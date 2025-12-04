HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Puente Ricardo Palma continúa lleno de ambulantes, pese a que Municipalidad de Lima afirma haberlo liberado

Algunas horas después del anuncio de la Municipalidad de Lima, nuevas imágenes mostraron que el comercio informal continuaba ocupando la zona destinada para peatones.

Persisten comerciantes pese a anuncio de la MML de liberación del puente Ricardo Palma.
Persisten comerciantes pese a anuncio de la MML de liberación del puente Ricardo Palma. | Víctor Cervantes | La República

La Municipalidad de Lima anunció este 4 de diciembre la liberación del Puente Ricardo Palma mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. En la publicación, indicaron que se había realizado una intervención para retirar a los comerciantes informales que ocupaban las veredas y pistas de "esta vía clave del Centro Histórico", asegurando que el espacio había sido recuperado para garantizar el libre tránsito y la seguridad de los ciudadanos.

Sin embargo, horas después, se pudo conocer que el puente seguía tomado por ambulantes. Imágenes y reportes muestran que la presencia del comercio informal persistía, contradiciendo el anuncio de la comuna y evidenciando que el problema aún no había sido resuelto.

PUEDES VER: MML anuncia que tren Lima-Chosica iniciará marcha blanca sin pasajeros: vagones están varados desde septiembre

lr.pe

Puente Ricardo Palma continúa con ambulantes

En las imágenes registradas por La República se aprecia a numerosos vendedores instalados a lo largo del puente, ofreciendo desde frutas y dulces hasta prendas de vestir y, en algunos casos, incluso fuegos artificiales, ante la cercanía de las fiestas de fin de año. La escena muestra puestos improvisados y mercadería exhibida sobre mesas, cajas o mantas, ocupando gran parte del espacio destinado al tránsito peatonal.

Todo indica que, tras el operativo municipal, los comerciantes regresaron rápidamente para ocupar el lugar como si nada hubiese ocurrido, restableciendo la dinámica habitual del comercio ambulatorio en la zona. La situación sugiere que las acciones de control no lograron sostenerse en el tiempo y que el problema persiste.

Comerciantes persisten en puente Ricardo Palma. Foto: Víctor Cervantes

Comerciantes persisten en puente Ricardo Palma. Foto: Víctor Cervantes

Comerciantes regresaron a ocupar sus puestos tras anuncio de la MML de liberación. Foto: Víctor Cervantes

Comerciantes regresaron a ocupar sus puestos tras anuncio de la MML de liberación. Foto: Víctor Cervantes

Comerciantes regresan a puente Ricardo Palma a ofrecer sus productos. Foto: Víctor Cervantes

Comerciantes regresan a puente Ricardo Palma a ofrecer sus productos. Foto: Víctor Cervantes

Comerciantes continúan en puente Ricardo Palma. Foto: Víctor Cervantes

Comerciantes continúan en puente Ricardo Palma. Foto: Víctor Cervantes

Comerciantes venden fuegos artificiales por fechas cercanas a Navidad y Año Nuevo. Foto: Víctor Cervantes.

Comerciantes venden fuegos artificiales por fechas cercanas a Navidad y Año Nuevo. Foto: Víctor Cervantes.

PUEDES VER: Desalojan a comerciantes del puente Balta en el Cercado de Lima tras intervención de la MML

lr.pe

MML ejecutó mismo operativo en puente Balta hace pocos meses

En junio de este año, la Municipalidad había ejecutado un operativo para desalojar a cerca de 200 vendedores ambulantes que ocupaban el puente Balta, en el Cercado de Lima. La intervención, que sorprendió a los comerciantes por la falta de notificación previa, formaba parte de un plan de recuperación de esta transitada vía peatonal. Como resultado, varios accesos fueron restringidos, complicando el tránsito de los peatones, especialmente quienes bajaban de Acho hacia la avenida Amazonas, debido a los cercos temporales instalados por la comuna.

Los vendedores afectados exigieron ser reubicados, señalando que esta actividad era su única fuente de ingresos y que el desalojo los había dejado sin medios para sustentar a sus familias. Las autoridades informaron que los trabajos en la zona, que incluyen la mejora de pistas y caminos dañados por recientes sismos, se prolongarían entre cuatro y cinco meses.

MML anuncia que tren Lima-Chosica iniciará marcha blanca sin pasajeros: vagones están varados desde septiembre

MML anuncia que tren Lima-Chosica iniciará marcha blanca sin pasajeros: vagones están varados desde septiembre

Caos en la Panamericana Sur tras accidente de tráiler en Lurín: MML asume gestión tras salida de Rutas de Lima

Caos en la Panamericana Sur tras accidente de tráiler en Lurín: MML asume gestión tras salida de Rutas de Lima

Municipalidad de La Victoria cobra S/500 a comerciantes por uso de espacios públicos durante feria navideña

Municipalidad de La Victoria cobra S/500 a comerciantes por uso de espacios públicos durante feria navideña

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

