del miércoles, los trabajadores de todas las regiones se van a trasladar a Lima, no solo por el bono, sino por el respeto a los convenios colectivos”, enfatizó.

De acuerdo con el dirigente, la paralización ya empieza a generar impacto en las instituciones educativas. “Hay colegios que están teniendo problemas por el tema del mantenimiento, el aseo y la limpieza, y eso es producto de la huelga”, sostuvo. En Lima se concentra la mayor cantidad de afectados. “De los 48.000 trabajadores, unos 12.000 están en Lima; el resto está distribuido en todas las regiones del país”, detalló.

Trabajadores de todo el país salieron a protestar desde noviembre. Foto: Facebook.

Trabajadores de todo el país salieron a protestar desde noviembre. Foto: Facebook.

PUEDES VER: Incendio en karaoke deja a 10 estudiantes fallecidos en Puno: denuncian que el local era clandestino y tenía orden de cierre

lr.pe

¿Qué más exige Fentase?

La Fentase aún no ha iniciado acciones legales contra el Minedu, pero no descarta hacerlo. “Tenemos un informe del MEF que dice que la responsabilidad de que no se haya pagado el bono es del Ministerio de Educación. Terminada esta acción sindical, vamos a responsabilizar mediante acción administrativa a los funcionarios que incumplieron el convenio colectivo”, advirtió Delgado.

Además del bono, la federación exige la reposición de los trabajadores CAS cesados injustificadamente. “Hay compañeros que tienen sentencia del Tribunal del Servicio Civil para ser repuestos y hasta ahora no se cumple”, afirmó. También reclaman que se regularice la situación de trabajadores del régimen 276 que no están incorporados en el sistema de planillas del Estado.

“Hay trabajadores que no están en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) y, por no estar ahí, no reciben los bonos logrados en la negociación colectiva”, explicó.

Por último, Delgado rechazó la información sobre un presunto bono alternativo de S/200 y la calificó como una mentira difundida para debilitar la movilización. “Se filtró una información falsa para boicotear la huelga nacional. No hay ningún bono de S/ 200, absolutamente nada. Eso fue una mentira”, denunció.

Finalmente, el secretario general de la Fentase hizo un llamado directo al Gobierno: “Los trabajadores administrativos somos el soporte de la educación, garantizamos la logística en cada institución. No se puede maltratar a quienes están en todo el país. Exigimos que se cumpla el compromiso firmado con los trabajadores del sector Educación”.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

LEER MÁS
Alexandra Ames: "El Gobierno no priorizó la educación; con S/50 millones no alcanza ni para 2.000 becas 18 de las 20.000 prometidas"

Alexandra Ames: "El Gobierno no priorizó la educación; con S/50 millones no alcanza ni para 2.000 becas 18 de las 20.000 prometidas"

LEER MÁS
Techo de colegio en Chiclayo se desploma durante clases: 80 % de la infraestructura estaría en riesgo de colapsar

Techo de colegio en Chiclayo se desploma durante clases: 80 % de la infraestructura estaría en riesgo de colapsar

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

LEER MÁS
Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

LEER MÁS
Incendio en karaoke deja a 10 estudiantes fallecidos en Puno: denuncian que el local era clandestino y tenía orden de cierre

Incendio en karaoke deja a 10 estudiantes fallecidos en Puno: denuncian que el local era clandestino y tenía orden de cierre

LEER MÁS
Puente Ricardo Palma continúa lleno de ambulantes, pese a que Municipalidad de Lima afirma haberlo liberado

Puente Ricardo Palma continúa lleno de ambulantes, pese a que Municipalidad de Lima afirma haberlo liberado

LEER MÁS
Asesinan a empresario peruano que fue secuestrado en Bolivia: delincuentes pedían casi S/100.000 por rescate a su familia

Asesinan a empresario peruano que fue secuestrado en Bolivia: delincuentes pedían casi S/100.000 por rescate a su familia

LEER MÁS
Madre de cuatro hijos fue asesinada por error durante ataque de sicarios contra prestamista 'Gota a gota' en Tumbes

Madre de cuatro hijos fue asesinada por error durante ataque de sicarios contra prestamista 'Gota a gota' en Tumbes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía ATV Deportes] Partido Perú vs Venezuela HOY por vóley femenino de los Juegos Bolivarianos: inicia el segundo set

Bono de S/1.560 para trabajadores del Minedu sigue impago: administrativos entran en huelga nacional indefinida

Selección peruana de béisbol hizo historia tras eliminar a Venezuela y clasificar a la final de los Juegos Bolivarianos

Sociedad

Visores polarizados y accesorios faciales autorizados: MTC anuncia nuevas reglas para cascos y chalecos de motociclistas

Caso Sheylla Gutiérrez: PJ aprueba extradición de su expareja y principal sospechoso, Jossimar Cabrera, a Estados Unidos

Tres policías son condenados a seis años de prisión por haber solicitado S/50.000 a detenido

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay Campos por crímenes de odio del MRTA

Phillip Butters renuncia a su militancia en Avanza País y se cae su candidatura presidencial

Phillip Butters se pronuncia tras renunciar a Avanza País: “No existe rigor mínimo para una campaña seria”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025