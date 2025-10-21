Una presunta banda familiar de extorsionadores, conocida ‘Los Desalmados del Hampa’, y conformada también por amigos, se dedicaba a amenazar a jefes y compañeros de trabajo, exigiéndoles pagos mensuales de entre S/5,000 y S/15,000. La organización aprovechaba la información que tenía sobre los trabajadores de las empresas en las que laboraban y enviaba mensajes extorsivos por WhatsApp, diciéndoles que, si no pagaban, matarían a sus hijos, esposas e integrantes de sus locales. "Para que nadie pueda trabajar", se lee en el mensaje difundido por América Noticias. Además, les mencionaban que conocían hasta el rubro al que pertenecían.

En unas imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa a dos integrantes de este clan caminando por las calles del Callao. Una de ellas, identificada como Ruth del Carmen Fernández Chunca, de 23 años, había tomado fotografías del auto de una de sus víctimas. Su acompañante, Erika Luisa Huaya Mozombite, de 26, proporcionaba su número de cuenta bancaria para que las víctimas realizaran los depósitos. El líder de esta organización sería Jorge Óscar Vidal Zapata, pareja de Ruth.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Erika Huaya y Ruth del Carmen Fernández extorsionaron a dueño de su antiguo trabajo

Otra de las víctimas de Erika Huaya y Ruth del Carmen Fernández fue el dueño de un local que vendía accesorios para celulares. En ese lugar, las mujeres trabajaron como promotoras; tras renunciar, retuvieron información suficiente sobre su jefe como para extorsionarlo. En un mensaje le exigían el pago de S/5.000 para que su familia y su negocio estén "tranquilos". También le aseguraban conocer todos sus movimientos, hasta el más mínimo detalle, como su hora de entrada y salida. Además, lo amenazaron diciéndole que no denunciara a la policía y que, en caso de no pagar, sus hijos serían las primeras víctimas.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), todos los mensajes eran elaborados por estas dos mujeres. La víctima, temerosa de que algo le ocurriera a él y a su familia, depositó S/3.000, parte del dinero exigido. En esta ocasión, la policía identificó la colaboración de otro integrante al observar un nombre distinto en el depósito realizado a la cuenta bancaria: se trataba de Dominic Angelina Chilcon Miller, de 20 años.

PNP desarticula clan familiar que se dedicaba a extorsionar a sus empleadores

La PNP ya los venía investigando y seguía de cerca todos sus movimientos. En los videos registrados por este equipo de inteligencia, se observa a Erika Huaya caminar con normalidad por su vivienda, entrando y saliendo con tranquilidad. Por su parte, Ruth Fernández fue vista junto a su pareja y presunto cabecilla de la banda, Jorge Vidal, recorriendo las calles de San Martín de Porres. Ambos fueron intervenidos tras salir de un departamento que habían alquilado. En los operativos restantes, se detuvo a los otros implicados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.