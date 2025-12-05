La Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase) mantiene una huelga nacional indefinida exigiendo el pago del bono de S/1.560 por parte del Ministerio de Educación. | Fentase Callao

La Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase) mantiene una huelga nacional indefinida para exigir al Ministerio de Educación (Minedu) el pago del bono de S/1.560, acordado en un convenio colectivo en 2023, pero que hasta la fecha no ha sido cumplido. Según el gremio, ya han pasado dos años desde la firma del pacto sin que el beneficio económico se haga efectivo.

“Somos 48.000 trabajadores administrativos a nivel nacional. Afiliados tenemos 33.000, bajo el Decreto Legislativo 276. En 2023 firmamos un convenio colectivo con el Ministerio de Educación que reconoce un bono anualizado de S/1.560 por concepto de apoyo alimentario. Ese bono debió entregarse en diciembre del año pasado”, explicó en diálogo con La República, José Delgado, secretario general de la Fentase.

Según el dirigente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) observó la solicitud presentada por el Minedu para ejecutar el pago, al considerar que había sido formulada de manera incorrecta. “El pedido fue mal formulado, inadecuadamente, y por eso no se nos pudo pagar el bono”, señaló.

Denuncian que convenio sobre el bono fue hecho en 2023

Delgado indicó que primero hubo compromisos por parte del exministro Morgan Quero, y, luego, del actual titular del sector, pero el beneficio sigue pendiente. “Nos comprometieron, luego lo cambiaron, ha venido el actual ministro Figueroa, pero ya ha pasado desde que tuvimos el pacto dos años y hasta ahora no se hace efectivo el bono”, afirmó. Ante esta situación, el gremio decidió iniciar una huelga nacional indefinida. “Estamos ya en 11 días de huelga, en todo el país, tanto en Lima como en las regiones”, precisó.

Para que el pago se concrete este diciembre, el dirigente explicó que el Ejecutivo deberá aprobar una norma específica. “Nos han propuesto sacar una ley, una norma habilitante, para que con el presupuesto del Ministerio de Educación se nos pague el bono. Esto tendría que salir antes de que cierre el Congreso”, dijo.

Aunque el actual ministro de Educación, Jorge Figueroa, ha expresado su disposición de cumplir en las últimas reuniones, para la Fentase las palabras ya no son suficientes. “Podemos creer en su voluntad, pero después de dos años esa voluntad tiene que expresarse en hechos concretos, y lo concreto es que se haga efectivo el pago”, subrayó.

Fentase anunció que seguirán en huelga hasta el pago del bono. Foto: Fentase

Posible radicalización de protestas y llegada masiva a Lima

Delgado también advirtió que la huelga no se levantará hasta que el acuerdo sea cumplido. “Esta es una huelga nacional indefinida. Vamos a insistir. A partir del miércoles, los trabajadores de todas las regiones se van a trasladar a Lima, no solo por el bono, sino por el respeto a los convenios colectivos”, enfatizó.

De acuerdo con el dirigente, la paralización ya empieza a generar impacto en las instituciones educativas. “Hay colegios que están teniendo problemas por el tema del mantenimiento, el aseo y la limpieza, y eso es producto de la huelga”, sostuvo. En Lima se concentra la mayor cantidad de afectados. “De los 48.000 trabajadores, unos 12.000 están en Lima; el resto está distribuido en todas las regiones del país”, detalló.

Trabajadores de todo el país salieron a protestar desde noviembre. Foto: Facebook.

¿Qué más exige Fentase?

La Fentase aún no ha iniciado acciones legales contra el Minedu, pero no descarta hacerlo. “Tenemos un informe del MEF que dice que la responsabilidad de que no se haya pagado el bono es del Ministerio de Educación. Terminada esta acción sindical, vamos a responsabilizar mediante acción administrativa a los funcionarios que incumplieron el convenio colectivo”, advirtió Delgado.

Además del bono, la federación exige la reposición de los trabajadores CAS cesados injustificadamente. “Hay compañeros que tienen sentencia del Tribunal del Servicio Civil para ser repuestos y hasta ahora no se cumple”, afirmó. También reclaman que se regularice la situación de trabajadores del régimen 276 que no están incorporados en el sistema de planillas del Estado.

“Hay trabajadores que no están en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) y, por no estar ahí, no reciben los bonos logrados en la negociación colectiva”, explicó.

Por último, Delgado rechazó la información sobre un presunto bono alternativo de S/200 y la calificó como una mentira difundida para debilitar la movilización. “Se filtró una información falsa para boicotear la huelga nacional. No hay ningún bono de S/ 200, absolutamente nada. Eso fue una mentira”, denunció.

Finalmente, el secretario general de la Fentase hizo un llamado directo al Gobierno: “Los trabajadores administrativos somos el soporte de la educación, garantizamos la logística en cada institución. No se puede maltratar a quienes están en todo el país. Exigimos que se cumpla el compromiso firmado con los trabajadores del sector Educación”.

