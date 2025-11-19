Indecopi sanciona con S/42.425 a restaurante en San Isidro por engañar a cliente con falsa oferta de alitas
Indecopi confirmó que el local en San Isidro ofrecía una promoción falsa a los consumidores, lo que originó sanciones que sumaron 7,93 UIT (S/42.425).
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) multó con más de S/42.000 a Multiservicios Maicelo S.A.C. por brindar información falsa a sus clientes sobre su 'Buffet de Alitas'. Según se informa en la Resolución Final 1593-2025/PS3, su local en el distrito de San Isidro, ofrecía estas piezas de pollo de lunes a jueves; sin embargo, cuando un consumidor se apersonó un día miércoles al restaurante, se le indicó que dicha promoción no existía.
Indecopi determinó que la empresa cometió una infracción al artículo 3 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que prohíbe 'información o presentación u omisión de información que induzca al consumidor a error respecto a cualquier dato del producto o servicio que ofrece'. Aunque por incurrir en esta práctica, la institución aplicó una sanción de 1,93 UIT, durante el proceso de la investigación, la multa ascendió a 7,93 UIT (S/42.425) debido a otros incumplimientos del código anteriormente mencionado.
Restaurante en San Isidro recibió sanción de más de S/42.000
Además de brindar información falsa, Indecopi observó que la empresa no consignó sus datos como proveedor (razón social, RUC y dirección del local) en una de sus hojas de reclamaciones, incumpliendo así el artículo 150° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, junto con el artículo 5° del Reglamento del Libro de Reclamaciones. Por ello, la institución reguladora lo multó con 1 UIT adicional.
Sin embargo, la sanción más elevada, en términos económicos, fue de 5 Unidades Impositivas Tributarias. Esta multa se aplicó porque la empresa no atendió el reclamo que se presentó en su contra mediante la Hoja de Reclamación N.° 014-2025, ingresada el 29 de enero de ese año.