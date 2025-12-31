Fiscalía investiga a Benjamín Rojas por homicidio culposo tras atropello de un menor en Gamarra | Composición LR | Sebastián Blanco Salazar

Fiscalía investiga a Benjamín Rojas por homicidio culposo tras atropello de un menor en Gamarra | Composición LR | Sebastián Blanco Salazar

La Fiscalía anunció a través de sus canales principales el inicio de la investigación preliminar por el delito de homicidio culposo contra Benjamín Rojas, conductor del camión involucrado en el atropello y muerte de un menor de edad en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria. El hecho ocurrió la tarde del último miércoles 31, previo a las celebraciones por Año Nuevo, y generó conmoción entre comerciantes y transeúntes de la zona.

El caso está a cargo de la Cuarta Fiscalía Provincial de Flagrancia de Lima Centro, que dispuso una serie de diligencias inmediatas para determinar las responsabilidades penales. Entre ellas, se ordenó el levantamiento del cadáver, la recopilación de registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Victoria y de establecimientos comerciales, así como otras acciones urgentes orientadas a esclarecer lo sucedido.

Tras el incidente, comerciantes y vecinos intentaron linchar al conductor. Foto: Sebastián Salazar

Atropellan el 31 de diciembre a menor en Gamarra

El accidente se produjo en la cuadra 16 del jirón San Cristóbal, una de las vías con alta afluencia de personas en Gamarra. De acuerdo con testigos, alrededor de las 12:30 p. m. se escucharon gritos de auxilio tras el atropello. La madre del menor intentó socorrerlo de inmediato, pero el niño ya había sido arrollado por el vehículo pesado.

El hecho ocurrió delante de la hermana del menor, quien fue la primera en acercarse para intentar ayudarlo. Una trabajadora de la zona señaló que la madre del niño labora como comerciante en el lugar y que se encontraba con su hijo en un área enrejada cercana. “Ese camión no debería circular por aquí”, afirmó, al indicar que en la zona no existen entidades bancarias, aunque mencionó que su presencia podría estar vinculada a una botica cercana que contaría con una caja fuerte.

Tras el atropello, comerciantes y familiares reaccionaron con indignación e intentaron linchar al conductor del camión, identificado como perteneciente a la empresa Hermes. Ante la tensión, la unidad y el chofer tuvieron que ser retirados bajo resguardo de efectivos de la Policía Nacional y del Ejército, quienes escoltaron el vehículo para evitar mayores incidentes.

Diligencias fiscales y situación del conductor

De manera preliminar, se informó que el camión habría estado retrocediendo al momento del accidente y que un punto ciego en la parte posterior del vehículo habría impedido al conductor advertir la presencia del menor.

Efectivos de la Policía de Homicidios llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. El conductor fue trasladado a la comisaría Apolo en condición de detenido mientras se desarrollan las investigaciones.

