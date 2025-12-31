Menor de edad es atropellado por un vehículo en vía pública. | Difusión

La tarde de este 31 de diciembre, un menor de aproximadamente 5 años fue atropellado en la zona del 3 de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, horas antes de las celebraciones de Año Nuevo 2026.

El incidente involucró a una minivan de placa BK1-444, cuyo propietario aparece con el nombre de Susano Roque Flores. A través de las imágenes difundidas del incidente, se pudo conocer que el conductor acudió a socorrer al niño, quien fue trasladado de inmediato al hospital del 10.

Menor fue trasladado de emergencia al hospital

Según información preliminar, el menor ingresó al área de Trauma Shock del Hospital de Canto Grande como un NN (sin identificación), mientras los médicos evaluaban su estado. Su condición se mantiene reservada, y permanece bajo observación médica constante.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado respecto al accidente, y se desconoce si se iniciará algún procedimiento legal contra el conductor involucrado.

Atropellan a menor en Gamarra y fallece

Este 31 de diciembre falleció un menor de edad tras ser atropellado por un camión blindado de la empresa Hermes en la cuadra 16 del jirón San Cristóbal, en Gamarra. El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 p. m., cuando el vehículo, conducido por Benjamín Rojas, realizaba una maniobra de retroceso. La madre del niño intentó auxiliarlo, mientras que la hermana del menor presenció los hechos y pidió ayuda. El incidente generó conmoción entre comerciantes, vecinos y transeúntes, quienes increparon al conductor, lo que provocó la intervención policial.

La Policía de Homicidios realizó el levantamiento del cadaver y el conductor fue trasladado bajo custodia a la comisaría Apolo, mientras que la Fiscalía inició una investigación preliminar por homicidio culposo. Se ordenó recopilar registros de cámaras de seguridad de la zona y de comercios cercanos para esclarecer las circunstancias del accidente. Vecinos cuestionaron la presencia del camión en el lugar, señalando que no hay entidades bancarias cercanas, y especularon que podría estar relacionado con una botica que cuenta con una caja fuerte.

