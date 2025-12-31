HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo
¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     ¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     ¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Sociedad

Menor es atropellado a pocas horas del Año Nuevo 2026, en San Juan de Lurigancho: fue trasladado de emergencia al hospital

El conductor de la minivan involucrada llevó al menor directamente al centro médico más cercano, el Hospital del 10 de SJL.

Menor de edad es atropellado por un vehículo en vía pública.
Menor de edad es atropellado por un vehículo en vía pública. | Difusión

La tarde de este 31 de diciembre, un menor de aproximadamente 5 años fue atropellado en la zona del 3 de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, horas antes de las celebraciones de Año Nuevo 2026.

El incidente involucró a una minivan de placa BK1-444, cuyo propietario aparece con el nombre de Susano Roque Flores. A través de las imágenes difundidas del incidente, se pudo conocer que el conductor acudió a socorrer al niño, quien fue trasladado de inmediato al hospital del 10.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

lr.pe

Menor fue trasladado de emergencia al hospital

Según información preliminar, el menor ingresó al área de Trauma Shock del Hospital de Canto Grande como un NN (sin identificación), mientras los médicos evaluaban su estado. Su condición se mantiene reservada, y permanece bajo observación médica constante.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado respecto al accidente, y se desconoce si se iniciará algún procedimiento legal contra el conductor involucrado.

PUEDES VER: Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

lr.pe

Atropellan a menor en Gamarra y fallece

Este 31 de diciembre falleció un menor de edad tras ser atropellado por un camión blindado de la empresa Hermes en la cuadra 16 del jirón San Cristóbal, en Gamarra. El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 p. m., cuando el vehículo, conducido por Benjamín Rojas, realizaba una maniobra de retroceso. La madre del niño intentó auxiliarlo, mientras que la hermana del menor presenció los hechos y pidió ayuda. El incidente generó conmoción entre comerciantes, vecinos y transeúntes, quienes increparon al conductor, lo que provocó la intervención policial.

La Policía de Homicidios realizó el levantamiento del cadaver y el conductor fue trasladado bajo custodia a la comisaría Apolo, mientras que la Fiscalía inició una investigación preliminar por homicidio culposo. Se ordenó recopilar registros de cámaras de seguridad de la zona y de comercios cercanos para esclarecer las circunstancias del accidente. Vecinos cuestionaron la presencia del camión en el lugar, señalando que no hay entidades bancarias cercanas, y especularon que podría estar relacionado con una botica que cuenta con una caja fuerte.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Tráfico en Lima EN VIVO: vías congestionadas, accidentes y desvíos a pocas horas del Año Nuevo 2026

Tráfico en Lima EN VIVO: vías congestionadas, accidentes y desvíos a pocas horas del Año Nuevo 2026

LEER MÁS
Accidente en Machu Picchu EN VIVO: error humano habría causado accidente que dejó un muerto y 107 heridos

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: error humano habría causado accidente que dejó un muerto y 107 heridos

LEER MÁS
Iquitos: accidente de tránsito cobra vida de motociclista a horas de Año Nuevo

Iquitos: accidente de tránsito cobra vida de motociclista a horas de Año Nuevo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

LEER MÁS
Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

LEER MÁS
Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Accidente en Machu Picchu EN VIVO: error humano habría causado accidente que dejó un muerto y 107 heridos

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: error humano habría causado accidente que dejó un muerto y 107 heridos

LEER MÁS
Incendio en almacén de colchones en Villa El Salvador moviliza múltiples unidades de bomberos

Incendio en almacén de colchones en Villa El Salvador moviliza múltiples unidades de bomberos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Menor es atropellado a pocas horas del Año Nuevo 2026, en San Juan de Lurigancho: fue trasladado de emergencia al hospital

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

Sociedad

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Riesgo en el mar: 157 playas fueron declaradas como “no saludables” a nivel nacional por el Minsa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Exministros cuestionados de Dina Boluarte buscan un escaño en el Congreso 2026

Corte Suprema rechaza pedido de la Fiscalía para anular inscripción de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025