HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 19 de noviembre

Economía

Indecopi sanciona con S/42.425 a restaurante en San Isidro por engañar a cliente con falsa oferta de alitas

Indecopi confirmó que el local en San Isidro ofrecía una promoción falsa a los consumidores, lo que originó sanciones que sumaron 7,93 UIT (S/42.425).

Indecopi multó con S/42.425 a restaurante en San Isidro por publicidad engañosa.
Indecopi multó con S/42.425 a restaurante en San Isidro por publicidad engañosa. | Foto: composición LR

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) multó con más de S/42.000 a Multiservicios Maicelo S.A.C. por brindar información falsa a sus clientes sobre su 'Buffet de Alitas'. Según se informa en la Resolución Final 1593-2025/PS3, su local en el distrito de San Isidro, ofrecía estas piezas de pollo de lunes a jueves; sin embargo, cuando un consumidor se apersonó un día miércoles al restaurante, se le indicó que dicha promoción no existía.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Indecopi determinó que la empresa cometió una infracción al artículo 3 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que prohíbe 'información o presentación u omisión de información que induzca al consumidor a error respecto a cualquier dato del producto o servicio que ofrece'. Aunque por incurrir en esta práctica, la institución aplicó una sanción de 1,93 UIT, durante el proceso de la investigación, la multa ascendió a 7,93 UIT (S/42.425) debido a otros incumplimientos del código anteriormente mencionado.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESISTAS RECIBIRÁN S/ 46 MIL POR NAVIDAD EN PLENA CRISIS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

lr.pe

Restaurante en San Isidro recibió sanción de más de S/42.000

Además de brindar información falsa, Indecopi observó que la empresa no consignó sus datos como proveedor (razón social, RUC y dirección del local) en una de sus hojas de reclamaciones, incumpliendo así el artículo 150° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, junto con el artículo 5° del Reglamento del Libro de Reclamaciones. Por ello, la institución reguladora lo multó con 1 UIT adicional.

Sin embargo, la sanción más elevada, en términos económicos, fue de 5 Unidades Impositivas Tributarias. Esta multa se aplicó porque la empresa no atendió el reclamo que se presentó en su contra mediante la Hoja de Reclamación N.° 014-2025, ingresada el 29 de enero de ese año.

Notas relacionadas
Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

LEER MÁS
Indecopi multa al Colegio Roosevelt por contenido de libros: la institución anuncia que apelará la sanción

Indecopi multa al Colegio Roosevelt por contenido de libros: la institución anuncia que apelará la sanción

LEER MÁS
Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

LEER MÁS
Perú impulsa 7 megaproyectos ferroviarios por US$40.000 millones: destacan Lima-Ica y Huancayo-Huancavelica

Perú impulsa 7 megaproyectos ferroviarios por US$40.000 millones: destacan Lima-Ica y Huancayo-Huancavelica

LEER MÁS
Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

LEER MÁS
Comisión del Congreso aprueba dictamen del Presupuesto del Sector Público 2026 por S/257.562 millones sin votos en contra

Comisión del Congreso aprueba dictamen del Presupuesto del Sector Público 2026 por S/257.562 millones sin votos en contra

LEER MÁS
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Conciertos en Perú: Comisión del Congreso aprueba dictamen que permite a asistentes ingresar con agua y alimentos

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1: Celestes ganan 2-0 con gol de Benavente

Cristian Benavente rompió sequía de 3 años sin marcar: 'Chaval' anotó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal ante Atlético Grau

Economía

Conciertos en Perú: Comisión del Congreso aprueba dictamen que permite a asistentes ingresar con agua y alimentos

La buena noticia antes de Navidad para trabajadores del sector público y privado Perú respecto al próximo feriado largo

Gobierno evalúa otorgar nuevo bono para comprar una vivienda: jóvenes recién egresados en la mira

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

La deuda de la Dircocor: pierde el rastro del hermano de Acuña tal como pasó con Vladimir Cerrón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025