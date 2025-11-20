Corredor Morado tendrá nueva ruta y llegará hasta San Isidro | Carlos Contreras | La República

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao anunció la puesta en marcha del servicio SE-09 del Corredor Morado, una ruta directa que permitirá a los usuarios de San Juan de Lurigancho (SJL) desplazarse hasta San Isidro en un solo vehículo. El trayecto unirá la estación Bayóvar y el paradero Canaval y Moreyra, lo que representa una alternativa para miles de ciudadanos que se movilizan diariamente hacia el centro financiero de la ciudad.

En una capital donde los viajes suelen implicar transbordos y tiempos prolongados, este nuevo servicio busca ofrecer una conexión más ágil entre ambos distritos. Según la entidad, la implementación del SE-09 “permitirá reducir tiempos de viaje y evitar transbordos innecesarios”, al circular por vías principales y articularse con otros sistemas de transporte urbano.

Corredor Morado irá desde SJL hasta San Isidro

El corredor partirá del paradero Capilla, en SJL, y operará de lunes a domingo de 5 a. m. a 11 p. m. Contará con 32 paraderos de ida y 34 de retorno a lo largo de su recorrido. La ATU informó que la tarifa será de S/ 2.80 para el público en general y S/ 1.40 para estudiantes con beneficio de medio pasaje. Además, precisó que el servicio mantiene la integración con el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y otras rutas del propio corredor, lo que facilita los desplazamientos hacia distintos puntos de la capital.

Como parte de la operación, el servicio incluirá variaciones en zonas específicas de Bayóvar. La entidad explicó que el SE-09 ingresará a las avenidas José Carlos Mariátegui y Héroes del Cenepa, donde se habilitarán “dos nuevos paraderos en ambos sentidos”, a fin de mejorar la accesibilidad para los vecinos de estas zonas.

La ATU también señaló que se aplicarán las tarifas promocionales Aquisito nomás para viajes cortos dentro del recorrido. Asimismo, habrá integración tarifaria con los demás servicios del Corredor Morado en la avenida Abancay, lo que permitirá a los usuarios continuar su trayecto sin realizar un segundo pago completo.

Ruta completa del Corredor Morado

El recorrido oficial del nuevo servicio comprende las siguientes vías principales

Av. Fernando Wiesse

Av. Próceres de la Independencia

Av. 9 de Octubre

Av. Abancay

Av. Manco Cápac

Av. México

Av. Prolongación Iquitos

Av. Paseo de la República

