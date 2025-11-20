HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     
Sociedad

Nuevo servicio del Corredor Morado conectará San Juan de Lurigancho con San Isidro en un solo viaje: esta es la ruta completa

Según la ATU, el recorrido se ajustará con cambios que contemplan el ingreso a las avenidas José Carlos Mariátegui y Héroes del Cenepa, situadas en las zonas 1 y 2 de Bayóvar, en San Juan de Lurigancho


Corredor Morado tendrá nueva ruta y llegará hasta San Isidro
Corredor Morado tendrá nueva ruta y llegará hasta San Isidro | Carlos Contreras | La República

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao anunció la puesta en marcha del servicio SE-09 del Corredor Morado, una ruta directa que permitirá a los usuarios de San Juan de Lurigancho (SJL) desplazarse hasta San Isidro en un solo vehículo. El trayecto unirá la estación Bayóvar y el paradero Canaval y Moreyra, lo que representa una alternativa para miles de ciudadanos que se movilizan diariamente hacia el centro financiero de la ciudad.

En una capital donde los viajes suelen implicar transbordos y tiempos prolongados, este nuevo servicio busca ofrecer una conexión más ágil entre ambos distritos. Según la entidad, la implementación del SE-09 “permitirá reducir tiempos de viaje y evitar transbordos innecesarios”, al circular por vías principales y articularse con otros sistemas de transporte urbano.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: ATU restablece estaciones del Metropolitano tras manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado cambia ruta

lr.pe

Corredor Morado irá desde SJL hasta San Isidro

El corredor partirá del paradero Capilla, en SJL, y operará de lunes a domingo de 5 a. m. a 11 p. m. Contará con 32 paraderos de ida y 34 de retorno a lo largo de su recorrido. La ATU informó que la tarifa será de S/ 2.80 para el público en general y S/ 1.40 para estudiantes con beneficio de medio pasaje. Además, precisó que el servicio mantiene la integración con el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y otras rutas del propio corredor, lo que facilita los desplazamientos hacia distintos puntos de la capital.

Como parte de la operación, el servicio incluirá variaciones en zonas específicas de Bayóvar. La entidad explicó que el SE-09 ingresará a las avenidas José Carlos Mariátegui y Héroes del Cenepa, donde se habilitarán “dos nuevos paraderos en ambos sentidos”, a fin de mejorar la accesibilidad para los vecinos de estas zonas.

La ATU también señaló que se aplicarán las tarifas promocionales Aquisito nomás para viajes cortos dentro del recorrido. Asimismo, habrá integración tarifaria con los demás servicios del Corredor Morado en la avenida Abancay, lo que permitirá a los usuarios continuar su trayecto sin realizar un segundo pago completo.

PUEDES VER: Pasajeros del Metropolitano hacen largas colas por tráiler que invadió su vía exclusiva

lr.pe

Ruta completa del Corredor Morado

El recorrido oficial del nuevo servicio comprende las siguientes vías principales

  • Av. Fernando Wiesse
  • Av. Próceres de la Independencia
  • Av. 9 de Octubre
  • Av. Abancay
  • Av. Manco Cápac
  • Av. México
  • Av. Prolongación Iquitos
  • Av. Paseo de la República

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Así cambiará la Línea 1 del Metro de Lima: tiempo de espera entre trenes y fechas que definirán su ampliación

Así cambiará la Línea 1 del Metro de Lima: tiempo de espera entre trenes y fechas que definirán su ampliación

LEER MÁS
Línea 2 del Metro de Lima y Callao: reanudan servicio desde Evitamiento hasta Mercado Santa Anita tras cierre temporal

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: reanudan servicio desde Evitamiento hasta Mercado Santa Anita tras cierre temporal

LEER MÁS
Pasajeros del Metropolitano hacen largas colas por tráiler que invadió su vía exclusiva

Pasajeros del Metropolitano hacen largas colas por tráiler que invadió su vía exclusiva

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a mototaxista en Villa María del Triunfo: crimen ocurrió a dos cuadras de la comisaría del distrito

Asesinan a mototaxista en Villa María del Triunfo: crimen ocurrió a dos cuadras de la comisaría del distrito

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

LEER MÁS
Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025