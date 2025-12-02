HOYSuscripcion LR Focus

Rutas de Lima confirma que dejará de operar el 3 de diciembre por falta de ingresos

La concesionaria informó que la falta de ingresos provocada, según señala, por decisiones de distintas entidades del Estado, incluida la Municipalidad de Lima, hace “materialmente imposible” continuar operando más allá del 3 de diciembre. El contrato quedaría resuelto de pleno derecho a las 11:59 p. m.

Rutas de Lima dejará de operar. Foto: composición LR
Rutas de Lima (RDL) confirmó que dejará de operar la concesión este miércoles 3 de diciembre debido a la falta de ingresos que, según afirma, ha hecho “materialmente imposible” sostener las actividades en las vías a su cargo. En un comunicado difundido este martes, la empresa señaló que la situación financiera que atraviesa es consecuencia directa de acciones de diversas entidades del Estado, entre ellas la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a la que acusa de haber actuado “pública y reiteradamente” para privarla de todas sus fuentes de financiamiento.

La concesionaria precisó que, durante las últimas tres semanas, solicitó sin éxito reuniones técnicas con la MML para coordinar un traspaso ordenado de la concesión. La primera reunión apenas se concretó el lunes 1 de diciembre, seguida de una segunda este martes y una tercera prevista para mañana. Pese a estos esfuerzos, la compañía sostuvo que no está en condiciones de continuar operando más allá del plazo anunciado.

PUEDES VER: Rafael Belaunde declara tras atentado en Cañete: "Tenemos que actuar y defendernos"

“Durante las últimas 3 semanas, Rutas de Lima (RDL) ha venido solicitando reiteradamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) mantener reuniones técnicas de coordinación con el objetivo de realizar un traspaso pacífico y ordenado de la Concesión. Lamentablemente, y como consecuencia de la renuencia de la MML a participar en tales reuniones técnicas, la primera reunión recién pudo realizarse ayer lunes 01 de diciembre", se lee en el comunicado.

Comunicado RDL

PUEDES VER: José Luna prioriza campaña presidencial y descuida sus obligaciones en semana de representación

En aplicación del artículo 1432 del Código Civil, RDL señala que el contrato de concesión quedará resuelto de pleno derecho el 3 de diciembre a las 11:59 p. m. La empresa remarcó que no está “abandonando” la concesión, sino que enfrenta una imposibilidad material derivada de decisiones estatales que afectaron su sostenibilidad financiera.

Finalmente, Rutas de Lima afirmó que ninguna de las declaraciones emitidas implica una renuncia de derechos y que sus accionistas se reservan la posibilidad de iniciar las acciones correspondientes frente a los actos del Estado peruano.

