HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo
¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     ¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     ¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Sociedad

Gamarra: Fiscalía abre investigación por homicidio culposo contra conductor de camión que atropelló y causó la muerte de niño

El Ministerio Público inició diligencias urgentes para esclarecer el atropello que causó la muerte de un menor de dos años en el emporio comercial de Gamarra, mientras el conductor permanece detenido por flagrancia.

Fiscalía investiga a Benjamín Rojas por homicidio culposo tras atropello de un menor en Gamarra
Fiscalía investiga a Benjamín Rojas por homicidio culposo tras atropello de un menor en Gamarra | Composición LR | Sebastián Blanco Salazar

La Fiscalía anunció a través de sus canales principales el inicio de la investigación preliminar por el delito de homicidio culposo contra Benjamín Rojas, conductor del camión involucrado en el atropello y muerte de un menor de edad en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria. El hecho ocurrió la tarde del último miércoles 31, previo a las celebraciones por Año Nuevo, y generó conmoción entre comerciantes y transeúntes de la zona.

El caso está a cargo de la Cuarta Fiscalía Provincial de Flagrancia de Lima Centro, que dispuso una serie de diligencias inmediatas para determinar las responsabilidades penales. Entre ellas, se ordenó el levantamiento del cadáver, la recopilación de registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Victoria y de establecimientos comerciales, así como otras acciones urgentes orientadas a esclarecer lo sucedido.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Tras el incidente, comerciantes y vecinos intentaron linchar al conductor. Foto: Sebastián Salazar

Tras el incidente, comerciantes y vecinos intentaron linchar al conductor. Foto: Sebastián Salazar

PUEDES VER: Madre y sus hijos son atropellados en Ventanilla: uno de los menores quedó grave y será operado en hospital de Puente Piedra

lr.pe

Atropellan el 31 de diciembre a menor en Gamarra

El accidente se produjo en la cuadra 16 del jirón San Cristóbal, una de las vías con alta afluencia de personas en Gamarra. De acuerdo con testigos, alrededor de las 12:30 p. m. se escucharon gritos de auxilio tras el atropello. La madre del menor intentó socorrerlo de inmediato, pero el niño ya había sido arrollado por el vehículo pesado.

El hecho ocurrió delante de la hermana del menor, quien fue la primera en acercarse para intentar ayudarlo. Una trabajadora de la zona señaló que la madre del niño labora como comerciante en el lugar y que se encontraba con su hijo en un área enrejada cercana. “Ese camión no debería circular por aquí”, afirmó, al indicar que en la zona no existen entidades bancarias, aunque mencionó que su presencia podría estar vinculada a una botica cercana que contaría con una caja fuerte.

Tras el atropello, comerciantes y familiares reaccionaron con indignación e intentaron linchar al conductor del camión, identificado como perteneciente a la empresa Hermes. Ante la tensión, la unidad y el chofer tuvieron que ser retirados bajo resguardo de efectivos de la Policía Nacional y del Ejército, quienes escoltaron el vehículo para evitar mayores incidentes.

PUEDES VER: Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

lr.pe

Diligencias fiscales y situación del conductor

De manera preliminar, se informó que el camión habría estado retrocediendo al momento del accidente y que un punto ciego en la parte posterior del vehículo habría impedido al conductor advertir la presencia del menor.

Efectivos de la Policía de Homicidios llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. El conductor fue trasladado a la comisaría Apolo en condición de detenido mientras se desarrollan las investigaciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Tráfico en Lima EN VIVO: vías congestionadas, accidentes y desvíos a pocas horas del Año Nuevo 2026

Tráfico en Lima EN VIVO: vías congestionadas, accidentes y desvíos a pocas horas del Año Nuevo 2026

LEER MÁS
Accidente en Machu Picchu EN VIVO: error humano habría causado accidente que dejó un muerto y 107 heridos

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: error humano habría causado accidente que dejó un muerto y 107 heridos

LEER MÁS
Iquitos: accidente de tránsito cobra vida de motociclista a horas de Año Nuevo

Iquitos: accidente de tránsito cobra vida de motociclista a horas de Año Nuevo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Menor es atropellado a pocas horas del Año Nuevo 2026, en San Juan de Lurigancho: fue trasladado de emergencia al hospital

Menor es atropellado a pocas horas del Año Nuevo 2026, en San Juan de Lurigancho: fue trasladado de emergencia al hospital

LEER MÁS
Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

LEER MÁS
Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

LEER MÁS
Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Sociedad

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025